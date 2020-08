به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، شرکت سونی جدیدترین گزارش مالی 3 ماهه خود را منتشر کرده و در آن گفته شد که جمعا از زمان عرضه کنسول PS4 تاکنون 112.3 میلیون واحد از این دستگاه به فروشگاه‌های جهان ارسال شده است. این یعنی 1.9 میلیون واحد از این کنسول طی 3 ماه گذشته به فروشگاه‌ها ارسال شد که البته در همین نیمه مالی طی سال گذشته این رقم 3.2 میلیون واحد بود؛ اما در هر صورت با توجه به عمر زیاد این کنسول و نزدیک شدن به عرضه کنسول‌های نسل بعدی، باز هم آمار بسیار خوبی است.

در بخش‌های دیگر هم گفته شد که تعداد مشترکین PS Plus به 44.9 میلیون نفر رسید. این رقم در همین بازه زمانی در سال گذشته 36.2 میلیون گزارش شده بود. همچنین فروش بازی‌ها هم 91 میلیون واحد گزارش شد که 18.5 میلیون واحد از آن بازی‌های انحصاری بودند که 6.8 میلیون واحد بیشتر از سال مال قبلی است (که مشخصا بخاطر عرضه The Last of Us: Part II و Ghost of Tsushima است). به‌طور کلی 74 درصد از فروش بازی‌ها به‌صورت دیجیتالی بودند. در مقایسه، این رقم در سال مالی گذشته 53 درصد بود.

حتی با وجود نزدیک شدن به عرضه PS5، سونی باز هم تاج‌وتخت را در زمینه کنسول‌های بازی برای خود حفظ کرده است. این جمعه قسمت جدید برنامه State of Play روی PS4 و بازی‌های Third-Party کنسول PS5 متمرکز خواهده بود.

