بدین ترتیب کاربران Wii U برای دریافت اولین بسته الحاقی Zelda: Breath Of The Wild به فضای بیشتری نسبت به کاربران سوییچ نیاز دارند.اولین محتوای اضافی The Legend of Zelda: Breath of the Wild طی هفته جاری یعنی دقیقاً سی‌ام ژوئن منتشر خواهد شد. وبسایت ژاپنی نینتندو هم فضایی که برای دریافت این بسته الحاقی نیاز است را اعلام کرده است و این وبسایت هم تأیید کرده که حجم این بسته الحاقی برای کاربران سوییچ کم‌تر از نسخه Wii U خواهد بود.

بر روی کنسول نینتندو سوییچ، بسته الحاقی Breath of the Wild Master Trials تنها ۴۵۶ مگابایت حجم خواهد داشت و بر روی کنسول Wii U حجم این بسته الحاقی چیزی حدود ۳٫۷ گیگابایت خواهد بود. این موضوع در حالی است که دقیقاً روشن نیست که به چه دلیل این بسته الحاقی بر روی Wii U حجم بیشتری دارد. این اولین باری نیست که چنین اتفاقی رخ می‌دهد، کسانی که این بازی را بر روی نسل قبل خریداری کرده‌اند همچنین باید یک بروزرسانی اجباری به حجم ۳ گیگابایت قبل از این که به بازی بپردازند، دریافت کنند تا پس از آن بتوانند به تجربه این بازی بپردازند.

بسته الحاقی Master Trials یکی از دو بسته الحاقی است که برای بازی Breath of the Wild برنامه ریزی شده است. قابل ذکر است که بگویم این بسته‌های الحاقی فقط می‌توانند با هم و از طریق نسخه ۲۰ دلاری Expansion Pass دریافت شوند. این بسته الحاقی یک درجه سختی جدیدتر و سخت‌تر به اسم Master Mode به همراه خواهد داشت (که فضاهای ذخیره جداگانه خودش را دارد) و علاوه‌بر آن یک دسته بندی از لباس‌ها و زره‌های جدید را نیز شامل خواهد شد.

بسته الحاقی دوم این بازی با نام Champions’ Ballad انتظار نمی‌رود که زودتر از تعطیلات امسال منتشر شود اما نینتندو طی مراسم E3 امسال برای جلب رضایت طرفداران نظری اجمالی بر روی آن داشت و طرفداران را با قسمت‌هایی از آن آشنا کرد. این بسته الحاقی هم شامل یک فصل جدید در قسمت داستانی این بازی است.

منبع متن: gamefa