آخر هفته، شاهد انتشار پیغامی ویدیویی از سوی مدیر عامل شرکت بازی‌سازی سی‌دی پراجکت بودیم. سازنده‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ ضمن عذرخواهی از مشکلات پیش‌آمده، قول داده است تا به زودی مشکلات را برطرف کند. آپدیت‌های بزرگ بازی تا یک ماه آینده برای کنسول‌ها و کامپیوتر عرضه می‌شوند و عرضه‌ی نسخه‌ی رایگان کنسول‌های نسل جدید هم برای پایان سال جاری میلادی در نظر گرفته شده است.

پیغام ویدیویی «مارچین ایوینسکی»، موسس و مدیر شرکت سی‌دی پراجکت، در واقع دومین عذرخواهی سازندگان سایبرپانک ۲۰۷۷ محسوب می‌شود. این بازی بزرگ روی کنسول‌های نسل قبل، مشخصا مدل‌های پایه‌ی این کنسول‌ها، عملکرد خوبی از خود نشان نمی‌دهد و این موضوع به هنگام عرضه سر و صدای زیادی در اینترنت به راه انداخت. برخی از مشکلات بزرگ بازی در یکی دو آپدیت برطرف شدند، اما وضعیت کلی سایبرپانک ۲۰۷۷ هنوز هم قابل قبول نیست.

سایبرپانک ۲۰۷۷ چگونه درست می‌شود؟ سی‌دی پراجکت توضیح می‌دهد

موسس سی‌دی پراجکت پیش از اینکه صحبت از بازی و برنامه‌های آینده شرکت را آغاز کند، مقصر مشکلات پیش‌آمده را خود و دیگر مدیران معرفی و تلاش می‌کند تا هر گونه تقصیری را از گردن بازی‌سازان باز کند. او سپس به روند توسعه‌ی بازی و دلایل مشکلات پیش‌آمده می‌رسد. نکات اصلی صحبت‌ها او از این قرار هستند:

سی‌دی پراجکت رد اولویت ساخت را روی نسخه‌ی کامپیوتر قرار داده بوده و قصد داشتند تا پیش از هر چیز، گرافیک این نسخه را تا جای ممکن بالا ببرند و کیفیتی شگفت‌انگیز ارایه دهند. سپس برنامه داشتند تا بازی را برای کنسول‌های نسل قبل تنظیم و آماده کنند.

تکنولوژی استریم داده‌های بازی (خواندن و بارگذاری اطلاعات حین بازی کردن) روی کنسول‌های نسل قبل نیاز به تغییرات و بهینه‌سازی‌های بسیار داشت. این مشکل، ریشه‌ی اصلی دیگر مشکلات عنوان شده است و طبق گفته‌ی سی‌دی پراجکت، ساخت بازی را کنسول‌ها بسیار سخت کرده بود.

تست‌های داخل استودیو، بسیاری از مشکلاتی که بازی‌کننده‌ها پس از عرضه تجربه کرده‌اند را نشان نداده بود.

نسخه‌ی کامپیوتر بازی در هفته‌ی اول دسامبر برای منتقدان ارسال شد. نسخه‌ی کنسولی یک هفته بعد و در روز هشتم دسامبر برای منتقدان ارسال شده بود. در این فاصله‌ی زمانی، سی‌دی پراجکت رد مشغول توسعه و بهبود نسخه‌ی کنسولی بوده و طبق گفته‌ی مارچین ایوینسکی، هر روز بیشتری که روی این نسخه کار کردند، شاهد بهبود در وضعیت بازی بودند.

اولویت اول سی‌دی پراجکت رد پس از عرضه‌ی بازی، رفع باگ‌ها بوده است. تا به امروز سه آپدیت عرضه شده‌اند و این آپدیت‌ها، تازه آغاز کار هستند.

تمرکز استودیو در حال حاضر رفع باگ و حل مشکل کرش کردن بازی است. آپدیت‌های بزرگ و کوچک به صورت منظم برای بازی منتشر خواهند شد. اولین آپدیت تا ده روز دیگر عرضه می‌شود و یک آپدیت بزرگتر چند هفته پس از آن.

محتوای دانلودی رایگان بازی که برای عرضه در اوایل سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده بود، هنوز هم سر جای خود است. با این حال، اولویت اصلی عرضه‌ی آپدیت‌هاست. پس از آپدیت‌ها، محتوای دانلودی رایگان را عرضه خواهند کرد.

نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری سایبرپانک ۲۰۷۷ برای عرضه در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است. این نسخه همان‌طور که گفته شده بود، برای خریداران نسخه‌ی ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ رایگان خواهد بود.

اعضای سی‌دی پراجکت رد برای کار روی آپدیت‌ها مجبور به اضافه‌کاری نیستند.

سی‌دی پراجکت در حال مذاکره با سونی است تا هر چه سریعتر امکان خرید نسخه‌ی پلی‌استیشن بازی را روی پلی‌استیشن استور دوباره ممکن کنند.

توضیحات کامل سی‌دی پراجکت درباره‌ی وضعیت توسعه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ و آینده‌ی بازی را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

سوال: چرا نسخه‌ی کامپیوتر و کنسول‌های نسل قبل سایبرپانک ۲۰۷۷ این قدر با هم فاصله دارند؟ جواب: سایبرپانک ۲۰۷۷ از نظر وسعت بسیار بزرگ است. بازی بی‌شمار آیتم جداگانه دارد؛ سیستم‌ها و مکانیک‌های مختلفی دارد که همگی در حال تعامل با یکدیگر هستند. همه چیز بازی روی یک زمین صاف پخش نشده است تا بتوانیم سنگینی پردازش آن را به سادگی برای سخت‌افزار کاهش دهیم. همه چیز بازی به صورت فشرده در یک شهر بزرگ قرار گرفته است و بازی نسبتا هیچ صفحه لودینگی ندارد. ما کار را حتی برای خود سخت‌تر کردیم. تصمیم گرفتیم تا در ابتدا بازی را با گرافیکی شگفت‌انگیز روی کامپیوتر طراحی، سپس آن را روی کنسول‌ها، مشخصا کنسول‌های نسل قبل، تنظیم کنیم. این ایده‌ی اصلی ما بود. در ابتدا اجرای این حرکت آن‌قدر هم سخت به نظر نمی‌رسید و ما از فاصله‌ی سخت‌افزاری کنسول و کامپیوتر آگاه بودیم. نهایتا، فهمیدیم که اجرای آن سخت‌تر از آنچه بود که فکر می‌کردیم. سوال: مشکل اصلی که ساخت نسخه‌ی کنسولی را سخت کرده، چه چیزی بود؟ جواب: مشکل اصلی، تلاش برای بهبود تکنولوژی استریم داده‌های بازی برای کنسول‌های نسل قبل بود. تکنولوژی استریم دیتا، وظیفه‌ی ارایه‌ی داده‌ها به موتور بازی‌سازی را برعهده دارد و هر چه آنچه روی تصویر می‌بینید و هم‌چنین مکانیک‌های بازی را شامل می‌شود. شهر بازی بسیار فشرده است و پهنای باند دیسک سخت کنسول‌های نسل قبل هم همان چیزی است که خودتان می‌دانید. این موضوع در همه حال برای ما چالش به‌وجود آورد. سوال: آیا نسخه‌ی کنسول‌های نسل قبل را تست و تجربه‌ی آن را بررسی نکرده بودید؟ جواب: تست کرده بودیم. اما تست‌های آنچه بسیاری از مشکلاتی که شما موقع بازی کردن تجربه کرده‌اید را نشان نداده بودند. هر چه به زمان عرضه نزدیک‌تر می‌شدیم، روز به روز پیشرفت‌های بزرگی در بازی می‌دیدیم و واقعا باور داشتیم که می‌توانیم در روز اول عرضه، آنچه می‌خواهیم را ارایه کنیم. سوال: فاصله‌ی بین نقدهای نسخه‌ی کامپیوتر و کنسول، به چه دلیل بود؟ جواب: در هفته‌ی اول دسامبر، نسخه‌ی کامپیوتر را به منتقدان ارسال کردیم. در روز دهم دسامبر که بازی عرضه شد، شروع بساری خوبی داشتیم و نقدهای کامپیوتر خوب بودند. با اینکه بازی بی‌نقص نیست، اما نسبت به آنچه در این نسخه ارایه کردیم راضی بودیم و هستیم. وقتی نسخه‌ی کامپیوتر را به منتقدان ارسال کردیم، هنوز مشغول کار روی بالا بردن کیفیت نسخه‌ی کنسولی روی کنسول‌های نسل قبل بودیم. هر روز اضافه‌ای که روی آپدیت روز عرضه کار می‌کردیم، بهبودهایی بزرگ می‌دیدیم. به همین دلیل هم نسخه‌ی کنسولی را برای منتقدان در روز هشت دسامبر ارسال کردیم. این زمان با آنچه در ابتدا برنامه داشتیم، فرق داشت. سوال: از زمان عرضه تا به حال چه تلاشی برای بهبود بازی کرده‌اید؟ جواب: اولیت اول ما از روز عرضه، رفع باگ‌های سایبرپانک ۲۰۷۷ بوده است. تا به امروز سه آپدیت عرضه کرده‌ایم که بازی را بهبود بخشیده‌اند. این آپدیت‌ها تازه ابتدای راه هستند. سوال: در ادامه چه برنامه‌ای برای درست کردن سایبرپانک ۲۰۷۷ دارید؟ جواب: تمرکز ما در حال حاضر، حل مشکل کرش کردن و رفع باگ‌های بازی روی تمام پلتفرم‌هاست. می‌توانید انتظار داشته باشید آپدیت‌های بزرگ و کوچک به صورت منظم برای بازی عرضه شوند. اولین آپدیت تا ده روز دیگر عرضه می‌شود و در پی آن، یک آپدیت بزرگتر تا چند هفته بعد عرضه خواهیم کرد. برنامه‌ای بلند مدت برای پشتیبانی از سایبرپانک ۲۰۷۷ داریم و این برنامه‌ها تغییر نکرده‌اند. به انتشار آپدیت‌ها و بهینه‌سازها برای کنسول و کامپیوتر ادامه خواهیم داد تا تجربه‌ای بهتر از بازی را به افراد ارایه دهیم. سوال: گفته بودید که در اوایل سال ۲۰۲۱ محتوای دانلودی رایگان برای بازی عرضه خواهید کرد. آیا این بازه‌ی زمانی تغییر کرده است؟ جواب: هنوز هم برنامه داریم تا برای بازی محتوای دانلودی رایگان عرضه کنیم؛ درست مثل کاری که با ویچر ۳ انجام دادیم. با این حال، تصمیم گرفته‌ایم که به حل مشکلات مهم و انتشار آپدیت‌ها، اولویت دهیم. محتوای دانلودی رایگان را پس از آپدیت‌ها عرضه خواهیم کرد. در ماه‌های آینده جزییات آن‌ها را مشخص می‌کنیم. سوال: چه زمانی می‌توانیم انتظار عرضه‌ی آپدیت نسل بعد سایبرپانک ۲۰۷۷ را داشته باشیم؟ جواب: برای کسانی که در حال حاضر سایبرپانک ۲۰۷۷ را با استفاده از قابلیت اجرای بازی‌های نسل قبل، روی کنسول نسل جدید خود تجربه می‌کنند، یک آپدیت رایگان عرضه خواهیم کرد. این آپدیت که برای کنسول‌های ایکس‌باکس سری و پلی‌استیشن ۵ در نظر گرفته شده است، در نیمه‌ی دوم سال جاری منتشر خواهد شد. اطلاعات بیشتر درباره‌ی این آپدیت را بعدا ارایه خواهیم داد. سوال: آیا تیم بازی‌سازی را مجبور به اضافه‌کاری برای انتشار آپدیت‌ها کرده‌اید؟ جواب: تیم ما بدون هیچ گونه اضافه‌کاری اجباری، مشغول کار روی آپدیت‌های بازی است. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما از این پس و برای پروژه‌های آینده، جلوگیری از سوال: بازی چه زمانی به پلی‌استیشن استور بازخواهد گشت؟ جواب: مشغول کار روی آپدیت‌ها و بهینه‌سازها هستیم و در همین حین، در حال مذاکره با سونی هستیم تا سایبرپانک ۲۰۷۷ را هر چه سریعتر به پلی‌استیشن استور بازگردانیم.

سایبرپانک ۲۰۷۷ در حال حاضر چه روی کنسول‌ها و چه روی کامپیوتر، قابل بازی است. با این حال، اگر قصد تهیه‌ی بازی را دارید، پیشنهاد می‌کنیم حداقل تا انتشار آپدیت‌های بزرگ آن که برای یکی دو ماه آینده در نظر گرفته شده‌اند، صبر کنید. با توجه به آنچه شرکت سی‌دی پراجکت در پیغام خود گفته، می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا در آینده‌ای نزدیک شاهد بهبود وضعیت بازی باشیم.

سایبرپانک ۲۰۷۷ روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه شده است.

