هرچند تاکنون آمازون موفقیت خاصی را در صنعت بازی‌های ویدیویی تجربه نکرده است و حتی گزارش‌هایی درباره‌ی نگرش نادرست مدیران بخش بازی‌های این شرکت به مقوله‌ی بازی‌های ویدیویی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که آمازون همچنان قصد دارد برنامه‌های خود را در این صنعت گسترش و مسیر خود را ادامه دهد. از همین رو، آن‌ها اخیراً خبر تأسیس یک استودیو جدید را در مونترال کانادا اعلام کرده‌اند. این چهارمین استودیو بازی‌سازی آمازون است.

شهر مونترال که استودیوهای بسیاری در آن فعالیت می‌کنند، اکنون میزبان استودیو بازی‌سازی جدیدی شده است. طبق اعلام رسمی آمازون، این استودیو جدید با تمرکز بر روی ساخت بازی‌های تراز اول چند نفره ساخته شده است و قرار است برای اولین پروژه‌ی خود ساخت یک بازی جدید چندنفره‌ی آنلاین را در دستور کار قرار دهد.

نکته‌ی امیدوارکننده این است که اعضای کلیدی این استودیو سابقه‌ی بسیار خوبی در ساخت بازی‌های چندنفره‌ی آنلاین داشته‌اند و در واقع از اعضای مهم ساخت بازی پرطرفدار تیراندازی تاکتیکی چندنفره‌ی Rainbow Six Siege بوده‌اند. لوک بوچارد (Luc Bouchard)، خاویر مارکیز (Xavier Marquis)، الکساندره رمی (Alexandre Remy) و رومین ریموخ (Romain Rimokh) از مؤسسان و مدیران این استودیو تازه‌ تأسیس‌شده هستند.

خاویر مارکیز در بیانیه‌ی جدید خود برای اعلام این خبر می‌گوید: «با ۸ سال تجربه‌ی کار روی بازی Rainbow Six Siege، ما هیجان‌زده هستیم که صفحه‌ی خالی و جدیدی از مسیر خود را شروع کنیم و با آزادی عمل به خلق تجربه‌های کاملاً منحصر‌به‌فرد چندنفره بپردازیم.»

او در ادامه‌ی صحبت‌های خود اضافه می‌کند: «از اولین گفتگوهای انجام‌شده، رابطه‌ای حقیقی با افراد مختلف و توسعه‌دهندگان آمازون گیمز، رویکرد آن‌ها به بازی‌های ویدیویی، میزان دانش بالا، تخصص و تکنولوژی موجود در اینجا احساس کردیم. ما به همین خاطر برای تأسیس یک استودیو جدید با آن‌ها بیش از اندازه هیجان‌زده هستم.»

همان‌گونه که انتظار می‌رود، وقتی یک استودیو جدید شروع به کار می‌کند، موقعیت‌های شغلی زیادی برای آن ایجاد می‌شود و این قضیه برای استودیو جدید آمازون در مونترال هم صدق می‌کند و آن‌ها در حال حاضر در زمینه‌های مختلف در حال گرفتن نیرو و گسترش این استودیو جدید هستند تا بتوانند راه خود را در صنعت پیش ببرند.

صنعت بازی‌های ویدیویی به چنان رشدی رسیده که شرکت‌های بزرگی همچون گوگل و آمازون هم به‌صورت رسمی به آن ورود پیدا کرده‌اند. ابتدا گوگل و سپس آمازون با ساخت و ارائه‌ی سرویس‌های اشتراکی ابری مخصوص خود سعی کرده‌اند که در آینده‌ی این صنعت نقش داشته باشند. با این حال، این خبر از جنبه‌هایی هم جالب و قابل‌توجه است. آمازون در حالی یک استودیو جدید تأسیس کرده است که اگر به خاطر بیاورید، شرکت گوگل چند ماه پیش اعلام کرد که استودیوهای داخلی خود را بسته است و از این به بعد به ساخت بازی‌های ویدیویی نخواهد پرداخت و در عوض تمرکز بیشتری را روی سرویس اشتراکی خود خواهد گذاشت. این تفاوت دو حالت را پیش روی ما می‌گذارد. حالت اول اینکه در مسیر جدید، آمازون با قدم‌های بهتری حرکت کرده و توانسته کمی بهتر نسبت به گوگل بخش بازی‌های خود را اداره کند. در غیر این صورت، حالت دوم مطرح می‌شود و آن یعنی این احتمال وجود دارد که هنوز آمازون در محاسبات خود اشتباه می‌کند و حتی نتوانسته از تجربه‌های قبلی خود و گوگل درس بگیرد. زمان باید سپری شود تا مشخص شود که کدام یکی از این دو حالت در انتظار استودیوهای داخلی بازی‌سازی آمازون خواهد بود.

