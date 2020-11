شرکت الکترونیک آرتز (EA) قابلیت‌های نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی فیفا ۲۱ را در وبلاگ پلی‌استیشن اعلام کرد. این نسخه از بازی، گرافیک بهتری نسبت به نسخه‌ی نسل هشتمی فیفا ۲۱ دارد و می‌تواند از قابلیت‌های ویژه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ استفاده کند.

به عرضه‌ی سالانه‌ی بازی‌های فیفا و PES عادت کرده‌ایم. شرکت‌های الکترونیک آرتز و کونامی هرسال نسخه‌ی جدیدی از بازی‌های فوتبال خود عرضه می‌کند که تفاوت انقلابی با بازی قبلی ندارد. اما امسال با سال‌های دیگر فرق می‌کند و از این دو شرکت انتظار می‌رود در بازی‌های خود جهش ایجاد کنند؛ زیرا نسل جدید کنسول‌ها عرضه شده و این شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از قدرت و قابلیت‌های کنسول‌های جدید، بازی‌های خود را ارتقا دهند.

امسال خبری از نسخه‌ی جدید بازی PES نیست و نسخه‌ی سال ۲۰۲۱ این بازی در قالب یک آپدیت برای بازی PES 2021 عرضه خواهد شد. شرکت کونامی با جدیدترین حرکت خود اعلام کرده که در حال حاضر توانایی ساخت یک نسخه‌ی جدید از سری بازی‌های PES را ندارد و برای توسعه‌ی آن به وقت بیش‌تری نیاز دارد. قرار است نسخه‌ی نسل نهمی بازی PES از پایه و اساس با استفاده از موتور بازی‌سازی جدیدی ساخته شود.

نگاهی به پیشرفت‌ها و تغییرات فیفا ۲۱

در سمت دیگر میدان شرکت الکترونیک آرتز که در مقایسه با کونامی به مراتب منابع و بودجه‌ی بیش‌تری دارد، موفق شده تا نسخه‌ی امسال بازی فیفا را برای کنسول‌های نسل نهمی هم منتشر کند. پیش از این، شرکت الکترونیک آرتز لیستی از تغییرات و بهبود‌های بازی فیفا ۲۱ که برای هر دو نسل کنسول‌ها اعمال شده‌اند را منتشر کرد و اعلام کرد که تغییرات و بهبود‌های نسخه‌ی نسل نهمی این بازی در آینده اعلام خواهد شد. حالا ویژگی‌های نسل نهمی بازی فیفا ۲۱ اعلام شده و می‌توانیم آن‌ها را بررسی کنیم.

اولین قابلیت کنسول پلی‌استیشن ۵ که در بازی فیفا ۲۱ استفاده شده مربوط به دسته‌ی این کنسول، دوال‌سنس است. ویژگی «بازخوردهای لمسی» دوال‌سنس می‌تواند لرزش‌های دقیقی ایجاد کند و حس بهتری از اتفاقات محیطی بازی را به بازی‌کن القا کند. این قابلیت می‌تواند حرکات بازیکنان داخل بازی مانند تکل‌زدن یا جابه‌جا شدن را به خوبی انتقال دهد. همچنین هنگام شوت زدن یا پاس دادن، سمت موافق دسته با پای استفاده شده در حرکت مورد نظر، به لرزه در می‌آید. یعنی اگر بازی‌کن با پای چپ شوت کند لرزش‌هایی در نیمه‌ی چپ دوا‌ل‌سنس به وجود می‌آیند.

قابلیت دیگری که از دسته‌ی دوال‌سنس در نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی فیفا ۲۱ استفاده شده «ماشه‌های تطبیق‌پذیر» است. این ویژگی باعث می‌شود تا ماشه‌های دوال‌سنس (دکمه‌های R2/L2) سختی قابل تنظیم داشته باشند و توسعه‌دهندگان بازی‌های پلی‌استیشن ۵ بتوانند فشار مورد نیاز برای فشرده شدن این دکمه‌ها را تعیین کند. بازی فیفا ۲۱ سختی ماشه‌های دوال‌سنس را بر اساس خستگی بازیکنان داخل بازی تنظیم می‌کند. هر چقدر که بازیکن تحت کنترل شما خسته‌تر باشد، ماشه‌های دوال‌سنس سفت‌تر خواهند بود.

