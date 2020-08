استودیوی بازی‌سازی IO Interactive، سازنده‌ی مجموعه بازی‌های هیتمن اعلام کرده که می‌توان سه‌گانه‌ی اخیر هیتمن را به‌طور کلی با هدست واقعیت مجازی تجربه کرد. طبق این خبر، پشتیبانی از هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر به نسخه‌ی پلی‌استیشن بازی هیتمن ۳ اضافه خواهد شد.

بازی هیتمن ۳ ماه اوایل سال ۲۰۲۱ برای تمام پلتفرم‌ها عرضه خواهد شد.

علاوه بر مراحل بازی هیتمن ۳ اگر بازی‌های هیتمن ۱ و ۲ را هم خریداری کرده باشید می‌توانید مراحل آن‌ها را به بازی هیتمن ۳ اضافه کنید. از این طریق می‌توان سه‌گانه‌ی جدید هیتمن را تمام و کمال از طریق هدست واقعیت مجازی سونی تجربه کرد.

سال ۲۰۱۶ بازنگری (ریبوت) هیتمن عرضه؛ یک بازنگری که با هدف بازگشت به ریشه‌های مجموعه و فاصله گرفتن از بازی نسبتا اکشن «هیتمن: آمرزش» (Hitman: Absolution) ساخته شده بود. هیتمن جدید کاملا حس‌و‌حال «هیتمن: پول خون» (Hitman: Blood Money) را به این مجموعه برگرداند و به ریشه‌های های قتل‌های مخفی‌کارانه‌ی هیتمن بازگشت.

هیتمن ۲۰۱۶ دنباله‌ای به نام هیتمن ۲ دریافت کرد که این دنباله بیش‌تر شبیه به یک بسته‌ی الحاقی بود و با همان فرمول قبلی چند مرحله‌ی غنی را به ما ارایه کرد. چند وقت پیش شاهد معرفی هیتمن ۳ بودیم؛ پایانی بر سه‌گانه‌ی جدید هیتمن که «سه‌گانه‌ی دنیای قتل» نام دارد. توسعه‌دهنده‌ها بیان کرده‌اند این نسخه از هیتمن قرار است از بازی‌های قبلی تاریک‌تر باشد.

گشت‌وگذار در محیط‌های بازی و تغییر قیافه میان سیل جمعیت از زاویه‌ی اول شخص و به کمک یک هدست واقعیت مجازی حسابی ما را هیجان زده کرده‌اند. سری هیتمن همیشه راجع‌به ارزش بالای تکرار مراحل بوده‌اند و حالا می‌توان تمام مراحل سه‌گانه‌ی دنیای قتل را چند دور دیگر از این زاویه دید جدید بازی کرد.

بازی هیتمن ۳ ماه اوایل سال ۲۰۲۱ برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر‌های شخصی عرضه خواهد شد.

