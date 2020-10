به گزارش پردیس‌گیم، طبق وعده مایکروسافت فهرست عناوین هنگام عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعدی خودش یعنی Xbox Series X/S را عرضه کرد. اگر بخواهیم درباره‌ی این فهرست صحبت کنیم، جنبه‌های فراوانی برای اشاره کردن وجود دارد.

چندین عنوان بین نسلی در این فهرست به چشم می‌خورد. عناوینی چون: Assassin’s Creed Valhalla, Yakuza: Like a Dragon, Watch Dogs: Legion, و Dirt 5. سپس ما عناوین قدیمی‌تری را داریم که ارتقاء نسل بعدی دریافت کرده‌اند از جمله: Ori and the Will of the Wisps, Gears 5, Observer: System Redux, Forza Horizon 4, Destiny 2: Beyond Light, Borderlands 3, و Devil May Cry 5: Special Edition. چندین عنوان کوچک‌تر نیز به چشم می‌خورد که شایان توجه هستند از جمله: The Falconeer و Tetris Effect: Connected. همچنین ما Gears Tactics را نیز داریم که عرضه‌ی کنسولی را به خود خواهد دید.

اولین عنوان بزرگ انحصاری کنسولی Xbox Series X/S بازی The Medium می‌باشد؛ که قرار است یک ماه پس از عرضه‌ی کنسول‌ها منتشر شود. یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آذرماه.

عناوین هنگام عرضه‌ی کنسول‌های Xbox Series X/S به شرح ذیل است و نیازی به گفتن ندارد که این عناوین هم‌زمان با عرضه‌ی کنسول‌ها در تاریخ 20 آبان‌ماه در دسترس قرار خواهند گرفت:

Assassin’s Creed Valhalla Borderlands 3 Bright Memory 1.0 Cuisine Royale Dead by Daylight Devil May Cry 5: Special Edition DIRT 5 Enlisted Evergate The Falconeer Fortnite Forza Horizon 4 Gears 5 Gears Tactics Grounded King Oddball Maneater Manifold Garden NBA 2K21 Observer: System Redux Ori and the Will of the Wisps Planet Coaster Sea of Thieves Tetris Effect: Connected The Touryst War Thunder Warhammer: Chaosbane Slayer Edition Watch Dogs: Legion WRC 9 FIA World Rally Championship Yakuza: Like a Dragon Yes, Your Grace

خب دوستان نظرتان چیست؟ کدام یک از این عناوين مورد توجهتان می‌باشد؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

