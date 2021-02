آپدیت جدید بازی کال آو دیوتی بلک آپس فصل دوم را به این بازی اضافه می‌کند. شرکت اکتیویژن رسما اعلام کرده دیگر نمی‌توان دو بازی اخیر کال آو دیوتی را که اکوسیستم فعلی کال آو دیوتی را تشکیل می‌دهند به شکل هم‌زمان روی حافظه‌ی ۵۰۰ گیگابایتی کنسول پلی‌استیشن ۴ نگهداری کرد.

در سال‌های گذشته با افزایش کیفیت و محتوای بازی‌های ویدیویی حجم آن‌ها افزایش یافته. حدود یک دهه است که حجم بسیاری از بازی‌ها از مرز ۵۰ گیگابایت گذشته و حالا نزدیک شدن حجم بازی‌ها به مرز ۱۰۰ گیگابایت چندان عجیب نیست. البته بعضی بازی‌ها مرز حالی‌شان نمی‌شود و به شکل افسارگسیخته‌ای پرحجم شده‌اند. مطمئنا دو بازی جدید سری کال آو دیوتی سلطان بازی‌های پرحجم هستند و دمار از روزگان هارد دیسک همه در آورده‌اند.

اخیرا آپدیت جدیدی برای بازی کال آو دیوتی بلک آپس کلد وار منتشر شده که فصل دوم این بازی را به همراه دارد. در نگاه اول حجم این آپدیت روی پلتفرم‌های مختلف با وجود بالا بودن، چندان کمرشکن نیست. حجم آپدیت فصل دوم بازی کال آو دیوتی بلک آپس کلد وار روی پلتفرم‌های مختلف به شکل زیر است.

پلی‌استیشن ۵: ۱۸.۰ گیگابایت

ایکس‌باکس سری ایکس و اس: ۲۶.۵ گیگابایت

پلی‌استیشن ۴: ۱۰.۵ گیگابایت

ایکس‌باکس وان: ۱۵.۳ گیگابایت

کامپیوترهای شخصی: ۱۳.۷ گیگابایت

احتمالا می‌دانید که جدیدترین بازی‌های کال آو دیوتی به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط دارند. شرکت اکتیویژن با عرضه‌ی جدیدترین بازی این سری قصد ندارد پشتیبانی از نسخه‌ی قبلی، یعنی کال آو دیوتی مدرن وارفیر را متوقف کند؛ مخصوصا وقتی حالت بتل رویال این بازی که کاملا آنلاین است به پشتیبانی طولانی‌مدت نیاز دارد. حجم آپدیت جدید بازی وارزون که از آپدیت جدید بازی کال آو دیوتی بلک آپس کلد وار نشات گرفته، روی پلتفرم‌های مختلف به شکل زیر است.

پلی‌استیشن ۵: ۱۷.۰ گیگابایت

ایکس‌باکس سری ایکس و اس: ۱۷.۹ گیگابایت

پلی‌استیشن ۴: ۱۷.۰ گیگابایت

ایکس‌باکس وان: ۱۷.۹ گیگابایت

کامپیوترهای شخصی: ۱۹.۶ گیگابایت (آپدیت وارزون به‌تنهایی) / ۲۰.۸ گیگابایت (آپدیت وارزون به همراه مدرن وارفر)

بازی‌های کال آو دیوتی بلک آپس کلد وار و مدرن وارفیر هر کدام بیش از ۲۰۰ گیگابایت حجم دارند که این حجم با هر آپدیت بیش‌تر می‌شود. مشکل این‌جاست که روش آپدیت کردن این بازی‌ها به شکل جدی مشکل‌ساز شده. دارندگان کنسول پلی‌استیشن ۴ به دانلود کردن ۱۷ گیگابایت آپدیت جدید برای بازی کال آو دیوتی وارزون نیاز دارند تا بتوانند دوباره وارد این بازی شوند؛ اما هنگام دانلود کردن این بازی مشکلی غیرمنتظره پیش می‌آید.

