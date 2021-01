سازنده‌های سری بازی رزیدنت اویل نسخه‌ی کوچک جدیدی از این بازی معرفی کردنده‌ااند. این بازی Resident Evil Re:Verse نام دارد و نقش بخش آنلاین بازی رزیدنت اویل ۸ را ایفا می‌کند. تمام خریداران بازی رزیدنت اویل ۸ می‌توانند به رایگان به این بازی دست پیدا کنند. بازی Resident Evil Re:Verse یک نسخه‌ی آزمایشی محدود هم دارد که به زودی در دسترس طرفداران قرار خواهد گرفت.

شرکت کپکام رویدادی برای بازی رزیدنت اویل ۸ برگزار کرده و در این رویداد شاهد اعلام اطلاعات فراوانی از این بازی بودیم. یکی از بخش‌های این رویداد که برخلاف دیگر قسمت‌ها نه‌تنها چنگی به دل نمی‌زد، بلکه حسابی داد و هوار طرفداران را در آورد معرفی بازی Re:Verse بود. بازی Re:Verse یک دث‌مچ ساده‌ی آنلاین است که به مناسبت سالگرد ۲۵ سالگی سری بازی‌های رزیدنت اویل ساخته شده و شخصیت‌ها و محیط‌های سری بازی‌های رزیدنت اویل را در خود دارد.

رزیدنت اویل ۸ روی PS4 هم عرضه می‌شود؛ تریلر جدید بازی را ببینید

چیزی شبیه به Re:Verse را پیش از این، هنگام عرضه‌ی بازسازی بازی رزیدنت اویل ۳ دیدیم که شرکت کپکام یک بازی همکاری آنلاین را همراه با بازی اصلی منتشر کرد و به شکل رایگان در دسترس تمام خریداران قرار داد. این بازی کوچک نیز در حقیقت بخش آنلاین رزیدنت اویل ۸ است. به دلیل این که حس و حال این بخش آنلاین فاصله‌ی بسیار زیادی با بازی اصلی دارد سازندگان تصمیم گرفتند که آن را به عنوان یک بازی جدا عرضه کنند. البته چون بازی Re:Verse در حد و اندازه‌ی یک بازی کامل نیست تیم کپکام تصمیم گرفته‌اند تا آن را به شکل رایگان به تمام خریداران رزیدنت اویل ۸ هدیه کنند.

هدیه کردن یک بازی کوچک و رایگان به طرفداران یکی از بزرگ‌ترین سری بازی‌های ویدیویی تاریخ به خودی خود چیز بدی نیست. مشکل این‌جاست که بر اساس چیزی که در تصاویر و تریلر‌های این بازی دیده‌ایم، احتمالا با اثر چندان سرگرم‌کننده‌ای طرف نیستیم. ظاهر این بازی اصلا نمایانگر دنیای بازی‌های رزیدنت اویل نیست و با داشتن محیط‌های روشن و استایل کمیک‌بوک‌شکل بیش‌تر شبیه به یک شوخی خارج از کنترل است. گرافیک این بازی با نسخه‌های نسل هفتم رزیدنت اویل قابل مقایسه است؛ طوری که انگار که ساخت این بازی صرفا در چند ماه به اتمام رسیده.

گیم‌پلی بازی Re:Verse از مبارزات میان چهار الی شش بازی‌کن در مقابل یکدیگر تشکیل شده. هرکدام از بازی‌کنان می‌توانند یکی از شخصیت‌های دنیای رزیدنت اویل را که همه‌ی آن‌ها از سه بازی اخیر این سری یعنی رزیدنت اویل ۷ و بازسازی رزیدنت اویل‌های ۲ و ۳ آمده‌اند، انتخاب کنند. شخصیت‌های این بازی مهارت‌های مخصوص به خود را دارند. در صورتی که بازی‌کنان در این بازی شکست بخورند به هیولاهای جهش‌یافته تبدیل خواهند شد و کار دیگر بازی‌کنان را سخت می‌کنند. به طور کلی با اثر عمیقی که بتواند بازی‌کنان را ساعت‌ها سرگرم کند طرف نیستیم.

تاریخ عرضه‌ی بازی Re:Verse مشخص نیست. این بازی برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. دارندگان کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس می‌توانند نسخه‌ی نسل هشتمی این بازی را روی کنسول خود تجربه کنند. بازی Re:Verse یک نسخه‌ی آزمایشی محدود نیز خواهد داشت که ۲۸ ژانویه (۹ بهمن) آغاز خواهد شد و همین حالا ثبت‌نام برای شرکت در آن جریان دارد.

در ادامه‌ی این مطلب تریلر و تصاویر بازی Re:Verse را برای شما قرار داده‌ایم.

