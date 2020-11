همان‌طور که در اخبار قبل گفته شد، کپکام اخیراً با حمله‌ بزرگی از سوی هکرها مواجه شده که در آن داده‌های زیادی از سرورهای این شرکت ژاپنی به سرقت رفته است. متأسفانه، در میان این داده‌ها اطلاعاتی مثل نام و آدرس بعضی از کارکنان یا مشتریان فروشگاه‌های کپکام وجود دارد اما در بخش دیگری این اطلاعات که حداقل به این شکل خطر جدی و مهمی ندارد و امنیت ذهنی و شخصی کسی را تهدید نمی‌کند، اطلاعات لو رفته از بعضی از پروژه‌های آینده‌ی شرکت کپکام است.

هرچند لو رفتن اطلاعات بازی‌های آینده‌ی شرکت کپکام برای این شرکت خوشایند نیست اما چیزی نیست که بتواند از دید مخاطبین دور بماند. در این میان اطلاعاتی از بازی‌هایی نظیر رزیدنت اویل ۸، مانستر هانتر رایز و همین‌طور جزییات بسیار دیگری از بازی‌ها و پروژه‌های مختلف این شرکت دیده می‌شود. البته، باید این نکته را ذکر کرد که این اطلاعات از سرورهای سایت لو رفته و بعضی از آن اطلاعات مربوط به فایل‌های قدیمی و پیش از شیوع کووید ۱۹ بوده‌اند و این احتمال وجود دارد که جزییات آن‌ها تغییر کرده باشد یا برنامه‌ی تاریخ عرضه‌ی بعضی از آثار دچار تغییراتی شده باشد. پس لزوماً همه‌ی این اطلاعات به‌صورت گفته‌شده به وقوع نخواهند پیوست.

شاید یکی از بارزترین اطلاعات در مورد سری بازی رزیدنت اویل باشد. بر اساس این اطلاعات لو رفته، هشتمین قسمت اصلی این سری که با نام Resident Evil Village شناخته می‌شود، برای عرضه در ماه آوریل ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است. همچنین قرار است یک نسخه‌ی نمایشی (دمو)، قبل از عرضه‌ی این بازی منتشر شود. کپکام از این شیوه برای چند بازی اخیر رزیدنت اویل هم استفاده کرده بود. علاوه‌ بر این، ظاهراً بازی برای عرضه برای کنسول‌های نسل هشتمی هم در نظر گرفته شده است. در توکیو گیم شو ۲۰۲۰ کپکام از احتمال عرضه‌ی بازی برای کنسول‌های نسل هشتمی خبر داد اما به‌صورت قطعی آن را اعلام نکرده بود. یک بازی چند نفره آنلاین با محوریت رزیدنت اویل هم در این اطلاعات دیده می‌شود. این بازی که در حال حاضر با نام رمز Project Highway یا Village Online شناخته می‌شود، ظاهراً به‌گونه‌ای یک بازی بتل رویال است که برای سپتامبر ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده است. Dusk Golem، یکی از اینسایدرهای معتبر کپکام، می‌گوید Highway نام رمزی برای Resident Evil Resistance است که احتمال صحت این موضوع را بیش‌تر می‌کند.

یکی دیگر از مهم‌ترین اطلاعات لو رفته، به سری بازی Monster Hunter بازمی‌گردد. اگر از علاقه‌مندان این سری باشید، حتماً می‌دانید که چندی پیش نسخه‌ی جدیدی با نام Monster Hunter Rise برای کنسول نینتندو سوییچ معرفی شد. این بازی در حال حاضر قرار است در تاریخ ۲۶ فروردین برای کنسول سوییچ منتشر شود اما نکته‌ی جالب اینجاست که در اطلاعات جدید لو رفته، مشخص ‌شده که ظاهراً این بازی قرار است در اکتبر ۲۰۲۱ برای کامپیوترهای شخصی هم عرضه شود. تاکنون کپکام هیچ سخنی در مورد نسخه‌ی کامپیوترها نگفته است و این احتمال وجود دارد که قراردادی با نینتندو به این خاطر منعقد کرده باشد. همچنین این اطلاعات به ما می‌گوید که دو نسخه‌ی نمایشی (دمو) این بازی در ژانویه و مارس برای سوییچ خواهند آمد.

همچنین در این اطلاعات مشخص شده که بازی Ace Attorney 7 هم در حال ساخت است و در اصل برای سه‌ماهه‌ی سوم سال مالی ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده است، مگر اینکه برنامه‌ها به خاطر کرونا با تأخیر روبه‌رو شوند.

علاوه بر این نکات، موارد بسیار دیگری هم توسط کاربران فروم Resetera جمع‌آوری شده که به‌صورت خلاصه آن‌ها را می‌توانید در پایین بخوانید.

عرضه‌ی نسخه‌ی فیزیکی و مخصوص سه‌گانه‌ی Ace Attorney و نسخه‌ی اول و دوم بازی Dai Gyakuten Saiban (مجموعه فرعی فینیکس رایت) برای دو کنسول پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ در ژاپن

پروژه‌ای با نام رمز GUILLOTINE که در ماه فوریه برای سوییچ و در ماه مه برای دیگر پلتفرم‌ها در نظر گرفته شده است.

پروژه‌ای معرفی‌نشده با نام Reiwa که برای ماه مه در نظر گرفته شده. پلتفرمی برای آن ذکر نشده است.

عرضه‌ی بازی Monster Hunter Stories 2 برای کامپیوترها و سوییچ در ژوئن ۲۰۲۱ – بازی قرار است دارای حالت‌های تک‌نفره، کوآپ آنلاین، و حالت بازیکن در مقابل بازیکن باشد. گسترش‌دهنده‌های غیر رایگان و البته محتوای رایگان پس از عرضه برای مأموریت کوآپ در نظر گرفته شده است.‌ بازی دارای پرداخت‌ درون‌برنامه‌ای خواهد بود و از آمیبوها هم پشتیبانی می‌کند.

بازی Resident Evil 4 برای هدست واقعیت مجازی آکیولس (اینسایدرها می‌گویند که این پروژه با ریمیک رزیدنت اویل ۴ تفاوت دارد)

یک بازی شوتر چند نفره با عنوان SHIELD

گوگل برای عرضه‌ی رزیدنت اویل ۷ و ۸ روی استیدیا به شرکت کپکام ۱۰ میلیون دلار داده و سونی هم برای محتوای انحصاری زمانی و بخش واقعیت مجازی بازی رزیدنت اویل ۷ به کپکام ۵ میلیون دلار داده است.

نسخه‌ی اول و دوم بازی Dai Gyakuten Saiban برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و استیم خواهند آمد و بازی برای مخاطب غربی هم بومی‌سازی خواهند شد. قیمت آن ۴۰ دلار خواهد بود و تمام محتویات بسته‌های الحاقی نسخه‌ی کنسول ۳DS را خواهد داشت. برای معرفی در آوریل ۲۰۲۱ و عرضه در ژوئیه ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است.

پورت نسخه‌های ۴ تا ۶ سری Ace Attorney هم تحت بررسی است اما شروع توسعه‌ی آن به عملکرد نسخه‌های دیگر بستگی خواهد داشت.

