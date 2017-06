تاریخ عرضه نسخه غربی Nights of Azure 2 مشخص شد

کویی تکمو (Koei Tecmo) ناشر عنوان Nights of Azure 2: Bride of the New Moon، تاریخ عرضه نسخه‌های غربی این عنوان را مشخص کرده است. نسخه‌های غربی Nights of Azure 2: Bride of the New Moon، قرار است به ترتیب در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۷ اکتبر (۲ و ۵ آبان) در مناطق آمریکای شمالی و […]

کویی تکمو (Koei Tecmo) ناشر عنوان Nights of Azure 2: Bride of the New Moon، تاریخ عرضه نسخه‌های غربی این عنوان را مشخص کرده است.

نسخه‌های غربی Nights of Azure 2: Bride of the New Moon، قرار است به ترتیب در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۷ اکتبر (۲ و ۵ آبان) در مناطق آمریکای شمالی و اروپا، بر روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی، عرضه شوند. در ادامه می‌توانید اطلاعات منتشر شده از این عنوان توسط کویی تکمو را، مطالعه کنید.

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon در اواخر قرن ۱۹ میلادی، در شهری خیالی و مملو از شیطان، در غرب اروپا اتفاق می‌افتد. داستان این عنوان بر روی شوالیه محافظی به نام Alushe و دو دوست دوران کودکی‌اش – یک خواهر روحانی مهربان به نام Liliana و یک شوالیه مقدس از گروه Lourdes Order به نام Ruhenheid، تمرکز دارد. Alushe به هنگام محافظت از Liliana، مورد حمله قرار گرفته و کشته می‌شود، اما مدتی بعد توسط یک گروه مذهبی تاریک به نام New Curia، به صورت یک موجود مصنوعی و نیمه شیطان، دوباره به زندگی بازگردانده شده است. در کنار متحدینی نا‌آشنا که هر یک گذشته و هدف خود را دارند، خواسته و عظم راسخ Alushe برای محافظت از Liliana، باعث می‌شود تا وی چنان قدرتی بدست آورده که به او اجازه داده تا سایه‌های تاریکی و فریب دهنده را از دنیا کنار بزند، و از حقیقت نهان و شوکه کننده در مورد «ملکه ماه» اسرار آمیز، پرده برداری کند.

منبع متن: gamefa