بازی Fall Guys در سه ماه ده میلیون نسخه فروخت، آن هم فقط روی استیم

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بازی فال گایز موفق شده به فروش ده میلیون نسخه‌ای دست پیدا کند؛ در حالی که تنها سه ماه از عرضه‌ی این بازی می‌گذرد. حتی با وجود این که مدتی است تب و تاب این بازی کاهش یافته، می‌توان گفت سازنده‌های این بازی از نظر مالی به موفقیت خوبی دست پیدا کرده‌اند.

در دوران قرنطیه مردم جهان خانه‌نشین شده‌اند و نه تنها زمان بیش‌تری برای بازی کردن دارند، بلکه نیاز اجتماعی بشریت باعث می‌شود میل به بازی‌های آنلاین همراه با دوستان بالا برود. این وضعیت باعث شده بازی‌های آنلاین مختلفی مانند Among Us و Phasmophobia بازی‌کنان زیادی به خود جذب کنند. در میان این بحران جهانی، بازی Fall Guys Ultimate Knockout که اختصارا فال گایز نامیده می‌شود جزو اولین بازی‌هایی است که سیل عظیمی از بازی‌کنان خانه‌نشین را به خود جذب کرد.

این بازی از مسابقات خنده‌آوری میان خیل عظیمی از موجودات بامزه تشکیل شده. مسابقاتی که همانند آن را در برخی از برنامه‌های تلویزیونی می‌بینیم. مسابقات این بازی ماهیت بتل رویال دارند؛ یعنی در هر مسابقه بازی‌کنان به شکل تدریجی از بازی حذف می‌شوند و تنها بازی‌کن باقی‌مانده، برنده اعلام می‌شود. در دهه‌ی گذشته محبوبیت بازی‌های بتل رویال باعث شده داشتن خصوصیات چنینی به فروش بازی‌ها کمک کند و بازی فال گایز نمونه‌ای موفق از این بازی‌ها محسوب می‌شود.

در جدیدترین گزارش فروش بازی‌هایی که با استفاده از موتور یونیتی ساخته شده‌اند، اسم فال گایز در کنار رقمی قابل‌توجه به چشم می‌خورد. با وجود این که تنها سه ماه از عرضه‌ی این بازی می‌گذرد این بازی فروشی برابر با ده میلیون نسخه تجربه کرده. این رقم تنها مربوط به نسخه‌ی کامپیوتری این بازی است و اصلا معلوم نیست نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی فال گایز چند نسخه فروش داشته.

فراموش نکنیم بازی فال گایز در زمان عرضه‌ی خود، به مدت یک ماه برای دارندگان اشتراک پلی‌استیشن پلاس رایگان شده بود. این موضوع در کوتاه مدت باعث می‌شود بسیاری از افراد برای خرید بازی هزینه نکنند؛ اما حقیقتا این حرکت تعداد بازی‌کن‌های اولیه‌ی بازی فال گایز به میزان قابل توجهی افزایش داد. به دلیل تعداد بالای بازی‌کنان اولیه، افراد زیادی این بازی را خریداری کرده‌اند و می‌بینیم که این استراتژی جواب داده و بازی فال گایز موفق به کسب چنین فروشی شده. البته ۷ میلیون نسخه از این فروش فقط در سه هفته‌ی اول انتشار این بازی رخ داده.

آیا قرار است بازی Fall Guys به یک راکت لیگ دیگر تبدیل شود؟

بد نیست برای درک بهتر رقم فروش بازی فال گایز، چند مثال از فروش بازی‌های دیگر را مرور کنیم. بازی «مانستر هانتر: ورلد» (Monster Hunter: World) پرفروش‌ترین بازی در کل تاریخ فعالیت شرکت کپ‌کام محسوب می‌شود که در مدت دو سال اول عرضه‌ی خود توانست فروشی برابر با ۱۶ میلیون نسخه داشته باشد. در صورتی که فروش بازی‌های کوچک را بررسی کنیم می‌توانیم بازی Stardew Valley را مثال بزنیم که چهار سال بعد از عرضه‌اش موفق شد به فروش ۱۰ میلیون نسخه‌ای برسد. یادآوری می‌کنیم رقم‌های بیان شده مجموع فروش این دو بازی روی تمام پلتفرم‌ها هستند در حالی که نسخه‌ی کامپیوتری بازی فال گایز به تنهایی توانسته ۱۰ میلیون نسخه بفروشد.

همین حالا می‌توانید بازی فال گایز را برای کامپیوتر‌های شخصی و پلی‌استیشن ۴ دریافت کنید. با وجود کاهش تعداد بازی‌کن‌های این بازی در مقایسه با دوران اوج آن، توسعه‌دهندگان این بازی همچنان در حال پشتیبانی و اضافه کردن محتوای جدید هستند و به زودی فصل سوم این بازی شروع خواهد شد.

