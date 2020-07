مالکان شعبه‌ی بازی‌سازی شرکت برادران وارنر تصمیم به فروش این شرکت بزرگ گرفته‌اند. گزارشی جدید از قیمت‌گذاری شرکت Warner Bros. Interactive به رقم ۴ میلیارد دلار با هدف فروش آن گفته است؛ گزارشی که می‌گوید مالک تایم وارنر یعنی AT&T بدهی بزرگی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار دارد و برای جبران آن، می‌خواهد برخی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود را بفروشد.

بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری CNBC منتشر کرده، شرکت AT&T در حال مذاکره برای فروش Warner Bros. Interactive Entertainment است و در طرف مقابل، شرکت‌هایی مثل «اکتیویژن بلیزارد»، «الکترونیک آرتز» و «تیک-تو» نسبت به خرید شعبه‌ی بازی‌سازی برادران وارنر علاقه نشان داده‌اند. پس از اعلام این خبر، طولی نکشید تا نشریه‌ی تخصصی The Information هم گزارشی مبنی بر تایید آن منتشر و اسم «مایکروسافت» را هم به شرکت‌های علاقمند به خرید Warner Bros. Games اضافه کند.

اساسا شرکتی که شعبه‌ی باز‌ی‌سازی برادران وارنر را می‌خرد، تعدادی استودیو و بازی‌ساز خوب نصیبش می‌شود، نه بازی‌های بتمن و موردور.

شرکت بازی‌سازی برادران وارنر، توسعه‌ی مجموعه بازی‌های متعدد و بزرگی را به دست دارد. تمام بازی‌های مجموعه‌های خود شرکت وارنر مثل «بتمن»، «ارباب حلقه‌ها» یا «هری پاتر» در استودیوهای Warner Bros. Games ساخته می‌شوند. از طرفی هم حقوق مجموعه‌های بزرگی مثل «مورتال کامبت» یا «اسکریبل‌ناتز» متعلق به خود شرکت Warner Bros. Interactive است.

فعلا که هیچ چیز قطعی نیست، ولی بد نیست به چند موضوع درباره‌ی نتیجه‌ی احتمالی فروش Warner Bros. Interactive اشاره کنیم. مالکیت سری بازی‌های مثل Batman: Arkham یا Shadow of Mordor با توجه به اینکه آن‌ها بر اساس مجموعه‌های دیگر شرکت‌ها ساخته شده‌اند، کاملا متعلق به شرکت بازی‌سازی برادران وارنر نیست.

یعنی حقوق ساخت بازی از روی شخصیت‌هایی مثل بتمن، به شرکتی که Warner Bros. Interactive را خریداری می‌کند، منتقل نخواهد شد. از طرف دیگر، مالکیت مجموعه‌هایی که متعلق به برادران وارنر هستند، مثل مورتال کامبت، کاملا منتقل می‌شود. شرکتی که فرضا Warner Bros. Interactive را خریداری کرده و می‌خواهد به ساخت بازی‌های بتمن و هری پاتر و سایه‌ی موردور ادامه دهد، باید دوباره برای خریداری لایسنس این مجموعه‌ها اقدام کند.

البته بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که اگر مذاکره‌ای نتیجه بدهد و Warner Bros. Interactive به فروش رود، این موضوع روی توسعه‌ی پروژه‌های فعلی آن‌ها مثل قسمت جدید بتمن و بازی هری پاتر تاثیری نخواهد گذاشت.

اساسا، شرکتی که شعبه‌ی باز‌ی‌سازی برادران وارنر را می‌خرد، بیشتر به دنبال جذب استعدادها و استودیوهای بزرگ و بسیار خوبی است که زیر نظر Warner Bros. Interactive فعالیت می‌کرده‌اند. در حال حاضر، شرکت برادران وارنر مالک این استودیوهای بازی‌سازی است و در صورت فروش این شرکت، مالکیت تمام این استودیوها به خریدار منتقل می‌شود:

Avalanche Software (سازنده‌ی بازی‌های دیزنی اینفینیتی و نقش‌آفرینی هری پاتر)

Monolith Productions (سازنده‌ی بازی‌های سایه‌ی موردور و No One Lives Forever)

NetherRealm Studios (سازنده‌ی سری بازی‌های مورتال کامبت و اینجاستیس)

Rocksteady Studios (سازنده‌ی بازی‌های بتمن آرکام و Suicide Squad)

TT Games (شامل شش استودیوی زیر مجموعه، سازنده‌ی بازی‌های LEGO)

WB Games Boston (سازنده‌ی بازی‌های آنلاین ارباب حلقه‌ها و بازی‌های موبایل)

WB Games Montreal (سازنده‌ی بازی‌های Arkham Origins و بتمن جدید)

WB Games New York (توسعه‌ی زیرساخت بازی‌های آنلاین برادران وارنر)

WB Games San Diego (سازنده‌ی بازی‌های رایگان موبایل)

WB Games San Francisco (سازنده‌ی بازی‌ Harry Potter Wizards Unite)

شرکت AT&T در سال ۲۰۱۸ به‌طور کلی شرکت تایم وارنر را با رقم ۱۰۹ میلیارد دلار خریداری کرد. طبق گزارش منتشر شده، در حال حاضر مجموع بدهی‌های AT&T حدود ۱۶۵ میلیارد دلار است و آن‌ها بسیار جدی به دنبال فروش بخش‌های مختلف خود هستند.

خریداری Warner Bros. Interactive از سوی مایکروسافت، اکتیویژن، بلیزارد یا تیک-تو می‌تواند نتایج مختلفی را در پی داشته باشد. هر کدام از این شرکت‌ها سیاست‌های بازی‌سازی کاملا متفاوتی از یکدیگر دارند و اینکه آن‌ها چگونه از استعدادها و استودیوهای جدیدی که به دست آورده‌اند، استفاده می‌کنند، موضوعی است که در حال حاضر مشخص نخواهد شد.

با تمام این اوصاف، حتی اگر مذاکرات AT&T و شرکت‌های علاقمند به خرید شعبه‌ی بازی‌سازی برادران وارنر نتیجه بدهد، سال‌ها طول می‌کشد تا قراردادها نهایی شوند و تاثیرات این فروش را ببینیم. در نتیجه، به سادگی می‌توانیم بگوییم که فعلا این خبر هیچ تاثیری در صنعت بازی و بازی‌های نام‌برده، نخواهد داشت.

