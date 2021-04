اخبار اولیه درباره‌ی عرضه‌ی سه‌گانه‌ی کامل ریبوت «توم ریدر» یا به فارسی «مهاجم مقبره» در اوایل ماه و از طریق لو رفتن صفحه‌ی آن در فروشگاه مایکروسافت آغاز شد. با این حال، زمان زیادی نگذشت تا توسعه‌دهندگان و ناشر بازی این اخبار را به‌صورت رسمی تائید کنند.

اکنون، بازی The Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy روی هر دو فروشگاه اینترنتی مایکروسافت و پلی‌استیشن عرضه شده است. همان‌گونه که از نام این عنوان مشخص است، این مجموعه قرار است شامل نسخه‌ی کامل هر سه بازی Tomb Raider سال ۲۰۱۳، Rise of the Tomb Raider و Shadow of the Tomb Raider باشد. این یعنی نه‌تنها هر سه بازی را در قالب یک اثر دریافت می‌کنید، بلکه این اثر قرار است نسخه‌ی کامل هر کدام از این عناوین را که شامل محتویات اضافی و تمامی بسته‌های الحاقی‌اش می‌شود، در خود داشته باشد تا بتوانید تجربه‌ای کامل از سه‌گانه‌ی ریبوت توم ریدر داشته باشید. فهرست محتوای کامل این بسته‌های الحاقی در صفحه‌ی خرید بازی در هر فروشگاه نوشته شده است.

بازی The Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy هم‌اکنون با قیمت ۵۰ دلار به‌صورت دیجیتالی برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شده است. با این حال، اسکوئر انیکس فرصت ویژه‌ای را برای طرفداران تدارک دیده است تا طرفداران بتوانند تا روز ۲ آوریل (یا به‌ عبارت ‌دیگر فردا) بازی را با ۶۰ درصد تخفیف و با قیمت ۲۰ دلار تهیه کنند. اگر قصد دارید که این بسته‌ی کامل سه‌گانه‌ی توم ریدر را تهیه کنید، شاید این بهترین فرصتی باشد که بتوانید با تخفیفی بالا آن را به فهرست بازی‌های خود اضافه کنید.

اسکوئر انیکس اشاره‌ای به بهبودها یا ارتقاهای ویژه‌ی گرافیکی برای کنسول‌های نسل نهمی نکرده است و در واقع این بسته ویژه برای کنسول‌های نسل هشتمی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان تدارک دیده شده است. البته، با توجه به اینکه کنسول‌های نسل نهمی قادر به پشتیبانی و اجرای بازی‌های نسل هشتم هستند، شما می‌توانید از طریق این قابلیت این اثر را روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس/ اس تجربه کنید. در این حالت، به احتمال زیاد تنظیمات مانند نسخه‌ی پلی‌استیشن پرو و ایکس‌باکس وان ایکس باشد که البته در کنسول‌های نسل نهمی با پایداری بهتری اجرا خواهد شد.

اگر برخی از قسمت‌های این مجموعه را هنوز بازی نکرده‌اید و می‌خواهید هر سه قسمت این سه‌گانه را به همراه همه‌ی بسته‌های الحاقی‌اش تجربه کنید، اسکوئر انیکس این فرصت را برای شما مهیا کرده است تا اینگونه در ماجراجویی‌های لارا کرافت شریک شوید. هرچند، اکنون که این سه‌گانه در قالب یک اثر عرضه شده‌ است، امیدوار بودیم که توسعه‌دهندگان هر سه قسمت را برای کنسول‌های نسل جدید هم بهینه‌سازی می‌کردند که البته به نظر می‌رسد نباید منتظر چنین چیزی باشیم.

منبع: Gemtasu

The post سه‌گانه‌ی جدید توم ریدر در قالب یک بسته در دسترس قرار گرفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala