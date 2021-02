به احتمال زیاد می‌دانید که چند ماه پیش به خاطر اتفاقاتی که برای بازی فورتنایت پیش آمد، اختلافاتی میان دو شرکت اپیک گیمز و اپل به وجود آمد که حتی باعث شکایت و دعوای حقوقی میان آن‌ها شد. اگرچه شکایت اپیک راه به جای خاصی نبرد و اپل توانست با دفاعیات خود این قضیه را تا حدی پشت سر بگذارد، اما به نظر می‌رسد که اختلاف میان آن‌ها به‌راحتی به پایان نخواهد رسید چراکه به‌تازگی اپیک گیمز شکایتی با موضوع ضد انحصار سازی علیه اپل به اتحادیه‌ی اروپا تنظیم کرده است.

اخیراً اپیک گیمز اتحادیه‌ی اروپا را به لیست مکان‌هایی که کنترل شرکت اپل را در فروشگاه اپ استور بررسی می‌کنند، اضافه کرده است. این شرکت اعلام کرد که شکایت ضد انحصاری خود را به اداره کل کمیسیون اروپا ارائه داده که در بخشی از آن نوشته شده: «از طریق بعضی از سیاست‌های طراحی‌شده‌ی دقیق ضد رقابتی، اپل نه‌تنها لطمه‌هایی وارد کرده بلکه به‌طور کامل رقابت را در روند توزیع برنامه‌ها و بازی‌ها و فرآیندهای پرداخت آن‌ها نابود کرده است.» در حال حاضر، اپیک پرونده‌های قانونی مشابهی را علیه اپل در کشورهای نظیر ایالت متحده‌ی آمریکا، استرالیا و انگلستان به جریان انداخته است و این پرونده‌ها روال قانونی خود را سپری می‌کنند.

شروع این اختلافات به زمانی باز می‌گردد که اپیک به‌روزرسانی جدیدی را برای فورتنایت روی گوشی‌های موبایل منتشر کرد که به بازیکنان اجازه می‌داد برای خرید‌ آیتم‌ها به‌صورت مستقیم این هزینه را به اپیک پرداخت کنند. این به‌روزرسانی از مقدار دریافتی رایج ۳۰ درصدی اپل و گوگل از این خریدها از طریق اپ استور یا گوگل پلی جلو‌گیری می‌کرد. این قضیه موجب شد که دو شرکت اپل و گوگل بازی فورتنایت را از فروشگاه‌های خود حذف کنند و در عوض اپیک گیمز هم به خاطر این کار از هر دو شرکت شکایت کرد و پرونده‌ای با مضمون ضد انحصار سازی برای دادگاه تشکیل داد. تیم سویینی در رابطه با تشکیل پرونده جدید می‌گوید:

ما بیکار نخواهیم ماند و به اپل اجازه نخواهیم داد که با استفاده از سلطه‌ی پلتفرم خودش، چیزی را که باید یک زمینه‌ی بازی و فعالیت دیجیتال برای همه باشد، کاملاً کنترل کند. این برای مصرف‌کنندگان و کاربران ما بد است که به خاطر نبود رقابتی در فرآیند فروشگاه‌ها و سیستم‌های پرداخت مجبور می‌شوند که مبالغ بالا و با تورم زیادی را پرداخت کنند. همچنین این برای توسعه‌دهندگان بازی‌‌ها و برنامه‌ها هم بسیار بد است، چراکه معیشت زندگی آن‌ها در این مورد وابسته و در اختیار کامل اپل است که اجازه می‌دهد چه چیزهایی و با چه شرایطی روی آی‌او‌اس قرار داشته باشند.

یکی از تفاوت‌های پرونده‌ای که برای اتحادیه اروپا فرستاده شده است، در این نکته است که با مشاهده‌ی آن متوجه می‌شویم که این بار اپیک درخواستی برای جبران خسارت وارد شده از سوی اپل نداشته است و فقط اپیک باور دارد که سیاست‌های اپل در این زمینه غیرقانونی بوده است و خواهان این است که این سیاست‌ها تغییر کنند.

منبع: GameIndustry.biz

