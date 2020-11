اخیرا مدیرعامل بخش سرگرمی شرکت سونی، «جیم رایان» (Jim Ryan) مصاحبه‌ای با وب‌سایت TASS داشته. این مصاحبه موضوعات مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرند اما زمانی که نوبت به صحبت در مورد شرایط آینده‌ی بازی‌های مجموعه استودیوهای بتسدا روی پلی‌اسیتشن شد، جیم رایان اظهار بی‌اطلاعی کامل کرد.

چند ماه پیش یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین خرید‌های کل تاریخ ویدیوگیم توسط شرکت مایکروسافت رخ داد. این شرکت کمپانی «زنی‌مکس» (ZeniMax) را به طور کامل و نقدا خریداری کرد. این خرید به این معنی است که شرکت مایکروسافت حالا صاحب استودیوهای «بتسدا» (Bethesda)، «اید سافت‌ویر» (id Software) و «آرکین» (Arkane) شده؛ در نتیجه‌ی این خرید عظیم،‌ عرضه‌ی عناوین بزرگ این استودیو‌ها مانند سری بازی‌های «کتیبه‌ی بزرگان» (The Elder Scrolls)، «فال‌آوت» (Fallout) و «دووم» (DOOM) برای کنسول سونی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

جدید‌ترین مصاحبه‌ی جیم رایان با موضوع شروع بسیار خوب فروش کنسول پلی‌استیشن ۵ که بر همگان آشکار است، شروع شد. هنگامی که خبرنگار وب‌سایت TASS از رایان راجع به «جنگ کنسولی» سوال پرسید رایان بیان کرد که به چنین چیزی اعتقاد ندارد و از نظر او حقیقتا رقابت میان سونی و مایکروسافت به پیشرفت هر دو شرکت منجر خواهد شد. سوال بعدی که در این مصاحبه پرسیده شد حول محور نظر سونی در مورد خریده شدن بتسدا توسط مایکروسافت و احتمال عرضه‌ی بازی‌های بتسدا روی پلی‌اسیتشن بود. جیم رایان به این شکل پاسخ داد:

«تصمیم‌گیری اصلا در توان ما نیست و فقط می‌توانیم صبر کنیم تا ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد. من امیدوارم که راجع به این موضوع اطلاعات بیش‌تری کسب کنم. مسیر ما با مایکروسافت تفاوت دارد. اولویت ما در تمرکز روی توسعه‌ی تدریجی و باثبات استودیوهای سونی است و گاهی اوقات این توسعه با خرید‌ها تقویت می‌شود. ما به قدم‌هایی که توسط شرکت رقیب برداشته می‌شوند احترام می‌گذاریم و عقیده داریم ان حرکات معقولانه و منطقی هستند. البته ما همچنین خوش‌حال هستیم که امسال یکی از بهترین عرضه‌های کنسول پلی‌استیشن را تجربه کردیم.»

در حال حاضر هیچ‌کس از آینده‌ی عرضه‌ی بازی‌های شرکت بتسدا روی کنسول پلی‌اسیتشن خبر ندارد. با توجه به استراتژی‌های اخیر شرکت مایکروسافت می‌دانیم که این شرکت هیچ مشکلی با عرضه‌ی بازی‌های خود روی پلتفرم کامپیوترهای شخصی ندارد اما هیچ پاسخی برای همین سوال در مورد پلی‌استیشن وجود ندارد. چندی پیش، از «فیل اسپنسر» (Phil Spencer)، مدیر بخش ایکس‌باکس شرکت مایکروسافت راجع به امکان عرضه‌ی بازی‌های استودیوی بتسدا روی پلی‌استیشن سوال شد و ایشان پاسخ دقیقی به این سوال ندادند. احتمال می‌دهیم خود شرکت مایکروسافت هم هنوز تصمیم قطعی در مورد عرضه‌ی این بازی‌ها روی کنسول پلی‌استیشن نگرفته‌اند. شاید در طول زمان، تصمیمات با توجه به بازی‌ها گرفته شوند.

مایکروسافت به طور کامل مجموعه‌ی بتسدا را خرید

کنسول‌های نسل نهمی سونی و مایکروسافت، پلی‌اسیتشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس عرضه شده‌اند و حالا وقت آن شده که بازی‌های آن‌ها عرضه شود. شرکت سونی در حال حاضر در مقابل مایکروسافت که هیچ بازی نسل نهمی‌ای را برای کنسول ایکس‌باکس منتشر نکرده شرایط بهتری دارد. همچنین لیست بازی‌هایی که قرار است روی کنسول پلی‌استیشن ۵ عرضه شوند پربارتر است. با توجه به لیست بزرگ استودیوهای خریداری شده توسط مایکروسافت، تفاوت کمی و کیفی میان لیست بازی‌های پلی‌استیشن و ایکس‌باکس به همین شکل نمی‌ماند؛ اما سوال این‌جاست که این تفاوت تا چه حدی کم‌تر خواهد شد.

