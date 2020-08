استودیوی «کروتیم» (Croteam) تیزر کوتاهی برای بازی «سام جدی ۴» (Serious Sam 4) یا همان سام ماجراجوی خودمان منتشر کرده است. در این تیزر جدید گفته شده که بازی قرار است به جای ماه آگوست امسال، روز ۲۴ سپتامبر (۳ مهر) عرضه شود.

صنعت بازی پر شده از بازی‌هایی که تلاش می‌کنند که هم‌زمان همه چیز باشند؛ هم نقش‌آفرینی باشند، هم اکشن و هم سیستم‌های بقا را در خود جای دهند و هم وسایل نقلیه و در عین حال نقشه‌ای پر از هزاران نشان مشابه و پوچ مقابل‌تان بگذارند. در این میان بازی‌های ساده‌تری وجود دارند که تنها یک یا دو چیز را هدف خود قرار می‌دهند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا آن‌ها را به بهترین شکل ممکن ارایه دهند. بازی‌های سری دووم حول خشم و خشونت و گیم‌پلی سریع ساخته شده‌اند، هاف-لایف درباره‌ی گشت و گذار و کشف همه چیز توسط بازی‌کننده است و سری بازی‌های سام ماجراجو هم هرج‌و‌مرج را هدف قرار می‌دهند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا جای ممکن دیوانه‌وار باشند.

در سری سام ماجراجو با ده‌ها اسلحه به مصاف صد‌ها بیگانه‌ی فضایی می‌روید و هزاران تیر را روی آن‌ها خالی می‌کنید. اساس این بازی‌ها قرار گرفتن در یک نقشه‌ی بزرگ میان سیلی از دشمنان و نابود کردن تک‌تک آن‌هاست. این بازی‌ها از هیچ تلاشی برای ایجاد هرج‌و‌مرج کوتاهی نمی‌کنند.

۹ سال بعد از نسخه‌ی سوم سام ماجراجو که روندی آرام‌تر و یک‌نواخت به خود گرفته بود، شاهد نسخه‌ی جدیدی از مجموعه بازی‌های سام ماجراجو هستیم. توسعه‌دهنده‌ها اعلام کرده‌اند خبری از قسمت‌های آرام نیست و بازی قرار است تماما آشوب باشد. طبق چیزی که در تریلر‌های بازی می‌بینیم بازی تنوع محیطی بیش‌تری دارد و دیگر قرار نیست تمام بازی با محیط صحرایی، خسته‌کننده و یک‌نواخت سام ماجراجوی ۳ رو به رو باشیم.

در کنار این بهبودها توسعه‌دهندگان از ساخت سیستم فنی جدیدی به اسم «لژیون» خبر داده‌اند. با این سیستم، موتور بازی می‌تواند به راحتی چند هزار دشمن را هم‌زمان در مقابل بازی‌کن قرار دهد که این رقم حیرت‌انگیز است و از هرج‌و‌مرج حماسی بازی می‌گوید. البته واقعا بعید می‌دانیم ده هزار دشمن را در مقابل بازی‌کن قرار دهند، اما به‌هر‌حال از نظر فنی این دستاورد قابل توجه است.

سام ماجراجو ۴ روز ۲۴ سپتامبر (۳ مهر) روی کامپیوتر‌های شخصی و گوگل استیدیا و در سال ۲۰۲۱ روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر خواهد شد.

