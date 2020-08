شرکت Paradox Interactive اعلام کرده برنامه دارد بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 را در سال ۲۰۲۱ عرضه کند. بازی ابتدا قرار بود بازی در سه ماه اول ۲۰۲۰ عرضه شود اما با یک تاخیر، عرضه‌ی آن به زمانی نامشخص در سال ۲۰۲۰ موکول شد. حالا دوباره عرضه‌ی بازی به عقب افتاده و خبردار شده‌ایم بازی در سال ۲۰۲۰ آماده‌ی عرضه نخواهد بود.

سازنده‌های بازی همراه با اعلام این تاخیر بیانیه‌ای به شرح زیر منتشر کرده‌اند:

«عرضه‌ی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 را به سال ۲۰۲۱ منتقل کرده‌ایم. هدف ما همواره ارایه‌ی بهترین بازی ممکن بوده است؛ می‌خواهیم شما را در شهر سیاتل که در قالب دنیای World of Darkness ساخته‌ایم، غرق کنیم. قصد داریم این بازی دنباله‌ای در خور برای بازی Bloodlines اصلی باشد. به خاطر سطح انتظارات بالا و بلندپروازی‌هایی که برای خودمان در نظر گرفته‌ایم، راه سخت‌تر را انتخاب کردیم که وقت بیش‌تری برای توسعه‌ی بازی داشته باشیم. تغییر زمان عرضه‌ی بازی یکی از تصمیماتی است که ما برای بهترین تجربه‌ی ممکن در نظر گرفته‌ایم. این تصمیم نه به آسانی بوده و نه اولین گزینه‌ای بوده که در نظر گرفته‌ایم. در ماه‌های آینده اطلاعات بیش‌تری راجع به زمان عرضه‌ی بازی و دیگر تغییراتی که به ما برای رسیدن به اهداف‌مان کمک کرده‌اند را اعلام می‌کنیم.»

قسمت اول بازی Bloodlines تجربه‌ای ناب از یک بازی نقش‌آفرینی در دنیای خون‌آشام‌هاست. دنیای بازی بر اساس مجموعه‌ی معروف World of Darkness ساخته شده است. این مجموعه کی از محبوب‌ترین دنیاهای بازی‌های نقش‌آفرینی رومیزی است. این دنیا راجع به زندگی هیولاها، مخصوصا خون‌آشام‌ها در کنار انسان‌ها است و بازی Vampire Bloodlines هم یکی از بهترین ساخته‌ها با اقتباس از این دنیا محسوب می‌شود.

این بازی به دو چیز معروف است؛ داستان و دیالوگ‌های معرکه و مشکلات جدی فنی. دنیای Bloodlines بسیار غنی است و انتخاب‌های بازی‌کننده روی آن تاثیری بسیار می‌گذارد. با وجود داستان و دنیای معرکه، مشکلات فنی بازی باعث شکست بازی شدند. سال‌ها بعد از عرضه‌ی بازی، طرفداران بازی خود تلاش‌های بسیاری برای بهبود بازی از نظر فنی کرده‌اند. مشکلات فنی تنها دلیل شکست بازی نبودند و سیستم مبارزات بازی هم شرایط بدی دارد؛ اما گیم‌پلی ضعیف بازی در مقابل داستان عالی آن قابل چشم‌پوشی است.

حالا که بعد از سال‌ها شاهد ساخت دنباله‌ی بازی به نام Bloodlines 2 هستیم، سازنده‌ها به ما قول دنیایی منعطف و رفع مشکلات قبلی را داده‌اند. ساختن دنباله‌ای شایسته برای بازی اول اصلا کار ساده‌ای نیست و انتظارات طرفداران بازی از این دنباله بسیار بالاست.

طبق چیزی که در بیانیه‌ خواندیم تغییر زمان عرضه‌ی بازی تنها تغییری که رخ داده نیست و توسعه‌دهنده‌ها قصد دارند تغییرات کلی در بازی ایجاد کنند. خود توسعه‌دهنده‌ها هم از سطح کیفی بازی اول خبر دارند و می‌دانند باید بازی کیفیت بالایی داشته باشد. امیدواریم این تاخیر بتواند واقعا کیفیت بازی را بهبود دهد و دوباره شاهد یک بازی با ارزش مانند Bloodlines باشیم.

بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در سال ۲۰۲۱ برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر‌های شخصی عرضه خواهد شد.

