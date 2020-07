عنوان Grounded در صدر جدول پرفروش ترین عناوین استیم قرار گرفت

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamespot، عنوان تازه عرضه‌ شده‌ی Grounded شروع قدرتمندی در عرصه‌ی فروش بر روی فروشگاه Steam داشته و صدر جدول فروش آن را تنها پس از گذشت یک روز از زمان انتشار به دست آورده‌است. همه‌چیز حاکی از موفقیت جدیدترین محصول استودیوی Obsidian Entertainment دارد، که در سبک بقا و با اقتباس از ایده‌های کودکانه می‌باشد. این استودیو به دلیل توسعه‌ی عناوین نقش‌آفرینی و داستانی بسیار موفقی همچون The Outer Worlds ، Pillars of Eternity ، Fallout: New Vegas و Star Wars: Knights of the Old Republic II مشهور بوده و در بین بازیبازان شناخته می‌شود.

عنوان Grounded با وجود اینکه به صورت رایگان و به عنوان بخشی از Xbox Game Pass برای رایانه‌های شخصی نیز در دسترس قرار گرفت، بعد از عرضه اولیه به سرعت تبدیل به پرفروش‌ترین بازی‌ها در این فروشگاه شد. SteamDB حضور همزمان 12543 بازیکن (در هنگام نگارش خبر در منبع) به طور همزمان در آن را نشان می‌دهد، که این بازی را نزدیک به 100 بازی برتر بازی شده در Steam قرار می دهد. و این اعداد به یقین با گذر زمان افزایش خواهند یافت.

این بازی در بازدید‌های Twitch نیز جزو پربازدیدترین بازی‌های استریم شده قرار می‌گیرد. همانطور که احتمالا می‌دانید، این بازی داستان چهار نوجوان را مطرح می‌کند که به دلایلی بسیار کوچک شده‌اند و حال باید برای زنده‌ماندن در دنیای ترسناک حشرات، از یکدیگر و منابع موجود در محیط کمک بگیرند. به عنوان یکی از چهار نوجوان قابل بازی، حال که در دنیای عظیم حیاط خانه‌ی خود گیر افتاده‌اید، باید برای خود کمپ درست کنید، غذا بپزید و آب پیدا کنید، با استفاده از منابع موجود در محیط سلاح درست کنید و از همه مهم‌تر از حمله‌ی عنکبوت‌ها و حشرات دیگر زنده بمانید.

حال باید دید که موفقیت‌های این بازی چه تاثیری بر پروژه‌های بزرگ در دست توسعه‌ی استودیوی Obsidian Entertainment همانند بازی موردانتظار Avowed خواهد داشت.

