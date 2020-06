به لطف صفحه‌ی اصلی بازی Crysis Remastered در فروشگاه مایکروسافت، توانسته‌ایم از تاریخ دقیق عرضه‌ی این بازی روی پلتفرم‌های مختلف خبردار شویم. طبق اطلاعات منتشر شده، بازی Crysis Remastered برای عرضه در روز ۲۳ جولای در نظر گرفته شده است.

بازی روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

در واقع الکترونیک آرتز قرار بود تا یکی دو روز دیگر رسما و با نمایش تریلری، از جزییات بیشتری بازسازی کرایسیس بگوید، ولی اولین بار نیست که فروشگاه مایکروسافت چند روز زودتر از رونمایی رسمی، تمام و کمال همه چیز یک بازی را رو می‌کند.

هیچ اطلاعات جدیدی از بازی ارایه نشده و کاملا واضح است که با همان بازی قدیمی طرف هستیم. با این حال، گفته شده که گرافیک بازسازی کرایسیس پیشرفت کرده و برای نسل جدیدی از سخت‌افزارها بهینه شده است. اگر به چند تصویر منتشر شده از بازی رجوع و آن‌ها را بررسی کنیم، باید بگوییم که اساسا گرافیک بازی نسبت به نسخه‌ی اصلی، پایین هم آمده است.

خوشبختانه تریلر بازی، نمایشی متفاوت از گرافیک دارد و حداقل می‌توانیم نورپردازی تازه‌ای را در آن ببینیم. با این حال، نورپردازی جدید بازی به هیچ وجه شبیه کرایسیس اصلی نیست.

می‌توانید در ادامه، تریلر بازسازی کرایسیس و تصاویر منتشر شده از آن را ببینید.

امیدواریم عرضه‌ی بازسازی کرایسیس، با هدف جذب بیشتر افراد به این مجموعه بازی‌ها و به دلیل شروع ساخت قسمت جدیدی در این مجموعه صورت گرفته باشد. در هر صورت، ساخت یک بازسازی از روی کرایسیس و عرضه‌ی آن و بازی‌های بازی‌های متعددی دیگری الکترونیک آرتز روی کنسول سوییچ، از تغییر سیاست‌های این شرکت خبر می‌دهد. مدیر عامل الکترونیک آرتز چند سال پیش گفته بود که نه علاقه‌ای به ساخت بازسازی دارند و نه می‌خواهند روی سوییچ بازی عرضه کنند.

بازی Crysis Remastered در روز ۲۳ مرداد و روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، کامپیوتر و نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد.

منبع: مایکروسافت استور

