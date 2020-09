به گزارش پردیس‌گیم، پیشنهادهای رایگان این هفته فروشگاه Epic Games کاملا متنوع است. آن‌ها شامل Watch Dogs 2 ، Football Manager 2020 و Stick It to the Man هستند. برای دریافت همه این بازی‌ها و اکانت راه انداز Epic برای اجرای مراحل نصب و اجرای این بازی‌ها، به یک حساب Epic Games نیاز خواهید داشت.

Watch Dogs 2 در سال 2016 راه اندازی شد و به عنوان یک پیشرفت چشمگیر در بازی قبلی محسوب می‌شود. همانند نسخه پیشین، بازی جهان باز است و از دوربین سوم شخص بهره می‌برد. این نسخه در سان فرانسیسکو جریان دارد و بازیکن در نقش یکی از هکر‌های گروه DedSec به نام مارکوس هالووی قرار می‌گیرد؛ این گروه تلاش دارد که سیستم نظارتی پیشرفته شهر، یعنی CtOS 2.0، را از کار بیندازد.

Football Manager 2020 آخرین شبیه سازی مدیریت از Sports Interactive است و تیم‌هایی از 53 کشور و 26 لیگ را شامل می‌شود. هنوز هم نسبتاً محبوب است و کسانی که می‌خواهند تیم فوتبال خود را مدیریت کنند خدمت می‌کند.

سرانجام، بازی Stick It to the Man وجود دارد، یک بازی پازل سرگرم کننده که شخصیت اصلی Ray را می‌بینید که به طور ناگهانی بازویی از مغزش به همراه قدرت ذهن خوانی دارد.

در کل، انتخاب بدی از بازی ها نیست - شما تا تاریخ پنجشنبه، ۳ مهر مصادف با 24 سپتامبر فرصت دارید آنها را در لیست خود قرار دهید. RollerCoaster Tycoon 2 Complete Edition بازی رایگان هفته آینده است، بنابراین تا آن زمان با ما همراه باشید.

