شایعه: تاریخ رویداد ماه جولای Xbox مشخص شد، رونمایی از بازی استودیوی Playground Games و The Initiative، اطلاعاتی جدید از Halo Infinite

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Gematsu به تازگی شایعه‌ای جدید در فضای مجازی منتشر شده است که جدای از اعلام تاریخ برگزاری رویداد ماه جولای Xbox و اطلاعاتی جدید از عنوان به شدت مورد انتظار Halo Infinite، خبر از رونمایی از بازی استودیوی تازه تاسیس و مملو از نوابغ صنعت بازی‌های ویدیویی یعنی استودیوی The Initiative و استودیوی Playground Games در درون این رویداد می‌دهد.

بنا بر گزارش خبرنگار وبسایت VentureBeat یعنی آقای جف گراب (Jeff Grubb) که این اطلاعات را از افرادی که از برنامه‌های شرکت Microsoft اطلاع داشتند دریافت کرده است رویداد ماه جولای Xbox که قرار است تا در درون آن علاوه بر به نمایش گذاشتن بازی‌های انحصاری و فرست پارتی (نام اصلی: First Party)ی Xbox برای نسل 9ام، بازی‌هایی از سازندگان ترد پارتی (نام اصلی: Third Party) را نیز به نمایش بگذارد در روزهای آخر ماه جولای و در تاریخ 23 جولای سال 2020 که مصادف است با 2 مرداد سال 1399 برگزار شود و دست آوردهای حاصل از خریدهای سنگین و رقم بالای اخیر شرکت Microsoft و Xbox را برای عموم به نمایش بگذارد، البته در این گزارش ذکر شده است که این برنامه‌ی فعلی شرکت Microsoft و Xbox می‌باشد و احتمال اعمال تغییر در درون تاریخ آن وجود دارد...

در کنار به نمایش در آمدن اولین تریلر گیم‌پلی (نام اصلی: Gameplay) از عنوان به شدت مورد انتظار Halo Infinite در درون این رویداد، بازی‌ای که قرار است تا عنوان زمان عرضه‌ی کنسول Xbox Series X باشد و در کنار عرضه‌ی کنسول Xbox Series X برای کنسول Xbox Series X، کنسول Xbox One و PCهای مبتنی بر ویندوز 10 (Windows 10 PCs) منتشر و عرضه شود بالاخره قرار است تا شاهد رونمایی از بازی استودیوی تازه تاسیس Xbox که مملو از نوابغ صنعت بازی‌های ویدیویی می‌باشد یعنی استودیوی The Initiative و بازی جدید استودیوی Playground Games که مدت‌ها است که در حال کار کردن بر روی آن می‌باشند باشیم؛ البته بهتر است تا تمامی این اطلاعات را تا زمان انتشار اطلاعات رسمی از سوی شرکت Microsoft و Xbox و یا به نمایش در آمدن و به پایان رسیدن رویداد ماه جولای Xbox به عنوان شایعه در نظر بگیریم...

همچنین به تازگی تایید شده است که عنوان به شدت مورد انتظار Halo Infinite برای کنسول Xbox Series X ساخته خواهد شد و بر خلاف گذشته که بازی‌ها بر روی کنسول ضعیف‌تر و پایه (کنسول Xbox One) ساخته می‌شدند و سپس برای کنسول قوی‌تر پورت و یا بهینه می‌شدند این اتفاق برای عنوان به شدت مورد انتظار Halo Infinite نخواهد افتاد و این عنوان تماماََ برای کنسول Xbox Series X ساخته و بهینه خواهد شد و از تمام قدرت موجود در درون کنسول Xbox Series X استفاده خواهد کرد و سپس برای کنسول‌های نسل 8ام Xbox یعنی کنسول Xbox One پایه، کنسول Xbox One نسخه‌ی S و کنسول Xbox One نسخه‌ی X پورت و بهینه خواهد شد، پس کسانی که نگران عدم استفاده از تمام قدرت کنسول Xbox Series X در درون عنوان به شدت مورد انتظار Halo Infinite بودند میتوانند آسوده خاطر باشند و از کیفیت بصری عنوان به شدت مورد انتظار Halo Infinite بر روی کنسول Xbox Series X اطمینان خاطر داشته باشند...

کنسول Xbox Series X در فصل تعطیلات سال 2020 (Holiday Season 2020) به صورت جهانی منتشر و عرضه خواهد شد و عنوان به شدت مورد انتظار Halo Infinite نیز برای عرضه در کنار این کنسول برنامه ریزی شده است.

