بازی PU Battlegrounds در طول سه ماه، ۴ میلیون نسخه فروخته است

به تازگی خبر رسیده که بازی PlayerUnknown’s Battlegrounds در طول سه ماهی که برروی سرویس دسترسی زود هنگام شبکه استیم قرار داشته، به میزان ۴ میلیون نسخه فروخته است. این عملکرد، فوق‌العاده است.



قطعا می‌توان بازی PlayerUnknown’s Battlegrounds را یکی از پدیده های سال ۲۰۱۷ در صنعت بازی های ویدیوی به حساب آورد. این بازی سرگرم کننده در ۲۳ ماه مارچ عرضه شد؛ درست زمانی که نام های بزرگی انتشار یافتند و دیده شدند. در آن زمان Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands ،Mass Effect: Andromeda ،NieR: Automata ،The Legend of Zelda: Breath of the Wild و LEGO Worlds عرضه شده بودند (یا در شرف عرضه بودند) و حتی کنسول نینتندو سوییچ نیز در حال انتشار بود. در میان همه این نام های بزرگ و شناخته شده، پدیده ای به نام PlayerUnknown’s Battlegrounds عرضه شد و به موفقیت بزرگی نیز رسید.

در این سه ماهی که از عرضه بازی می‌گذرد نیز، شاهد انتشار بازی های بزرگی مانند Persona 5 ،Injustice 2 ،Mario Kart 8 Deluxe و نام های بزرگ دیگری بودیم اما نه تنها این عناوین بزرگ دلیلی برای کم شدن تعداد بازی‌بازان PlayerUnknown’s Battlegrounds نبودند، بلکه این بازی طرفداران و بازی‌بازان بازی های شوتر آنلاین دیگر را به خود جذب کرد. اگر حتی برای یک بار هم که شده این عنوان را تجربه کرده باشید، امکان ندارد به این سادگی آن را رها کرده و از کنار آن همه سرگرمی درون‌اش بگذرید.

اگر یادتان باشد در ۱۰ آپریل بود که ناشر و سازنده بازی، یعنی شرکت Bluehole اعلام کرد که این عنوان شوتر سوم شخص چند نفره، بیش از یک میلیون نسخه تنها در عرض ۱۶ روز عرضه اش فروخته است. مدتی بعد، در تاریخ ۲ ماه می بود که اعلام شد بازی به میزان فروش دو برابر رسیده است. حال، پس از گذشت سه هفته از تاریخ مذکور، Bluehole اعلام کرده که فروش بازی باز هم دوبرابر شده و به میزان ۴ میلیون نسخه رسیده است.

برای کسانی که با بازی آشنایی ندارند و نامی از آن نشنیده اند، باید بگویم که PlayerUnknown’s Battlegrounds یک شوتر سوم شخص چند نفره است که به وسیله PLAYERUNKNOWN ملقب به Brendan Green ساخته شده است. او پیشگام در سبک Battle Royale است و پس از ساخت مود Battle Royale در سری های ARMA و H1Z1: King of the Hill، نامی برای خود دست و پا کرده است.

توضیحات رسمی سازندگان در مورد بازی را در زیر مطالعه کنید:

بازی‌بازان که در ابتدا با «هیچ چیز» کار خود را آغاز می‌کنند، باید برای بقا و نجات خود، مهمات و اسلحه ها را در میدان نبرد پیدا کنند. این بازی واقع گرایانه و درگیر کننده، در یک جزیره ۸x8 کیلومتری بزرگ به وقوع می‌پیوندد و با سطح جزئیات بالا، قدرت موتور آنریل ۴ را نمایش می‌دهد.

عنوان PlayerUnknown’s Battlegrounds هم اکنون در سرویس دسترسی زودهنگام شبکه استیم با قیمت ۲۹٫۹۹ دلار در دسترس است. قرار است نسخه کامل بازی در سال جاری میلادی برای پلتفرم های رایانه های شخصی و ایکس‌باکس وان عرضه شود (یکی از غافلگیری های خوب کنفرانس مایکروسافت در E3 2017، همین خبر انتشار بازی برای ایکس‌باکس وان بود). هنوز مشخص نیست که آیا PlayerUnknown’s Battlegrounds برای کنسول پلی‌استیشن ۴ نیز منتشر خواهد شد یا خیر.

منبع متن: gamefa