نقدها و نمرات بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity منتشر شدند

چند روزی از عرضه‌ی جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های «واریورز» می‌گذرد و منتقدان نقدها و نمرات خود را برای این بازی منتشر کرده‌اند. بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity مانند دیگر آثار نینتندو شاهکار نیست اما می‌تواند بسیاری از بازی کنان را راضی کند.

هم‌اکنون میانگین نمرات بازی Age of Calamity بر اساس وب‌سایت متاکریتیک ۷۸ است؛ اثری بالاتر از متوسط که می‌تواند برای طرفداران خود جذاب باشد.

بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity در اصل پیش‌درآمدی بر «افسانه‌ی زلدا: نفس وحش» (The Legend of Zelda: Breath of the Wild) به شمار می‌رود. ماجرای این بازی صد سال پیش از داستان بازی‌ نفس وحش رخ می‌دهد و نبرد بزرگی که بار‌ها در بازی نفس وحش از آن یاد می‌شود را به نمایش در می‌آورد. البته از دید منتقدان نکته‌ی قوت اصلی بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity داستان نیست و گیم‌پلی سرگرم کننده‌ی آن، ویژگی برجسته‌تری به شمار می‌رود.

بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity از نظر گیم‌پلی دنباله‌ی بازی Hyrule Warriors که برای کنسول Wii U ساخته شد، محسوب می‌شود. این بازی بسیار شبیه به سری بازی‌های Dynasty Warriors است. در این بازی می‌توان از میان قهرمان‌های دنیای بازی افسانه‌ی زلدا: نفس وحش یک قهرمان را انتخاب کرد و به نبرد با هزاران دشمن کوچک که با یک ضربه‌ از بین می‌روند رفت. البته شباهت میان این بازی و سری Dynasty Warriors بی‌دلیل نیست؛‌ زیرا در حقیقت بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity با همکاری شرکت Koei Tecmo، سازندگان سری بازی‌های Dynasty Warriors ساخته شده.

برخلاف اکثریت انحصاری‌های کنسول نینتندو سوییچ، بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity چندان خاص و بزرگ نیست و به همین دلیل لذت بردن از آن بیش‌تر به سلیقه‌ی بازی‌کن بر می‌گردد؛ به همین دلیل نظرات منتقدان در مورد این بازی ضد و نقیض هستند. بعضی از منتقدان لذت بالایی از این بازی برده‌اند و برخی دیگر چندان نظر مثبتی نسبت به این نسخه‌ی جانبی از سری بازی‌های افسانه‌ی زلدا ندارند.

البته با این اوصاف بازی Age of Calamity از نظر تجاری موفق بوده. تهیه‌کنندگان این بازی چندی پیش اعلام کردند که مجموع فروش فیزیکی و دیجیتالی این بازی از ۳ میلیون نسخه گذشته. فراموش نکنیم این رقم مربوط به ۵ روز اول عرضه‌ی این بازی است.

در ادامه می‌توانید خلاصه‌ی تعدادی از نقد‌های بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity را بخوانید.

IGN: نمره‌ی ۹ از ۱۰

«بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity سفری دل‌انگیز به دنیایی را که ساعت‌ها در آن گشت‌وگذار کرده‌ام، هدیه می‌دهد. مجموعه‌ی بسیاری متنوع از شخصیت‌های مختلف، مکانیک‌های مستحکم برای مبارزه، پیشروی سرگرم‌کننده و اقتباس هوشمندانه‌ای که از دنیای «هایرول» (Hyrule) در بازی نفس وحش دیده بودیم باعث می‌شوند این بازی لذت فراوانی داشته باشد. با وجود این که بازی Age of Calamity از نظر شخصیت‌پردازی فرصت‌هایی از دست داده، همچنان از ابتدا تا انتها اثری معرکه به شمار می‌رود.»

USgamer: نمره‌ی ۴ از ۵

«بازی Age of Calamity نسخه‌ی دوم بازی افسانه‌ی زلدا: نفس وحش به شمار نمی‌رود اما یک بازی با مبارزات بزرگ و حماسی همراه با محتوای فراوان است که می‌تواند طرفداران تشنه‌ی نفس وحش را سیرآب کند. حتی اگر از طرفداران بازی نفس وحش هستید که به بازی‌های مبارزه‌ای یک در مقابل هزار نفر چندان علاقه‌ای ندارید،‌ پیشنهاد می‌کنیم این بازی را تجربه کنید. البته این بازی بعضی وقت‌ها دچار افت فریم می‌شود که این موضوع روی حالت همراه کنسول نینتندو سوییچ و نسخه‌ی لایت این کنسول بیش‌تر اتفاق می‌افتد و نشان می‌دهد که کنسول نینتندو سوییچ در حال قدیمی شدن است.»

Game Informer: نمره‌ی ۷.۵ از ۱۰

«بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity شباهت‌هایی بسیاری به نفس وحش دارد اما در آن خبری از ماجراجویی و معماهایی که در دیگر نسخه‌های سری بازی‌های افسانه‌ی زلدا دیده بودیم، نیست. بازی Age of Calamity ممکن است نشان‌دهنده‌ی یک بازی مرسوم از سری افسانه‌ی زلدا نباشد اما تجربه‌ی آن زمان بدی محسوب نمی‌شود. بخش‌های اکشن این بازی تکراری اما آرامش‌بخش و راحت است. این بازی علاقه‌ی بازی‌کنان به بازی‌های کلاسیک نینتندو را دنبال می‌کند و من خوش‌حال هستم که بهانه‌ای دارم تا به سرزمین هایرول باز گردم. کماکان فکر می‌کنم به دنبال نقاط اوج بازی نفس وحش هستم و بازی Age of Calamity تنها تسکین دهنده‌ای کوچک است.»

GameSpot: نمره‌ی ۶ از ۱۰

«فکر کردن به این که یک داستان ناتمام، من را به یک بازی از سری زلدا بی‌اشتیاق کند، حتی اگر این بازی نسخه‌ای فرعی باشد، عجیب است. وظیفه‌ی سنگین روایت داستان پیش از رویداد‌های بازی افسانه‌ی زلدا: نفس وحش به دستان بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity سپرده شده. اصلی‌ترین دلیلی که باعث شد وارد این بازی شوم، علاقه‌ی من به دنیا و تاریخی است که این بازی قصد دارد نمایش دهد. با این تفاسیر تصمیم گرفتن به روایت کردن چیزی جدید، هنگامی که منبع اصلی داستان این بازی لحظات بسیار خیره‌کننده‌ای دارد، هدف بسیار بزرگی محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین مشکل من با بازی Age of Calamity ناتونی این اثر در روایت این داستان مهم نیست؛ مشکل این‌جاست که این بازی برای تعریف کردن این داستان حتی تلاش هم نمی‌کند. این بازی شهامت کافی برای حرکتی بزرگ را ندارد.»

Eurogamer: پیشنهاد شده

«اگر به دنبال اثری سرگرم‌‌کننده و افزونه‌ای مستحکم بر داستان سری بازی‌های افسانه‌ی زلدا هستید، مطمعن نیستم Age of Calamity بتواند هیچ‌کدام از نیاز‌های شما را برآورده کند. سازنده‌های این بازی تغییراتی در داستان این سری داده‌اند که باعث می‌شوند این بازی از سرچشمه‌ی اصلی خود دور شود. چیزی که بازی Age of Calamity در حد قابل قبولی انجام می‌دهد، ارایه دادن ماجراهایی قهرمانانه، واقع در سرزمینی که می‌شناسیم و دوست داریم است. این بازی در این مورد به خوبی وظیفه‌ی خود را انجام می‌دهد.»

می‌توانید در ادامه نمراتی که نشریات و منتقدان مختلف به بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity داده‌اند را ببینید.

IGN: نمره‌ی ۹ از ۱۰

GameSkinny: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Rice Digital: نمره‌ی ۴.۵ از ۵

Destructoid: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

Nintendo Enthusiast: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

Noisy Pixel: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

Gamersky: نمره‌ی ۸.۲ از ۱۰

IGN Italy: نمره‌ی ۸ از ۱۰

Siliconera: نمره‌ی ۸ از ۱۰

USgamer: نمره‌ی ۴ از ۵

VG247: نمره‌ی ۴ از ۵

+GamesRadar: نمره‌ی ۴ از ۵

Digital Trends: نمره‌ی ۴ از ۵

Hardcore Gamer: نمره‌ی ۴ از ۵

GamingTrend: نمره‌ی ۷۵ از ۱۰۰

Game Informer: نمره‌ی ۷.۵ از ۱۰

GamingBolt: نمره‌ی ۷ از ۱۰

GameSpot: نمره‌ی ۶ از ۱۰

Guardian: نمره‌ی ۳ از ۵

بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity عرضه شده و همین حالا برای کنسول نینتندو سوییچ در دسترس است.

