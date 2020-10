به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamingbolt، عنوان Grounded ساخته‌ی استودیوی محبوب و موفق Obsidian Entertainment، از آن سبک بازی‌هایی نیست که به طور معمول از این استودیو انتظار می‌رفت تا آن را بسازد، اما اتمسفر بی‌نظیر و مکانیزم‌های بسیار جالب آن، منتقدان و مخاطبان را تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر و در اوایل دسترسی، به نظر می‌رسد که بازی در بعضی موارد گرافیکی هنوز جای پیشرفت داشته باشد، و اکنون با وجود سخت‌افزار قدرتمند نسل بعدی شرایط برای رساندن این بازی به حداکثر پتانسیل موجود در خود وجود دارد.

از طریق یک به روزرسانی در سایت Xbox Wire، شرکت Microsoft تأیید کرده است که Grounded بهبودهایی در موارد مختلف دریافت می‌کند تا بتواند در تاریخ 10 نوامبر به لیست بازی‌هایی که برای Xbox Series X و Series S بهینه‌سازی می شوند، بپیوندد. این بازی در کنسول Xbox Series X با وضوح تصویر 4K اجرا می‌شود، و از 60 فریم در ثانیه در سراسر صفحه پشتیبانی می‌کند، در حالی که Obsidian همچنین وعده "افزایش عمق گرافیکی، بهبود زمان بارگیری و پشتیبانی از HDR" را می‌دهد. البته که همانند بسیار از بازی‌ها این عنوان نیز از قابلیت Smart Delivery پشتیبانی خواهد کرد.

Grounded در حال حاضر در Xbox One و PC در دسترس است. نسخه‌ی کامل بازیبرای عرضه در تاریخی نامعلوم در سال 2021 برنامه ریزی شده است.

Grounded یکی از چندین بازی استودیوهای فرست‌ پارتی Xbox است که در هنگام انتشار کنسول‌ها بهبودهایی برای Xbox Series X / S دریافت خواهد کرد ، از جمله بازی‌های دیگر می‌توان از Ori and Will of the Wisps ، Gears 5 ، Forza Horizon 4 و Sea of ​​Thieves را نام برد.

