ساخت بازی بعدی کارگردان بایوشاک رو به اتمام است

مدت نسبتاً زیادی است که خبری از بازی جدید کن‌ لوین‌، خالق بازی بایوشاک، نشنیده‌ایم. قبل از اینکه بخواهیم استودیو و بازی جدید لوین را فراموش کنیم، اخبار جدیدی منتشر شده که ما را امیدوار می‌کند که شاید به‌زودی چیزهای بیش‌تری از این اثر بشنویم. اخباری که البته جزییات کمی را هم درباره‌ی بازی مشخص کرده‌اند.

چند سال پیش بود که کن لوین به‌صورت رسمی اعلام کرد که استودیو Irrational Games به کار خود پایان داده است و به‌جای آن، او استودیو جدید و کوچک‌تری را که شامل برخی از اعضای کلیدی استودیو قبلی بوده‌اند، تأسیس کرده است؛ استودیو کوچکی که Ghost Story Games نام دارد.سال گذشته از طریق انتشار یک آگهی شغلی متوجه شدیم که بازی بعدی خالق معروف سری بایوشاک، قرار است یک شبیه‌ساز ایمرسیو (Immersive Sim) باشد که از المان‌های ژانرهای تیراندازی اول‌شخص و نقش‌آفرینی بهره‌مند خواهد بود. اکنون آگهی شغلی جدیدی در سایت شرکت تیک‌تو منتشر شده که مشخص می‌کند که استودیو Ghost Story Games به دنبال جذب یک تهیه‌کننده ارشد است. بااین‌حال، در اثر انتشار این آگهی، جزییاتی بیش‌تری از بازی مشخص شده است که می‌تواند در نوع خود جالب باشد.

این بار در آگهی شغلی نوشته شده که استودیو Ghost Story Games که در حال حاضر تعداد اعضایش کمتر از ۳۵ نفر است، همچنان روی یک بازی ایمرسیو علمی تخیلی که در آن المان‌های نقش‌آفرینی وجود دارد، کار می‌کند. اگرچه آن‌ها اطلاعات بیش‌تری را از بازی منتشر نکرده‌اند اما در این آگهی گفته شده که بازی وارد فاز پایانی توسعه‌ی خود شده است و آن‌ها همچنان در حال توسعه‌ی اثر هستند. از آنجایی که تأسیس این استودیو در سال ۲۰۱۷ میلادی اتفاق افتاد، می‌توانیم امید داشته باشیم که بازی واقعاً مراحل پایانی توسعه‌ی خود را آغاز کردهیا حداقل نزدیک به آن شده باشد؛ چراکه اکنون می‌دانیم این بازی چند سالی است که در حال توسعه بوده است.

علاوه بر این، برای آگاهی بیش‌تر با بازی و کاری که قرار است آن‌ها برای ساخت بازی انجام دهند، پیشنهاد شده که گفتگوی کن‌لوین در GDC 2014 تماشا شود. گفتگوی مفصل و جذابی که در آن کن لوین به روایت‌ داستانی بازی‌های ویدیویی پرداخته است.

با توجه به این خبر، احتمال دارد که به‌زودی از ساخته‌ی جدید کن لوین که در حال حاضر فقط توضیحات اندک مبهمی از ژانر آن می‌دانیم، منتشر شود. همه‌ی ما منتظریم تا ببینیم او و تیمش بعد از بایوشاک اینفینیت چه چیزی را برای طرفداران فراهم کرده‌اند. از آن‌طرف،اخباری هم وجود دارد که می‌گوید استودیو Cloud Chamber در حال ساخت بازی جدیدی از سری بایوشاک است که البته طبیعتاً با پروژه‌ی کن لوین متفاوت خواهد بود.