هنگامی که آپدیت‌ها بازی کال آو دیوتی دانلود می‌شوند قسمتی از بازی که نیازمند بروزرسانی است به جای دیگری کپی می‌شود. فایل‌های آپدیت دانلود شده روی فایل‌های کپی شده اعمال می‌شوند و سپس فایل‌های به‌روز با بازی اصلی تلفیق می‌شوند. به گفته‌ی وب‌سایت یوروگیمر به این دلیل دانلود کردن یک آپدیت ۱۷ گیگابایتی برای بازی کال آو دیوتی وارزون به ۱۰۷ گیگابایت فضا نیاز دارد.

توجه کنید که این روزها برای داشتن تجربه‌ی کامل کال آو دیوتی، به هر دو بازی بلک آپس کلد وار و مدرن وارفیر نیاز است. این بازی‌ها در مجموع بیش‌تر از ۴۰۰ گیگابایت حجم دارند. نیاز داشتن به ۱۰۷ گیگابایت فضای خالی برای یک آپدیت ۱۷ گیگابایتی به معنای این است که هارد دیسک اصلی ۵۰۰ گیگابایتی کنسول پلی‌استیشن ۴ دیگر جوابگوی تجربه‌ی کامل کال آو دیوتی نیست.

این وضع مسخره و خجالت‌آور کاملا بر همه هویدا شده. حتی خود شرکت اکتیویژن هم در جدیدترین مطلب وبلاگ رسمی بازی کال آو دیوتی به وضع اسفناک بازی‌های خود اغراق کرده و رسما بیان کرده که داشتن دو بازی اخیر کال آو دیوتی به شکل کامل و با یکدیگر روی کنسول پلی‌استیشن ۴ غیرممکن شده.

کیفیت بازی‌های اخیر کال آو دیوتی هرچقدر هم که بالا باشد اصلا توجیه‌کننده‌ی مناسبی برای حجم عظیم این بازی‌ها نیست. بازی‌های زیادی وجود دارند که با کیفیت بهتر، حجم کم‌تری دارند. برای مثال بازی‌های Demon’s Souls کنسول پلی‌استیشن ۵، The Last of Us Part II و God of War پلی استیشن ۴ به ترتیب حدود ۵۲، ۷۷.۵ و ۴۴.۵ گیگابایت حجم دارند. مجموع حجم تمام از بازی‌ها حتی از یکی از بازی‌های کال آو دیوتی اخیر کم‌تر است!

مدت زیادی از عرضه‌ی این دو بازی می‌گذرد و شرکت اکتیویژن نمی‌تواند با بهینه‌تر کردن ذخیره‌سازی بازی‌ها خود کاری پیش ببرد. تنها روشی که می‌تواند داشتن این بازی‌ها را در کنار یکدیگر ممکن کند حذف کردن قسمت‌هایی از این بازی‌ها است. این عمل به بازی‌کنان سپرده شده و می‌توان از منوی بازی‌های اخیر کال‌آو دیوتی، بخش‌هایی که برای بازی‌کن واجب نیستند را حذف کرد. در صورتی دقیقا متوجه نشدید چه خبر است باید بگوییم بزرگ شدن بازی‌های اخیر کال آو دیوتی به حدی وخیم شده که حتی پاک کردن تمام بازی‌های دیگر روی کنسول نیز کفایت نمی‌کند و باید قسمت‌هایی از خود این دو بازی را حذف کرد.

بازی‌های کال آو دیوتی بلک آپس کلد وار و مدرن وارفیر برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی قابل‌خرید هستند. وضعیت خارج از کنترل حجم این دو بازی تنها مختص به دارندگان نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ نیست و تمامی بازی‌کنان دو بازی اخیر کال آو دیوتی از دست حجم بسیار بالای این بازی‌ها شاکی هستند.

The post اکتیویژن هشدار داد: کال آو دیوتی دیگر روی PS4 جا نمی‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala