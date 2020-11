ساخت سریال The Last of Us رسما آغاز شد

این روزها بازار ساخت فیلم‌ و سریال از بازی‌های ویدیوی بسیار پررونق است و اگرچه بسیاری از تجربه‌ها ناموفق از آب درآمده اما شرکت‌ها همچنان مشتاق به این کار هستند. با این اوصاف، تعجبی ندارد که سونی و ناتی داگ به‌ سراغ ساخت سریالی از یکی از بهترین آثار خود بروند. البته، نکات امیدوارکننده‌ای درباره‌ی این پروژه وجود دارد که می‌تواند آن را متمایز کند. هرچند مدتی است که ‌می‌دانستیم قرار است این سریال توسط شبکه‌ی اچ‌بی‌او ساخته و پخش شود، اما اکنون به‌صورت رسمی خبر آمده که اچ‌بی‌او مجوز ساخت سریال The Last of Us را صادر کرده است.

بر اساس گزارش هالیوود ریپورتر، این پروژه در حال حاضر زیر نظر کریگ مازن و نیل دراکمن و البته پلی‌استیشن پروداکشن، ورد گیمز و همین‌طور استودیو ناتی داگ در حال پیشرفت است. فرانسسکا ارسی، نایب‌رئیس اجرایی برنامه‌ریزی اچ‌بی‌او می‌گوید: «کریگ و نیل هرکدام در مدیوم خود دارای بصیرت و چشم‌اندازهای ویژه‌ای هستند. با وجود این دو نفر و همین‌طور کارولین استراوس بی‌همتا، این مجموعاً قطعاً قادر است هم طرفداران سرسخت بازی و هم افراد جدیدی را که از طریق سریال با این اثر آشنا خواهند شد، جذب کند. ما از همکاری با ناتی داگ، ورد گیمز، سونی و پلی‌استیشن برای اقتباس این داستان حماسی و بسیار درگیر کننده خشنود هستیم.»

یکی از مهم‌ترین تمایزهای این سریال با بعضی از دیگر آثار اقتباسی که از بازی‌های ویدیویی انجام شده‌اند، این است که استودیو سازنده و خالق بازی اصلی هم در خلق سریال The Last of Us نقش اساسی خواهند داشت. این قضیه می‌تواند ما را امیدوار کند که سریال هم وفادار به داستان اصلی باشد و هم بتواند در قالب یک سریال تلویزیونی اثر بسیار خوبی را تحویل مخاطب خود دهد. تاکنون اطلاعات زیادی از این سریال منتشر نشده اما در گذشته گفته شده بود که قرار است احتمالاً ماجرای جول و الی در بازی اول را دنبال کند.

جف فراست، رئیس استودیوهای تلویزیونی سونی پیکچرز، و اسد قزلباش، مدیر، مدیر پلی‌استیشن پروداکشن، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «ما هیجان‌زده‌ایم که با اچ‌بی‌او و این تیم خلاق فوق‌العاده برای جان دادن به سریال The Last of Us کار می‌کنیم. نبوغ داستان‌سرایی تعاملی پلی‌استیشن یکی از ویژگی‌های بارز و شناخته‌شده‌ی ما است. این همکاری نمونه‌ی بسیار خوب دیگری برای به تصویر کشیدن این فلسفه‌ است. ما به دنبال این هستیم که در آینده چنین بازی‌های تأثیرگذار بیش‌تری را خلق کنیم و آنان را برای مخاطبان خود به ارمغان بیاوریم.»

کریگ مازن که بیش از همه با ساخت سریال چرنوبیل شهرت دارد، چندی پیش در یکی از گفتگوهای خود اعلام کرده بود:‌«هدف ما این نیست که عشق شما به بازی را صرفاً حفظ کنیم بلکه ما می‌خواهیم به‌گونه‌ای دیگر و در این مدیوم شما را دوباره عاشق این آی‌پی کنیم. این بار شما نمی‌توانید به بازی کردن اثر بپردازید اما چیزها و شخصیت‌های بیش‌تری در انتظارتان است و تجربه‌ی آن به شیوه‌ی دیگری خواهد بود. فکر می‌کنم چیز خوبی در انتظارتان است. اگر شما در گذشته بازی را انجام داده‌اید، هدف ما این است که به سریال The Last of Us نگاه کنید و بگویید” این سریال چیزی را که من از بازی اصلی عاشق آن بوده‌ام، نقض نکرده اما چیزهای بیش‌تری را آورده که از آن‌ها خبر نداشته‌ام. چیزهای بسیار هیجان‌‌انگیز”»

مازن و نیل دراکمن هر دو در توییتر این خبر را بازنشر کرده‌اند. حتی نیل دراکمن برای هیجان‌زده کردن طرفداران از آن‌ها پرسیده که علاقه دارند کدام بازیگران نقش شخصیت‌های موردعلاقه‌شان را ایفا کنند. بااین‌حال، تاکنون هیچ حرفی از بازیگران سریال زده نشده است و صرفاً طرفداران خواسته‌های خود را در اینترنت فریاد می‌زنند.

علاوه بر سریال The Last of Us، قرار است فیلمی از سری بازی آنچارتد هم در آینده در سینماها اکران شود. فیلمی که تام هالند در آن در نقش نیتن دریک بازی می‌کند. هرچند مدتی پیش نیل دراکمن و همین‌طور نولان نورث، صداپیشه‌ی نیتن دریک، به‌ محل فیلم‌برداری آن فیلم رفته بودند، اما به نظر می‌رسد همکاری ناتی داگ در ساخت سریال The Last of Us بسیار بیش‌تر و جدی‌تر بوده است.

