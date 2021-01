حال شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس با مایکروسافت حسابی خوب است؛ طوری که نه‌تنها بسیاری از بازی‌های این شرکت ژاپنی پس از سا‌ل‌ها به ایکس‌باکس راه پیدا کرده‌اند، بلکه بسیار از آن‌ها به همراه سرویس ایکس‌باکس گیم پس ارایه می‌شوند. قرار بود تعداد زیادی از قسمت‌های قدیمی فاینال فانتزی به سرویس ایکس‌باکس گیم بیایند، اما این موضوع هنوز محقق نشده است. مایکروسافت به تازگی گفته است که در ۲۰۲۱ می‌توانیم منتظر اضافه شدن بازی‌های باقی مانده‌ی سری فاینال فانتزی به ایکس‌باکس گیم پس باشیم.

در رویداد X019 سال گذشته‌ی مایکروسافت بود که این شرکت، از حضور مجموعه بازی‌های فاینال فانتزی به لیست بازی‌های ایکس‌باکس گیم پس خبر داد. طبق خبری که مایکروسافت و اسکوئر انیکس منتشر کرده بودند، ده بازی در مجموعه‌ی فاینال فانتزی قرار بود به سرویس گیم پس اضافه شوند؛ با این حال، از ده بازی نامبرده، فقط چهار شماره به گیم پس آمده‌اند.

در حال حاضر، تنها چهار بازی «فاینال فانتزی ۷»، «فاینال فانتزی ۸»، «فاینال فانتزی ۹» و «فاینال فانتزی ۱۵» روی سرویس ایکس‌باکس گیم پس ارایه می‌شوند.

بازی‌های باقی مانده شامل «فاینال فانتزی ۱۰»، «فاینال فانتزی ۱۰-۲»، «فاینال فانتزی ۱۲» و سه گانه‌ی «فاینال فانتزی ۱۳» هستند. تمام این بازی‌ها روی ایکس‌باکس عرضه شده و به صورت جداگانه قابل خرید هستند. سه‌گانه‌ی فاینال فانتزی ۱۳ در حالت Backwards Compatiblity روی ایکس‌باکس وان اجرا می‌شود و می‌توان این سه بازی را روی ایکس‌باکس وان ایکس حتی با وضوح تصویر ۴K تجربه کرد. در واقع سه‌گانه‌ی فاینال فانتزی ۱۳ روی ایکس‌باکس، حتی از نسخه‌ی کامپیوتر هم زیباتر است و عملکرد بسیار بهتری دارد.

خبرگزاری TrueAchievements اخیرا از مایکروسافت درباره‌ی وضعیت عرضه‌ی این بازی‌ها روی سرویس ایکس‌باکس گیم پس پرسیده و پاسخ گرفته بود که در سال جاری میلادی می‌توانیم منتظر عرضه‌ی آن‌ها باشیم. سخنگوی مایکروسافت در قالب بیانیه‌ای به این خبرگزاری گفته است:

«همانطور که در رویداد X019 اعلام کردیم، خرسندیم که می‌توانیم مجموعه‌ی فاینال فانتزی را از طریق ایکس‌باکس گیم پس به گیمرها ارایه کنیم. در سال ۲۰۲۰ این کار را انجام داده‌ایم و در ۲۰۲۱ و حتی فراتر از آن، به تحقق این موضوع ادامه خواهیم داد. در آینده تاریخ دقیق اضافه شدن بازی‌های فاینال فانتزی را اعلام خواهیم کرد.»

به غیر از مجموعه‌ی فاینال فانتزی، شرکت اسکوئر انیکس هم‌چنین سری بازی‌های «کینگدام هارتز» را روی سرویس ایکس‌باکس گیم پس ارایه می‌کند.

ایکس‌باکس گیم پس از بهترین سرویس‌های اشتراکی حال حاضر صنعت بازی است. در کنار لیست بزرگی از صد بازی که روی این سرویس ارایه می‌شود، مشترکان این سرویس هم‌چنین به لیست کامل بازی‌های سرویس اشتراکی الکترونیک آرتز یعنی EA Play دسترسی دارند؛ آن هم بدون پرداخت هیچ هزینه‌ی اضافه‌ای.

جدیدترین شماره‌ی مجموعه بازی‌های فاینال فانتزی، یعنی «بازسازی فاینال فانتزی ۷» امسال به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شد. با این حال، می‌دانیم که این بازی به مدت یک سال در انحصار کنسول سونی است و پس از آن، به دیگر پلتفرم‌ها هم خواهد آمد. دور از ذهن نخواهد بود اگر همزمان با عرضه‌ی نسخه‌ی ایکس‌باکس وان بازسازی فاینال فانتزی ۷، این بازی روی سرویس گیم پس هم ارایه شود.

