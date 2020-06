با عرضه Ghost of Tsushima در کمتر از یک ماه بعد از The Last of Us: Part II به‌نظر می‌رسد PS4 قرار است پایان خوشی را رقم بزند. Ghost of Tsushima آخرین انحصاری بزرگ این دستگاه است و سونی هم با توجه به نزدیک بودن به عرضه بازی، برای آن بازاریابی می‌کند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، تریلری جدید از Ghost of Tsushima منتشر شده که درباره داستان آن است. این تریلر کاملا سینمایی است و هیچ محتوایی از گیم‌پلی ندارد اما به‌خوبی نقاط اصلی مربوط به داستان یعنی تمایل شخصیت جین به شکست تهاجم مغول‌ها و جنگ درونی او در انتخاب بین درس‌های زندگی خود برای سامورایی بودن و استفاده از تاکتیک‌های Ghost را نشان می‌دهد.

بازی Ghost of Tsushima در روز 17 جولای (27 تیر) برای دستگاه PS4 منتشر می‌شود. نقدها و نمرات آن 3 روز قبل از عرضه یعنی 24 تیر برای مطالعه در دسترس قرار می‌گیرند.

دانلود با کیفیت HD

تماشا به‌صورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame