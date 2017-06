مدیر عامل اجرایی Sony Interactive Entertainment معتقد است که امروزه، بر خلاف گذشته، می‌توان بازی‌های بزرگ را در هر زمانی از سال عرضه کرد. اگر کمی توجه کنید متوجه می‌شوید که سونی از عادت عرضه بازی‌های با کیفیت در ایام تعطیلات دست برداشته‌است. به عنوان مثال The Last of Us در اواسط ژوئن، Uncharted 4: […]

مدیر عامل اجرایی Sony Interactive Entertainment معتقد است که امروزه، بر خلاف گذشته، می‌توان بازی‌های بزرگ را در هر زمانی از سال عرضه کرد.

اگر کمی توجه کنید متوجه می‌شوید که سونی از عادت عرضه بازی‌های با کیفیت در ایام تعطیلات دست برداشته‌است. به عنوان مثال The Last of Us در اواسط ژوئن، Uncharted 4: A Thief’s End در اوایل می و Horizon: Zero Dawn در اواخر فوریه عرضه شدند.

در مصاحبه با سایت آلمانی Golem.de، شان لیدن، مدیرعامل اجرایی Sony Interactive Entertainment آمریکا و رئیس استودیو های Sony Worldwide، این اتفاق را تحولی در صنعت گیمینگ دانست و گفت که این موضوع فراتر از برند PlayStation است:

بخشی از صنعت گیمینگ مربوط به فعالیت تجاری است و در این مورد زمان‌بندی بسیار مهم است. در پایان سال مردم پول بیشتری دارند. اما این موضوع در سالیان گذشته تغییر کرده‌است. Horizon: Zero Dawn در فوریه عرضه شد و بسیار موفق بود یا به عنوان مثال Batman Arkham Knight چند سال پیش بلافاصله بعد از E3 عرضه شد و فروش فوق‌العاده‌ای داشت. اکنون می‌توانیم بهترین بازی‌ها را در تمام طول سال عرضه کنیم. سخت می‌شود اگر بخواهیم چند بازی عالی را در کنار یک‌دیگر عرضه کنیم.

در حقیقت هم همین‌گونه است. معمولا بازی‌های با کیفیت مختص به ماه‌های مارچ و آوریل و تعطیلات اکتبر و نوامبر بوده‌اند اما در سال جاری بازی‌های خوب به طور نسبتا مساوی در طول ماه‌های مختلف تقسیم شده بودند. حتی قحطی بازی‌ها در تابستان نیز دیگر رخ نمی‌دهد و در ماه ژوئن شاهد بازی‌هایی مانند Tekken 7، DiRT، Wipeout Omega Collection، ARMS، Nex Machina و … بود‌ه‌ایم.

ماه جولای نیز خالی از بازی‌های خوب نخواهد بود و به لطف امثال Fable Fortune، Final Fantasy XII: The Zodiac Age، Prye و The Cloud Catcher Chronicles طرفداران می‌توانند از ماه جولای خود نیز لذت ببرند.

در ماه آگوست نیز بازی‌های زیادی برای بازی کردن وجود خواهند داشت و می‌توان از عناوینی همچون Yakuza Kiwami، Mario + Rabbids Kingdom Battle: Warriors All-Stars، Uncharted 4: The Lost Legacy، F1 2017، Madden NFL 18 و Sonic Maniac لذت ببرند.

منبع متن: gamefa