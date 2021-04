دانلودهای پابجی موبایل از مرز یک میلیارد گذشت؛ آپدیت طوفانی در راه است

سازندگان بازی پابجی موبایل در جدیدترین توییت خود ویدیوی کوتاهی منتشر و اعلام کرده‌اند که این بازی بیش از یک میلیارد بار دانلود شده. البته این آمار شگفت‌انگیز تنها خبر موجود نیست و سازندگان بازی در همان توییت بیان کرده‌اند که یک آپدیت بسیار بزرگ برای این بازی در راه است.

محبوبیت و شهرت بازی پابجی موبایل بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در حالی که سبک بتل رویال آن رونق اولیه را ندارد و بازی اصلی پابجی که برای کامپیوترها عرضه شده، از نظر تعداد بازی‌کن افت کرده، بازی پابجی موبایل بی‌وقفه می‌تازد. بر اساس جدیدترین آمار، تعداد دانلودهای بازی پابجی موبایل از یک میلیارد دانلود بیش‌تر شده.

پیش از هر چیزی باید بگوییم که یک میلیارد دانلود مساوی با یک میلیارد بازی‌کن نیست و مشخصا بازی‌کنانی هستند که این بازی را چند بار، یا روی چند دستگاه مختلف دریافت کرده‌اند؛ اما هر طور هم که نگاه کنیم این عدد عظیم از فراوانی حیرت‌انگیز تعداد بازی‌کنان پابجی می‌گوید.

برای این که نسبت به عدد تعداد دانلود بازی پابجی موبایل دید بهتری داشته باشید باید بگوییم تنها بازی‌های دیگری که موفق شده‌اند رکورد یک میلیارد دانلود را بزنند بازی‌های Pokémon Go و Subway Surfers هستند. بازی‌هایی مانند کندی کراش، فروت نینجا و صد البته کلش آو کلنز که چند وقت پیش به هر جایی نگاه می‌کردیم حداقل یک نفر را در حال تجربه‌ی یکی از آن‌ها می‌دیدیم رکورد پانصد میلیون دانلودی دارند.

بدون شک همه‌گیر شدن بازی پابجی موبایل ارتباط مستقیمی با وسیع بودن دامنه‌ی مخاطبان این بازی دارد. بعید می‌دانیم که بازی‌کنان چینی بازی پابجی موبایل در این آمار محاسبه نشده باشند. هرچند که بازی پابجی موبایل در کشور چین با نام دیگری عرضه شده، تفاوت عمیقی میان نسخه‌ی چینی و نسخه‌ی بین‌المللی وجود ندارد. بازی پابجی موبایل در کشور چین یکی از متداول‌ترین بازی‌های موجود است و تعداد زیاد بازی‌کنان چینی، تاثیر عظیمی روی آمار و ارقام این بازی دارد.

پابجی جدید با حال‌وهوای علمی-تخیلی برای موبایل معرفی شد

به مناسبت ارتقای جایگاه بازی پابجی موبایل به صدر جدول بازی‌های موبایلی با رکورد بیش‌ترین دانلود در کل تاریخ، سازندگان بازی پابجی موبایل اعلام کرده‌اند که قصد دارند یک آپدیت طوفانی برای این بازی عرضه کنند. بر خلاف دیگر بازی‌های موبایلی که تعداد دانلود بالایی دارند تعداد بازی‌کنان بازی پابجی موبایل هنوز هم سیر سعودی دارد. در کنار پشتیبانی‌های ممتد سازندگان این بازی،‌ خدا می‌داند که مدتی بعد تعداد دانلودهای بازی پابجی موبایل چقدر بیش‌تر شود. البته یک نسخه‌ی جانبی از بازی پابجی موبایل با پس‌زمینه‌ی آینده‌ای در حال ساخت است که به زودی عرضه خواهد شد.

در ادامه ویدیوی تبریک یک میلیارد دانلود بازی پابجی موبایل را که همراه با توییت جدید سازندگان این بازی منتشر شده برای شما قرار داده‌ایم.

