بازی‌های رترو همیشه دنیا و طرفداران خاص خودشان را داشته‌اند. با توجه به اخبار منتشر شده، به نظر می‌رسد که دو کنسول نسل نهمی مایکروسافت بتواند طرفداران بازی‌های قدیمی را بسیار خشنود کند چرا که ظاهراً این دو کنسول می‌توانند در حالتی مخصوص توسعه، به کمک یک شبیه‌ساز بازی‌های پلی‌استیشن ۲ را به خوبی اجرا کنند.

با استفاده از یک سری ترفندها که البته شاید برای مخاطب عادی کمی دشوار یا دردسرساز باشد، ایکس باکس سری اس و سری ایکس قادر هستند در «حالت توسعه» (Dev Mode) کنسول، شبیه‌ساز اجرای بازی‌های پلی‌استیشن ۲ را شناسایی و برخی از بازی‌های آن را به‌خوبی اجرا کنند.

به‌تازگی شبکه‌ی یوتیوبی به‌نام به نام Modern Vintage Gamer ویدیو جدیدی منتشر کرده که نشان می‌دهد کنسول ایکس باکس سری اس مایکروسافت قادر است در حالت توسعه بعضی از بازی‌های معروف و کلاسیک پلی‌استیشن ۲ را اجرا کند. در واقع، وقتی او کنسول را به حالت توسعه برده بود، سخت‌افزار ایکس باکس سری ایکس/ اس می‌تواند برنامه‌های UWP (پلتفرم همه‌منظوره ویندوز) همانند شبیه‌ساز متن باز RetroArch را اجرا کند و از همین طریق این بازی‌ها را اجرا کند. در حال حاضر RetroArch همچنان مشکلاتی در اجرا بازی‌ها دارد و ممکن است همه‌ی بازی‌ها را به‌خوبی اجرا نکند اما مرتباً به‌روزرسانی می‌شود.

البته، برای وارد کردن به حالت توسعه، نیازمند به پیش‌نیازهایی است و حتی هزینه‌ای باید به مایکروسافت پرداخت شود. اجرای شبیه‌ساز صرفاً به پلی‌استیشن ۲ خلاصه نمی‌شود و در تئوری حتی شبیه‌ساز کنسول‌های قدیمی دیگر مثل پلی‌استیشن ۱، پی‌اس‌پی، دریم‌کست و … قابل اجرا خواهد بود. این قضیه با توجه به ارزان‌تر بودن کنسول ایکس باکس سری اس، می‌تواند ایکس باکس سری اس را کنسول بسیار مناسبی برای بازی‌های رترو تبدیل کند.

البته، باید توجه داشته باشید که این قضیه به این سادگی هم نیست و ممکن است دردسرهایی برای شما داشته باشد یا مایکروسافت بعداً تغییراتی در آن ایجاد کند. با این حال، برای این کار ابتدا باید در سایت مایکروسافت برای این کار ثبت نام کنید و بعد برای رفتن به «حالت توسعه» باید ۲۰ دلار پرداخت کنید و البته وقتی در حالت توسعه باشید، نمی‌توانید بازی‌های عادی کنسول را که از چه به صورت فیزیکی یا دیجیتالی تهیه کرده‌اید، تجربه کنید. البته می‌توان بین حالت توسعه و حالت عادی تعویض کرد.

در ویدیویی که منتشر شده است، بازی‌هایی نظیر گاد او وار، شادو او کلوسوس، گاد هَند و … از طریق «حالت توسعه» کنسول ایکس باکس سری اس به‌خوبی اجرا شده‌اند. البته، باگ‌های اندکی در اجرای آن‌ها وجود داشته اما غالباً بازی‌ها به‌صورت روان و عالی اجرا شده‌اند. نکته‌ی جالب اینجاست که نسخه‌ی پلی‌استیشن ۲ بازی سایلنت هیل ۲ در کنسول سری اس، بهتر از کالکشن اچ دی سری سایلنت هیل در پلی‌استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ اجرا شده که نشان می‌دهد عملکرد اجرایی بازی‌ها در حالت شبیه‌ساز از طریق این نرم‌افزار بسیار خوب بوده‌ است.

البته، این مسئله از طریق حالت توسعه کنسول و از طریق شبیه‌ساز عملی شده و با پشتیبانی بازی‌های نسل‌های قبل تفاوت زیادی دارد. اما به هر حال جالب است که در حال حاضر در پلی‌استیشن ۵ نمی‌توان به این شکل بازی‌های پلی‌استیشن را اجرا کرد. این شاید در ادامه باعث شود طرفداران فشار بیش‌تری را به سونی برای اضافه کردن این قابلیت به کنسول پلی‌استیشن ۵ وارد کنند. البته، با خرید اشتراک PS Now بعضی از بازی‌های خاص پلی‌استیشن ۲ را می‌توانید در کنسول پلی‌استیشن ۵ یا پلی‌استیشن ۴ دانلود و تجربه کنید اما طبیعتاً در حال حاضر فقط این قضیه برای بازی‌های موجود در این سرویس قابل استفاده است و برای همه‌ی بازی‌های پلی‌استیشن ۲ صدق نمی‌کند.

The post بازی‌های پلی‌استیشن ۲ روی ایکس‌باکس سری اس به‌خوبی اجرا می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala