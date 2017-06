بتسدا در E3 2017 بازی‌های The Evil Within 2 ،Wolfenstein 2: New New Colossus و محتوای دانلودی Death of the Outsider برای Dishonored 2 را معرفی کرد و به‌تازگی نیز، اعلام نموده است که با همکاری Titan Comics قصد انتشار کمیک‌های این عناوین دارد. در سال ۲۰۱۵، Titan Comics اقدام به انتشار کمیکی برای نسخه‌ی اول […]

بتسدا در E3 2017 بازی‌های The Evil Within 2 ،Wolfenstein 2: New New Colossus و محتوای دانلودی Death of the Outsider برای Dishonored 2 را معرفی کرد و به‌تازگی نیز، اعلام نموده است که با همکاری Titan Comics قصد انتشار کمیک‌های این عناوین دارد.

در سال ۲۰۱۵، Titan Comics اقدام به انتشار کمیکی برای نسخه‌ی اول The Evil Within کرد و حال می‌بینیم که خبر از انتشار کمیک دیگری داده است که پیش‌درآمدی بر نسخه‌ی دوم سری محسوب می‌شود. در این کمیک‌ جدید، کاراگاه Sebastian Castellanos را درحالی می‌یابید که هنوز هم درگیر حوادث تیمارستان Beacon بوده و همچنین، به دنبال قاتلی سریالی در شهر Krimson است.

Ryan O’ Sullivan وظیفه‌ی نویسندگی کمیک The Evil Within 2 را بر عهده داشته است و Damien Worm و Szymon Kudranski نیز آن را طراحی کرده‌اند. جلد اول این کمیک در ۶ سپتامبر مصادف با ۱۵ شهریور در فروشگاه‌ها و دستگاه‌های دیجیتال موجود خواهد بود.

کمیک جدید Wolfenstein نیز پیش‌درآمدی بر New Colossus است و ماموریت B.J. Blaskowicz’s برای متوقف ساختن Hans Hartmann را به نمایش می‌گذارد. این کمیک توسط Dan Watters نوشته و توسط Piotr Kowalski و Ronilson Freire طراحی شده است. اولین جلد این کمیک به‌صورت فیزیکی و دیجیتالی در ۱۳ سپتامبر مصادف با ۲۲ شهریور منتشر می‌شود.

در آخر، کمیک Dishonored: The Peeress and the Price مربوط به داستان محتوای دانلودی Death of the Outsider عنوان Dishonored 2 می‌شود و بازگشت Emily Kaldwin و Corvo Altano را روایت می‌کند. اینجاست که Emily با Archibald Dufrane دشمنی پیدا می‌کند و همچنین، وقتی خبر فوری حضور جنایتکار جدیدی در شهر را می‌شنود، به‌صورت مرموزی قدرتش را از دست می‌دهد…

Dishonored: The Peeress and the Price به نویسندگی Michael Moreci و با طراحی Andrea Olimpieri و Mattia Iacono، در ۲۷ سپتامبر مصادف با ۵ مهر انتشار می‌یابد.

منبع متن: gamefa