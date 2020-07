به گزارش پردیس‌گیم، ناتی‌داگ تازه از کار بر روی The Last of Us 2 دست کشیده و در حال استراحت دادن به اعضای خود می‌باشد. به احتمال زیاد هنوز تا معرفی پروژه‌ی بعدی این استدیو زمان زیادی باقی مانده است اما آنطور که از شواهد پیداست گویا عنوان بعدی ناتی‌داگ سینگل پلیر و برای PlayStation 5 می‌باشد.

در جدیدترین نیازمندی‌های شغلی ناتی‌داگ آمده است که این استدیو به دنبال مهندس ابزار می‌باشد تا بر روی عملکرد گرافیکی آنان در پروژه‌ی نسل نهمی‌شان نظارت کند.

همچنین در ادامه آمده است که طراح مراحل یا طراح محیط نیز یکی از نیازمندی‌های این استدیو می‌باشد. با توجه به این موضوع می‌توان حدس زد که پروژه‌ی بعدی آنان سینگل پلیر است و تصمیمی برای کار روی بخش مولتی پلیر The Last of Us 2 ندارند.

باز هم در ادامه می‌بینیم که ناتی‌داگ به افراد بیشتری نیازمند است و سومین نیازمندی به انیماتورها اشاره دارد: "ما به دنبال انیماتورهایی هستیم که بر روی تکمیلِ گیم‌پلی پروژه‌های آتی‌مان کمک کنند، آنها همچنین باید بتوانند بر روی مبارزات تن به تن کار کرده و یا طراحیی دشمنان بازی را برعهده گیرند."

چندی پیش نیل دراکمن گفته بود که محصول بعدی استدیو یا می‌تواند یک آی پی کاملا جدید باشد و یا The Last of Us 3. حال باید دید که تصمیم سازندگان بر کدام است و بازی بعدی این استدیو چه چیزی است.

