نسخه آمریکای شمالی عنوان The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia، قرار است اوایل سال ۲۰۱۸ به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۴ منتشر شود. شرکت باندای نامکو طی نمایشگاه Anime Expo 2017 از این موضوع رونمایی کرد. توسعه یافته بر اساس مانگا و انیمه محبوب The Seven Deadly Sins، عنوان The Seven Deadly Sins: Knights […]

نسخه آمریکای شمالی عنوان The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia، قرار است اوایل سال ۲۰۱۸ به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۴ منتشر شود. شرکت باندای نامکو طی نمایشگاه Anime Expo 2017 از این موضوع رونمایی کرد.

توسعه یافته بر اساس مانگا و انیمه محبوب The Seven Deadly Sins، عنوان The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia اولین اقتباس از این سری برای کنسول‌های خانگی بوده، که شخصیت‌های آن را برای یک «ماجراجویی اکشن»، گرد هم می‌آورد. این عنوان دنبال کننده داستان یک گروه شورشی به نام «هفت گناه کبیره» بوده که بخاطر براندازی «پادشاهی شیرها» سرزنش، و توسط نگاهبان‌های نخبه‌ای به نام «شوالیه‌های مقدس» تعقیب می‌شوند. وقتی یک دختر جوان «با آرزویی جدی» و عظمی راسخ، به دنبال پیدا کردن «هفت گناه کبیره» می‌رود، دنیا به هرج و مرج فرو رفته و «ماجراجویی خارق‌العاده‌ای» آغاز می‌شود.

در ادامه می‌توانید اطلاعات فراهم شده توسط شرکت باندای نامکو د مورد این عنوان را مطالعه کنید.

اطلاعات کلی

پلتفرم: پلی‌استیشن ۴

پلی‌استیشن ۴ سبک: اکشن ماجراجویی

اکشن ماجراجویی تاریخ عرضه: به زودی

به زودی استدیوی سازنده: Natsume Atari

Natsume Atari تعداد بازیکنان: یک یا دو نفر (به هر دو صورت آفلاین و آنلاین)

یک یا دو نفر (به هر دو صورت آفلاین و آنلاین) درجه بندی سنی: هنوز رتبه بندی نشده

هنوز رتبه بندی نشده محلی‌سازی: زیرنویس (انگلیسی، فرانسوی، اسپانیای، ایتالیای، آلمانی)

هفت گنار کبیره را دور هم جمع کنید!

در عنوان The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia که قرار است به زودی برای پلی‌استیشن ۴ منتشر شود، هفت گنار کبیره را جمع کرده و برای نجات «پادشاهی شیرها» مبارزه کنید! ساخته شده براساس مانگای محبوب The Seven Deadly Sins اثر آقای ناکابا سوزوکی (Nakaba Suzuki)، تمام ماجراجویی‌ها و مبارزات اکشن انیمه را می‌توانید در این عنوان نیز تجربه نمایید. در مبارزات خاطره‌انگیز این سری با شخصیت‌های چون Meliodas ،Elizabeth و Hawk و سایر شخصیت‌های محبوب این سری، هر یک با سبک خاص مبارزه خود، شرکت کنید.

ویژگی‌های کلیدی

هفت گناه کبیره را گرد هم آورید – انیمه محبوب The Seven Deadly Sins، برای اولین‌بار به کنسول‌های خانگی می‌آید.

– انیمه محبوب The Seven Deadly Sins، برای اولین‌بار به کنسول‌های خانگی می‌آید. عنوانی اکشن – دارای گیم‌پلی براساس مبارزات نفس‌گیر و سریع، دقیقا همان چیزی که از این سری انیمه محبوب انتظار می‌رود.

– دارای گیم‌پلی براساس مبارزات نفس‌گیر و سریع، دقیقا همان چیزی که از این سری انیمه محبوب انتظار می‌رود. محیطی شاداب – دنیای بریتانیا به لطف قدرت پلی‌استیشن ۴ در محیط‌های سه بعدی بسیار زیبایی، به تصویر کشیده شده است.

– دنیای بریتانیا به لطف قدرت پلی‌استیشن ۴ در محیط‌های سه بعدی بسیار زیبایی، به تصویر کشیده شده است. خط داستانی ماجراجویانه – داستانی هیجان‌انگیز را تجربه نموده و مکان‌های مختلفی از کشور بریتانیا را جستجو کنید.

منبع متن: gamefa