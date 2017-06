مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پر فروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم. آمار فروش این هفته از تاریخ ۱۹ تا ۲۵ […]

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پر فروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم.



آمار فروش این هفته از تاریخ ۱۹ تا ۲۵ ژوئن را شامل می‌شود و شاهد فهرست فروش هیجان انگیز و پر جنب و جوشی هستیم. در آمار فروش بازی های هفته گذشته مشاهده می‌کنیم که عنوان انحصاری نینتندو سوییچ، عنوان ARMS که در هفته گذشته توانست بسیار پر قدرت ظاهر شود و در صدر جدول جا خوش کند، باز هم رده نخست را از آن خود کرده است. این در حالی است که در هفته گذشته شاهد عرضه عنوان مورد انتظار Final Fantasy XIV: Stormblood بودیم و اختلاف آن با صدر جدول تنها به ۱۷ واحد می‌رسد. رده های سوم و چهارم در فهرست فروش را نیز، بازی های جدید اشغال کرده اند. عنوان The Alliance Alive برروی کنسول دستی ۳DS به خوبی فروخته و بازی نام آشنای Farpoint نیز برای پلی‌استیشن وی‌آر فروش خوب و قابل قبولی را داشته است. عرضه همه این عناوین جدید باعث شده اند تا Mario Kart 8 Deluxe با کاهش فروش و در نتیجه سقوط همراه شود. نکته آخر در مورد بازی های جدید این که بسته Final Fantasy XIV: The Complete Edition نیز در هفته گذشته عرضه شد و به همراه Stormblood، مجموع فروش خوبی را برای خود رقم زدند. همه عناوین جدید منتشر شده در هفته گذشته در بازار ژاپن شامل عناوین Final Fantasy XIV: Stormblood (رده دوم)، The Alliance Five (رده سوم)، Farpoint (رده چهارم)، God Wars (رده هشتم و دهم)، Final Fantasy XIV: The Complete Edition (رده یازدهم) و LocoRoco Remastered (رده بیستم) می‌شوند.

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

ARMS — Switch — ۲۸,۷۴۸ / ۱۲۹,۴۰۰ Final Fantasy XIV: Stormblood – PS4 — ۲۸,۷۳۱ / New The Alliance Alive – ۳DS — ۲۶,۴۲۱ / New Farpoint – PS4 (PS VR) — ۱۷,۱۰۰ / New Mario Kart 8 Deluxe – Switch — ۱۳,۵۴۵ / ۵۳۵,۶۳۶ The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch — ۸,۳۱۲ / ۵۱۳,۰۳۸ Monster Hunter XX – ۳DS — ۷,۲۱۰ / ۱,۵۲۸,۶۶۳ God Wars – PSV — ۵,۲۹۱ / New Ys VIII: Lacrimosa of Dana – PS4 — ۵,۰۴۲ / ۵۳,۰۰۶ God Wars – PS4 — ۵,۰۳۹ / New Final Fantasy XIV: The Complete Edition – PS4 — ۴,۰۳۰ / New Grand Theft Auto V (4,990 Yen Edition) – PS4 — ۳,۷۰۹ / ۳۵۳,۲۸۴ Tekken 7 – PS4 — ۳,۵۱۰ / ۸۰,۱۱۳ Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X – ۳DS — ۳,۰۸۴ / ۱۷۰,۱۳۴ Minecraft — PS Vita — ۳,۰۶۱ / ۱,۱۶۷,۲۴۱ Pokémon Sun/Moon — ۳DS — ۳,۰۰۰ / ۳,۲۷۸,۴۱۴ Nier: Automata – PS4 — ۲,۶۶۸ / ۳۴۷,۵۰۸ Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – ۳DS — ۲,۶۶۶ / ۱۹۳,۰۱۲ Super Mario Maker — ۳DS — ۲,۳۸۵ / ۱,۰۵۴,۷۸۶ LocoRoco Remastered – PS4 — ۲,۱۶۱ / New

همچنین می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

Switch: 22,361 PS4: 19,095 New 3DS XL: 11,474 PS4 Pro: 6,585 PS Vita: 4,077 ۲DS: 2,545 New 3DS: 710 Xbox One: 265 PS3: 201 Wii U: 150

در فهرست فروش سخت افزار های ژاپن در هفته گذشته، همان روال سابق را مشاهد می‌کنیم؛ به این صورت که کنسول های نینتندو سوییچ، پلی‌استیشن ۴، NEW 3DS XL، پلی‌استیشن ۴ پرو و… در رده های نخست تا انتهایی قرار گرفته اند. نکته اصلی در فهرست این هفته این است که کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ نسبت به هفته گذشته با افت فروش قابل توجهی همراه بوده است. به صورتی که در هفته گذشته شاهد فروش ۳۷,۷۰۹ نسخه‌ای آن بودیم و حال، مشاهده می‌کنیم که فروش سوییچ به ۲۲,۳۶۱ واحد کاهش یافته است. این در حالی است که فروش کنسول پلی‌استیشن ۴ با افزایش حدود هزار واحد همراه بوده است. در رده های بعدی، تغییر چشم گیری به چشم نمی‌آید.

