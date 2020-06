عنوان موفق The Last of Us II به تازگی منتشر شده و توانسته در عین کسب رضایت بسیار هوادارن نظر منتقدان را نیز جلب کن. به گزارش پردیس‌گیم، حال که اخبار و گزارش‌های مربوط به این عنوان نقل مجالس گیمینگ شده، نویسندگان بازی نیز مصاحبات مختلفی با منابع خبری داشته‌اند. در جدیدترین مصاحبه‌ی نیل دراکمن و هالی گراس، دو تن از نویسندگان The Last of Us II با واشنگتن پست مشخص شد که یکی از لحظات دردناک و غمگین بازی در ویرایش نهایی حذف شده است. قابل ذکر است که خواندن متن گیش رو حاوی اسپویل نمی‌باشد.

دراکمن و گراس می‌گویند که قرار بوده در طی یکی از بخشهای بازی، الی و جول به ساختمانی می‌رسند که توسط Infectedها اشغال شده است. در طی اکتشاف این ساختمان، این دو تن با زنی به اسم Esther روبرو می‌شوند. Esther همسر یا معشوقه‌ی سابق جول بوده و از آنجا که پیداست توسط Infectedها نیش خورده و آلوده شده است. او با حالتی زخمی بر روی زمین دراز کشیده و جول به الی می‌گوید که هر چه سریع‌تر برای او آب بیاورد. بازیکن کنترل الی را گرفه و به آشپزخانه می‌رود تا دستور جول را عملی کند. در همین اثنا ناگهان صدای شلیک گلوله از اتاق کناری ه گوش می‌رسد و الی پس از بازگشت به اتاق می‌بیند که Esther کشته شده است. وی به دلیل اینکه از تبدیل خود جلوگیری کند دست به خودکشی زده، یا شاید هم جول پس از حصول اطمینان از آینده‌ی شوم وی تصمیم به خلاص کردنش گرفته است. هالی گراس می‌گوید که الی هیچگاه پی نمی‌برد که کدام یک از دو گزینه‌ی گفته شده اتفاق افتاده است.

The Last of Us II هم اکنون به شکل انحصاری برای کنسول پلی استیشن 4 دردسترس می‌باشد.

منبع متن: pardisgame