به دنبال خرید بتسدا توسط مایکروسافت و صحبت‌هایی که درباره‌ی وضع انحصاری بودن یا عدم انحصاری بودن بازی‌های بتسدا زده شده است، اکنون مدیر اجرایی ایکس باکس در مصاحبه‌ی جدیدش از احتمالات دیگری هم صحبت کرده است.

تیم استوارت، مدیر اجرایی ایکس باکس در جریان سخنرانی خود در جریان یک کنفرانس مجازی در تاریخ ۲۲ آبان، در این خصوص اعلام کرده این احتمال وجود دارد که بعضی‌ از بازی‌های بتسدا اول و به گونه‌ی بهتری روی ایکس باکس و کامپیوترهای شخصی در دسترس باشند. او در جریان صحبت‌های خود اعلام کرده: « بله، هدف ما این است – من آن را از یک دیدگاه بین پلتفرمی می‌گویم. مایکروسافت یک پلتفرم است. ما یکی از اولین‌هایی بودیم که برای اولین بار به‌صورت واقعی از ماینکرفت، روبلاکس و فورتنایت در پلتفرم‌های مختلف حمایت کردیم. بنابراین ما به‌شدت کراس‌-پلی را تشویق می‌کنیم و از یک دیدگاه می‌توانم بگویم که آن برای اکوسیستم بازی‌های ویدیویی خوب است. آن برای ما خوب است و همانند جزر و مد همه‌ی قایق‌ها را بلند می‌کند.»

«چیزی که ما در درازمدت در نظر داریم، ما قصد نداریم که همه‌ی محتوای بتسدا را از سونی و نینتندو یا دیگران دور کنیم بلکه ما می‌خواهیم که محتوای بتسدا در طولانی‌مدت یا اول از همه یا به‌صورت بهتر یا بهترین تجربه را در پلتفرم‌های ما داشته باشد. ما می‌خواهیم محتوای بتسدا در بهترین حالت خود در پلتفرم‌های ما وجود داشته باشد.»

مایکروسافت به طور کامل مجموعه‌ی بتسدا را خرید

استوارت در ادامه‌ی سخنان خود اضافه می‌کند: «بله. این لزوماً نکته‌ای در مورد انحصاری بودن نیست. موضوع این نیست که ما زمان یا محتوا یا مسیری را در حال حاضر تعیین کنیم؛ اما اگر به چیزی مثل گیم‌پس فکر کنید، اگر آن محتوا به بهترین حالت در گیم‌پس حضور داشته باشند، آن چیزی است که ما می‌خواهیم ببینیم و ما می‌خواهیم از طریق بازی‌های بتسدا هم مشترکان گیم‌پس را گسترش و به آن‌ها سرویس بدهیم.»

او در انتها برای بار دیگر تأکید می‌کند «پس دوباره می‌گویم، من نمی‌گویم که به نحوی این محتوا را از پلتفرم‌های دیگر می‌گیریم یا نه اما گمان می‌کنم که شما در ادامه خواهید دید که این محتوا برای بار اول یا به‌صورت بهتر و در بهترین حالت در پلتفرم‌های ما حضور خواهند داشت.»

فیل اسپنسر از خرید استودیو و انحصاری‌های بتسدا می‌گوید

مایکروسافت چندی پیش به‌صورت رسمی از قصد خود برای تصاحب بتسدا پرده‌برداری کرد و مشخص شد که قراردادی ۷.۵ میلیاردی برای خرید شرکت زنی‌مکس که بتسدا هم یکی از زیرمجموعه‌های آن است، در نظر گرفته شده و قرار است در سال ۲۰۲۱ این قرارداد نهایی شود. با این خرید، مایکروسافت تعداد استودیوهای خود را از ۱۵ استودیو به ۲۳ استودیو افزایش داده است. در آن زمان، فیل اسپنسر در مصاحبه‌ی خود با بلومبرگ اعلام کرد که بازی‌های بتسدا برای ایکس باکس و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهند شد اما برای پلتفرم‌های دیگر، باید هر بازی و مورد به مورد بررسی شود و ممکن است تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. تاد هاوارد هم اخیراً در مصاحبه‌ی خود تقریباً چنین چیزی را اعلام کرده است. البته مدتی بعد اسپنسر اعلام کرده بود که آن‌ها مجبور نیستند بازی‌های خود را برای بازگردانی پول صرف‌ شده در این خرید برای پلتفرم‌های دیگر عرضه کنند و البته او اعلام کرد هنوز از جزییات کامل نمی‌تواند سخن بگوید چراکه هنوز قراردادشان نهایی نشده و این اجازه را هم ندارد.

صحبت‌های اخیر مدیر اجرایی ایکس باکس، شاید کمی ابهام‌ها را شفاف‌تر کرده باشد و با سخنان او، احتمال عرضه‌ی حداقل بعضی از بازی‌های بتسدا به‌صورت انحصاری زمانی روی ایکس باکس و کامپیوترهای شخصی و بعد عرضه‌ی آن‌ها برای پلتفرم‌های دیگر بیش‌تر شده باشد. بااین‌حال به نظر می‌رسد که هنوز همان حرف بررسی مورد به مورد بازی‌ها برقرار است و مشخص نیست دقیقاً شرایط چگونه خواهد بود. البته این احتمال هم وجود دارد که سخن تیم استوارت درباره‌ی بازی‌های آنلاینی مثل الدر اسکرولز آنلاین باشد که هم‌اکنون هم روی پلتفرم‌های دیگر وجود دارد. به‌هرحال، باید همچنان منتظر بمانیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

