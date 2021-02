شرکت بلیزارد سه بازی‌های قدیمی خود را تحت عنوان «مجموعه‌ی آرکیدی بلیزارد» (Blizzard Arcade Collection) منتشر کرده. این بازی‌ها The Lost Vikings, Rock N Roll Racing و Blackthrone هستند و به مناسبت سی سالگی فعالیت‌ شرکت بلیزارد منتشر شده‌اند.

همایش محبوب شرکت بلیزارد که «بلیزکان» (BlizzCon) نام دارد امسال به شکل آنلاین برگزار شد و در این همایش شرکت بلیزارد بازی‌های مختلفی را به نمایش در آورد. امسال شرکت بلیزارد ۳۰ ساله می‌شود و به همین دلیل در جریان همایش معروف این شرکت یک مجموعه از بازی‌های قدیمی بلیزارد معرفی شد.

به گفته‌ی مدیر شرکت بلیزارد بازی‌های موجود در این مجموعه در حقیقت ریشه‌های اولیه‌ی شرکت بلیزارد هستند و تاثیر مهمی در شکل‌گیری بازی‌های بعدی این شرکت مانند وارکرفت و دیابلو داشته‌اند. شرکت بلیزارد چند ویژگی جدید هم این به بازی‌های قدیمی اضافه کرده تا تجربه‌ی بهتری برای کاربران به ارمغان بیاید. بازی‌های داخل این مجموعه را هم می‌توان به شکل اصلی و هم با قابلیت‌های جدید تجربه کرد.

می‌توان دکمه‌های تمام بازی‌های این مجموعه را تغییر داد و همچنین امکان بازگشت در زمان تا سقف ده ثانیه در این بازی‌ها وجود دارد. بازی‌های The Lost Vikings و Blackthrone یک حالت تماشای ویژه نیز در خود دارند. این حالت تماشا به بازی‌کنان اجازه می‌دهد تا یک بازی ضبط شده را تماشا کنند و در هر لحظه‌ی دلخواه کنترل شخصیت بازی را به دست گیرند. بازی‌های این مجموعه بجز Rock N Roll Racing را می‌توان در هر لحظه سیو کرد. همچنین مجموعه‌ای از محتوای اضافه از این بازی‌ها مانند آثار هنری، محتوای استفاده نشده و مصاحبه‌ها در این مجموعه قرار داده شده.

بازی The Lost Vikings روی کنسول‌های مختلفی منتشر شده و هر کدام از نسخه‌های این بازی ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند. نسخه‌ی بهبودیافته‌ی این بازی که در مجموعه‌ی بازی‌های آرکید بلیزارد وجود دارد با ترکیب کردن این نسخه‌های مختلف ساخته شده. برای مثال گرافیک و صداگذاری این بازی از روی اولین عرضه‌ی بازی The Lost Vikings برداشته شده. از سمت دیگر، مراحل اضافه و حالت چند‌نفره‌ی دیگر نسخه‌ها نیز به این نسخه‌ی بهبودیافته اضافه شده‌اند.

نسخه‌ی بهبودیافته‌ی بازی Rock N Roll Racing افکت‌های آب‌وهوایی جدیدی را در خود دارد. همچنین می‌توان این نسخه از بازی را به شکل چهارنفره بازی کرد. تعداد جاده‌های این بازی به ۳۸۴ جاده افزایش یا‌فته‌اند و می‌توان این نسخه از بازی Rock N Roll Racing را با نسبت تصویر عریض بازی کرد. نسخه‌ی بهبود‌یافته‌ی این بازی علاوه بر موسیقی‌های اصلی، موسیقی‌ها و صداگذاری جدید نیز با خود به همراه دارد.

در مقایسه با دو بازی دیگر، نسخه‌ی بهبودیافته‌ی بازی Blackthrone ارتقاهای چندانی ندارد. چند مکان جدید که فقط در نسخه‌ی ۳۲-بیت بازی Blackthrone وجود داشتند به این نسخه‌ی اضافه شده‌اند. همچنین این نسخه از بازی یک نقشه دارد که مکان‌های پشت سر گذاشته شده را ثبت می‌کند.

مجموعه‌ی بازی‌های آرکید بلیزارد از طریق خریدن بسته‌های جشن سی سالگی شرکت بلیزارد که بین ۲۰ تا ۶۰ دلار قیمت دارند،‌ برای کامپیوترهای شخصی قابل‌دریافت هستند. بازی‌کنان کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ می‌توانند این مجموعه را به شکل جداگانه با قیمت ۲۰ دلار خریداری کنند.

در ادامه می‌توانید تصاویر و تریلر مجموعه‌ی بازی‌های آرکید شرکت بلیزارد را تماشا کنید.

