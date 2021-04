شرکت آتلوس به‌تازگی تاریخ عرضه‌ی بازی Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster را که در واقع نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی بازی بسیار محبوب شین مگامی تنسی ۳ است، برای آمریکای شمالی و اروپا اعلام کرده است.

طبق اعلام رسمی شرکت آتلوس (Atlus) این بازی قرار است در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۰ (۲۵ ماه مه) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و کامپیوترهای شخصی (از طریق استیم) منتشر شود. قیمت بازی در هر سه پلتفرم ۵۰ دلار است. با این حال، اگر نسخه‌ی دیجیتالی دلوکس بازی را با قیمت ۷۰ دلار خریداری کرده باشید، می‌توانید بازی را ۴ روز زودتر و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تجربه کنید. البته، نسخه‌ی دلوکس امکانات دیگری هم خواهد داشت.

بازی شین مگامی تنسی ۳ (Shin Megami Tensei III) ابتدا در فوریه ۲۰۰۳ در کشور ژاپن برای کنسول پلی‌استیشن ۲ عرضه شد و سال بعد هم نسخه‌ی غربی آن در آمریکا به انتشار رسید. از همان موقع تا به اکنون، شین مگامی تنسی ۳ یکی از بهترین و تحسین‌شده‌ترین بازی‌های این مجموعه بوده است که طرفداران بسیار زیادی هم دارد. حال، پس از سال‌های زیادی که از عرضه‌ی نسخه‌ی اصلی گذشته است، باید در انتظار بازسازی این بازی برای پلتفرم‌های امروزی باشیم. این اولین مرتبه‌ای است که اثری از مجموعه بازی شین مگامی تنسی به‌صورت جهانی در استیم عرضه خواهد شد. البته، این نسخه‌ی بازسازی‌شده اکتبر سال گذشته در ژاپن عرضه شده است اما همان‌طور که گفته شد، نسخه‌ی غربی آن قرار است تا چند ماه دیگر منتشر شود.

شرکت آتلوس وعده داده که نسخه‌ی غربی بازی Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster دارای تمامی به‌روزرسانی‌هایی خواهد بود که تاکنون برای نسخه‌ی ژاپنی بازی عرضه‌ شده‌اند. این نسخه‌ی بازسازی‌شده از مدل‌های جدید برای شخصیت‌ها و پس‌زمینه‌‌‌ی با جزییات‌تر پشتیبانی می‌کند. همچنین یک درجه‌ی سختی تازه به بازی اضافه شده است که اثر را آسان‌تر می‌کند تا تجربه‌ی بازی برای برخی از بازیکنان تازه‌ آشنا‌شده با سری راحت‌تر شود. علاوه بر این، بخشی اضافه شده که شما می‌توانید با آن هر جای بازی که هستید، بازی را ذخیره (سیو) کنید. بازی هم از صداپیشگی کامل ژاپنی و هم انگلیسی پشتیبانی می‌کند و شما می‌توانید بین این دو به اختیار انتخاب کنید. همین‌طور دیالوگ‌های جدیدی هم به بازی اضافه شده است.

بازسازی شین مگامی تنسه ۳ برای پلی‌استیشن ۴ و سوییچ رونمایی شد

لازم به ذکر است که در کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ محتوای اضافی Chronicle Pack در بازی اصلی قرار گرفته‌اند، درحالی‌که در نسخه‌‌ی استیم همین محتوای اضافه در قالب یک بسته‌ی الحاقی مجزا و رایگان در دسترس خواهد بود. طبق گفته‌ی آتلوس، محتوای اضافی Maniax Pack که شخصیت دانته از سری بازی معروف دویل می کرای را به بازی اضافه می‌کند، فقط از طریق نسخه‌ی دلوکس بازی در دسترس خواهد بود.

شین مگامی تنسی تاریخ بزرگ و پرافتخاری دارد و همواره در میان یکی از نقش‌‌آفرینی‌های ژاپنی برجسته تاریخ از آن یاد می‌شود. شاید نام شین مگامی تنسی را کمتر شنیده باشید اما به احتمال زیاد حداقل در این سال‌های اخیر نام پرسونا به‌ گوش شما خورده است. مجموعه بازی‌های تحسین‌شده‌ی پرسونا که اکنون یک مجموعه بازی بزرگ و معروف است و شامل نسخه‌های فرعی متفاوتی می‌شود، در اصل نسخه‌ای فرعی از مجموعه بزرگ‌تر شین مگامی تنسی به‌حساب می‌آید.

