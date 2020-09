شرکت نینتندو سال گذشته در یکی از نمایش‌های خود از دنباله‌ای برای بازی «افسانه‌ی زلدا: نفس وحش» (The Legend of Zelda: Breath of the Wild) رونمایی کرد. وب‌سایت ویدیو گیم کرانیکل اخیرا مصاحبه‌ای با تهیه‌کننده‌ی این سری بازی محبوب یعنی «ایجی آونوما» (Eiji Aonuma) داشته. در این مصاحبه اعلام شده برای این که خبر جدیدی از این بازی بشنویم، باید بیش‌تر صبر کنیم.

بازی خوب، دست گیمر را نمی‌گیرد

بازی افسانه‌ی زلدا: نفس وحش که یک اکشنِ ماجراجویی است که در سال ۲۰۱۷ برای کنسول‌های نینتندو سوییچ و Wii U منتشر شد. این بازی که به عنوان یکی از اولین عناوین کنسول نینتندو سوییچ،‌ همراه با این کنسول عرضه شد. جدیدترین نسخه‌ی زلدا توانست با گیم‌پلی بی‌نظیری که داشت، خود را نه تنها به یکی از بهترین بازی‌های کل سری زلدا، بلکه به یکی از بهترین بازی‌های کل تاریخ بازی‌های ویدیویی تبدیل کند.

پارسال در یکی از نمایش‌های شرکت نینتندو، تیزری کوتاه برای دنباله‌ی این بازی به نمایش در آمد. بعد از انتشار تیزر مورد نظر، اطلاعات زیادی از این بازی دریافت نکرده‌ایم و حالا تهیه‌کننده‌ی بازی اعلام کرده که با توجه به سرعت پایین توسعه‌ی این دنباله،‌ تا مدتی نباید منتظر خبر جدیدی باشیم.

البته خبر کندی توسعه‌ی دنباله‌ی بازی افسانه‌ی زلدا: نفس وحش چیز جدیدی نیست و قبل‌تر هم اعلام شده بود که این بازی قرار نیست در سال ۲۰۲۰ عرضه شود. اعتمادی که به نینتندو داریم باعث می‌شود نگران نباشیم و خیال‌مان راحت باشد که در این مدت، توسعه‌دهندگان بازی سخت کار می‌کنند تا یک اثر جادویی‌ دیگر به ما هدیه کنند.

دلیل اصلی ساخت دنباله‌ برای بازی نفس وحش فراوانی بیش از حد ایده‌ها برای محتوای اضافه‌ی بازی اصلی بوده و سازندگان ترغیب شده‌اند که به جای محتوای اضافه، یک دنباله‌ی نو تولید کنند. وظیفه‌ی کارکردانی این بازی به عهده‌ی کارگردان اصلی بازی، «هیدمارو فوجی‌بایاشی» (Hidemaro Fujibayashi) است.

خبر رونمایی از دنباله‌ی بازی افسانه‌ی زلدا: نفس وحش و تریلر این دنباله

معمولا شرکت نینتندو علاقه‌ی چندانی به ساخت دنباله‌ی مستقیم برای بازی‌های خود ندارد. برای مثال بیش‌تر بازی‌های زلدا، نسخه‌هایی مستقل و کاملا جدید هستند. ساخت دنباله برای بازی نفس وحش نشان می‌دهد پتانسیل‌های بسیار بالایی در این بازی وجود دارند. طبق گفته‌ی تهیه‌کننده‌ی این بازی، قرار است دوباره در سرزمین «هایرول» (Hyrule) شاهد داستان لینک باشیم و قابلیت‌های جدیدی به هسته‌ی سرگرم‌کننده‌ی گیم‌پلی این بازی اضافه خواهند شد. بر اساس تیزری که منتشر شده احتمالا لینک تنها نیست و این‌بار همراه با شاهزاده زلدا در سرزمین هایرول به ماجراجویی می‌پردازیم.

در حال حاضر شرکت نینتدو در حال آماده‌سازی یک بازی فرعی در مجموعه بازی‌های زلدا به نام Hyrule Warriors: Age of Calamity است. این بازی فرعی در تاریخ ۲۰ نوامبر (۳۰ آبان) عرضه خواهد شد و گیم‌پلی متفات آن نسبت به بازی‌های اصلی سری زلدا، از نبردهای حماسی میان قهرمانان این سری در مقابل لشکر عظیم دشمنان تشکیل شده.

بازی افسانه‌ی زلدا: نفس وحش هم‌اکنون برای کنسول‌های نینتندو سوییچ و Wii U در دسترس است. دنباله‌ی این بازی تاریخ عرضه‌ی مشخصی ندارد و حتی اسم دقیق آن را هم نمی‌دانیم.