با استفاده از کارت‌های پلی‌استیشن ۵ می‌توان از منوی کنسول به شکل مستقیم وارد حالت‌های مشخص شده از بازی شد. یه گفته‌ی سازندگان بازی فیفا ۲۱، مدت زمانی که طول می‌کشد تا بازی از منوی اصلی وارد مسابقه شود چیزی در حدود دو ثانیه است. یعنی دیگر خبری از بخش تمرینی قبل از هر مسابقه نخواهد بود.

سیستم نورپردازی جدیدی در نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی فیفا ۲۱ استفاده شده که به گفته‌ی توسعه‌دهندگان این بازی می‌تواند ظاهر استادیوم‌ها و بازیکنان را بسیار واقع‌گرایانه‌تر جلو دهد. ظاهرا برای ایجاد این جلوه‌ها از فناوری رهگیری پرتو استفاده شده تا دنیای بازی تا حد ممکن واقع‌گرایانه باشد. دوربین جدیدی هم به بازی فیفا ۲۱ اضافه شده تا حس تماشای بازی را بهتر کند.

در ساخت بازی فیفا ۲۱ تلاش شده تا با فضا‌سازی بهتری از جو حاکم بر ورزشگاه وجود داشته باشد. قبل از شروع هر دست بازی، میان‌پرده‌های جدیدی به نمایش در می‌آیند و شور تماشاچی‌ها را به نمایش می‌کشند. واکنش‌های صوتی تماشاچی‌ها به اتفاقات حساس مانند گل زدن بهبود یافته. همچنین نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی فیفا ۲۱ از قابلیت صدای سه‌بعدی این کنسول استفاده می‌کند. قابلیت صدای سه‌بعدی کنسول پلی‌استیشن ۵ باعث می‌شود بدون نیاز به تجهیزات صوتی جداگانه، جهت صداهای داخل بازی‌ها را با دقت شبیه‌سازی کند؛ به طوری که بازی‌کنان این کنسول، حس حضور در محل بازی را تجربه کنند.

نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی فیفا ۲۱ از انیمیشن‌های بسیار بیش‌تر و دقیق‌تری بهره می‌برد تا حرکت بازی‌کنان تا حد ممکن واقعی باشد. به گفته‌ی سازندگان این بازی بیش از ۷۰۰ انیمیشن جدید به نسخه‌ی نسل نهمی بازی فیفا ۲۱ اضافه شده. حتی انیمیشن‌های جانبی نیز به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی فیفا ۲۱ اضافه شده‌اند که باعث می‌شوند بازیکنان با انجام عمل‌های ریزی مانند پاک کردن عرق از روی صورت یا نفس گرفتن بعد از دویدن، زنده‌تر به نظر بیایند.

در نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی فیفا ۲۱ بسیاری از قابلیت‌های کنسول نسل نهمی سونی به کار گرفته شده‌اند. در صورتی که به کسب اطلاعات بیش‌تر در مورد قابلیت‌های پلی‌استیشن ۵ علاقه دارید می‌توانید سری به مقاله‌ی اختصاصی ما برای این کنسول بزنید.

خیزش نسل نهم؛ پلی‌استیشن ۵

نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس بازی فیفا ۲۱ در تاریخ ۴ دسامبر (۱۴ آذر) عرضه خواهد شد. دارندگان نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ این بازی می‌توانند بدون هزینه‌ی اضافه، بازی خود را به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ ارتقا دهند. دقیقا همین شرایط برای دارندگان نسخه‌ی ایکس‌باکس وان بازی فیفا ۲۱ نیز که کنسول نسل نهم ایکس‌باکس را خریداری می‌کنند برقرار است. البته نمی‌توان نسخه‌ی دیسکی بازی فیفا ۲۱ را روی نسخه‌ی دیجیتال کنسول‌های نسل نهم که درایو بلو ری ندارد، اجرا کرد. با ارتقا دادن نسخه‌ی نسل هشتم بازی فیفا ۲۱ به نسخه‌ی نسل نهم، تمام پیشروی‌های بخش‌های آلتیمت تیم و ولتا حفظ و به کنسول نسل نهم انتقال داده می‌شوند.

در ادامه می‌توانید تیزر کوتاهی که برای نسخه‌ی پلی‌استیشن بازی فیفا ۲۱ ساخته شده را تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: وبلاگ پلی‌استیشن

