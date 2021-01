با عرضه‌ی کنسول‌های نسل نهمی، یکی از نکاتی که بسیار تحسین شد، کنترلر جدید کنسول پلی‌استیشن ۵ یعنی «دوا‌ل‌سنس» است. حتی برخی از سایت‌ها آن را در حال حاضر نسل بعدی‌ترین ویژگی‌ کنسول‌های نسل نهمی خوانده‌اند. از آن سمت، مایکروسافت برای کنترلر ایکس باکس رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت و به جای تغییراتی انقلابی، آن را بهبود داد و سعی کرد به تکامل برساند. با این حال، به نظر می‌رسد که اقبال عمومی به دوال‌سنس و تحسین‌های صورت گرفته از آن باعث شده که مایکروسافت از کاربران خود درباره‌ی این موضوع نظرسنجی کند.

به‌تازگی مایکروسافت در جریان نظرسنجی‌هایی که از کاربران خود انجام داده، از آن‌ها پرسیده که آیا دوست دارند کنترلر ایکس باکس از ویژگی‌هایی مشابه ویژگی‌های «دوال‌سنس» پشتیبانی کند؟ شاید ساختار کلی این نظرسنجی عجیب نباشد و شرکت‌های مختلف چنین نظرسنجی‌هایی را برای بهبود محصولات یا حداقل دانستن نظر طرفداران خود انجام دهند اما جالبی این نظرسنجی که برای دارندگان کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس یا سری اس طراحی شده است، در چند پرسش خاص است که نشان می‌دهد که مایکروسافت از انتقادهای انجام‌شده نسبت به کنسول خود آگاهی نسبی دارد و می‌خواهد نظر کاربرانش را جویا شود.

در یکی از این پرسش‌های مهم، مایکروسافت از دارندگان کنسول‌های نسل نهمی خود درباره‌ی اینکه آیا ایکس باکس سری ایکس «حس نسل بعدی دارد؟» سؤال پرسیده است. نکته‌ی جالب اینجاست که این یکی از انتقادهای مهمی است که برخی از طرفداران یا حتی ژورنالیست‌ها در حال حاضر به کنسول مایکروسافت داشته‌اند. با وجود تحسین قدرت و ویژگی‌های این کنسول، برخی اعلام کرده‌اند که هنوز کنسول‌های نسل نهمی مایکروسافت نتوانسته‌اند آن‌گونه که سونی عمل کرده، نسل بعدی بودن کنسول خود را نشان دهند.

در یکی دیگر از این سؤال‌ها، مایکروسافت خطاب به افرادی که با دوال‌سنس کار کرده‌اند و از ویژگی‌های آن آگاهی دارند می‌پرسد که تا چه اندازه دوست دارند مایکروسافت این ویژگی‌ها را برای کنترلرهای خود در نظر بگیرد. حتی در پرسشی اشاره شده که دقیقا کدام ویژگی بیشتر در نظر آن‌ها اهمیت دارد.

کنترلر جدید ایکس باکس که همراه با کنسول‌های نسل نهمی مایکروسافت عرضه شد، نسخه‌ی بهبودیافته و بهتر کنترلرهای قدیمی ایکس باکس است که از D-Pad ، بافت و طراحی و دکمه‌های R1 و R2 بهتری برخوردار است. همچنین میزان تأخیر دسته‌ هم پایین‌تر آمده و علاوه بر آن دکمه‌‌ی «Share» به آن اضافه شده که برای گرفتن عکس و ویدیو و به اشتراک گذاشتن آن به کار می‌رود. در واقع، هرچند این دسته در ظاهر تقریبا مشابه کنترلرهای قبلی است اما نسبت به آن‌ها تفاوت‌ها و بهبودهایی داشته است. با این حال، مسأله اینجاست که وقتی در برابر تغییرات و نوآوری‌های دوال‌سنس قرار داده‌ می‌شود، تغییرات آن تا حدی ناچیز به نظر می‌آید.

بازی‌های PS5 از قابلیت‌های دسته‌ی DualSense چه استفاده‌ای می‌کنند؟

از آن‌سو، دوال‌سنس ویژگی‌های بسیاری دارد که آن را نسل بعدی کرده است. سونی علاوه بر تغییر طراحی دسته‌های کنسول خود، دو ویژگی اصلی «بازخورد لمسی» (هپتیک فیدبک) و «ماشه‌های تطبیق‌پذیر» (آداپتیو تریگر) را در دوال‌سنس تعبیه کرده تا حس بازی کردن با این دسته منحصر‌به‌فرد باشد. تاکنون نه‌تنها گیمرها، بلکه توسعه‌دهندگان مختلف هم از ویژگی‌های دوال‌سنس استقبال کرده‌اند. حتی فیل اسپنسر، رئیس ایکس باکس، در مصاحبه‌ای دوال‌سنس را تحسین کرده بود. قطعا اگر مایکروسافت هم بخواهد چنین ویژگی‌هایی را به کنترلر ایکس باکس اضافه کند، می‌تواند خبر بسیار خوبی هم برای گیمرها و هم برای بازی‌سازان گوناگون باشد چراکه در آن صورت می‌توانند روی همه‌ی کنسول‌ها از این ویژگی‌های خاص استفاده کنند.

