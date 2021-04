سازندگان بازی راکت لیگ از نسخه‌ی جدید این بازی که به شکل اختصاصی برای گوشی‌های هوشمند ساخته رونمایی کردند. نسخه‌ی موبایلی این بازی «راکت لیگ سایدسوایپ» (Rocket League Sideswipe) نام دارد. این بازی موبایلی با نسخه‌ی اصلی راکت لیگ تفاوت زیادی دارد و به شکل اختصاصی با توجه به ویژگی خاص گوشی‌های هوشمند مانند صفحه‌ی کوچک‌تر و لمسی ساخته شده. بازی راکت لیگ سایدسوایپ امسال برای گوشی‌های اندرویدی و آیفون عرضه می‌شود.

بازی راکت لیگ یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های مستقل حال حاضر و همچنین یکی از پرطرفدارترین بازی‌های رقابتی موجود به حساب می‌آید. این بازی نتیجه‌ی ترکیب کردن فوتبال و ماشین‌های کنترلی است که به خوبی از آب درآمده و منجر به ایجاد تجربه‌ای شدیدا سرگرم‌کننده شده. چند سالی از عرضه‌ی نسخه‌ی اصلی این بازی می‌گذرد و زمان آن رسیده که نسخه‌ی جدیدی از این بازی داشته باشیم.

اپیک گیمز استودیوی سازنده‌ی راکت لیگ را خرید

استودیوی سازنده‌ی بازی راکت لیگ تصمیم گرفته تا بازی راکت لیگ را به گوشی‌های موبایل بیاورد. مشخصا پلتفرم موبایل تفاوت زیادی با کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی دارد و به همین دلیل نیاز است که با وجود وفاداری به بازی اصلی، تغییراتی در فرمول آن ایجاد شود. بر اساس چیزی که از نسخه‌ی موبایلی بازی راکت لیگ داریم، سازندگان این بازی دقیقا همین کار را انجام داده‌اند و تجربه‌ی راکت لیگ را به خوبی به پلتفرم موبایل منتقل کرده‌اند.

بازی راکت لیگ سایدسوایپ همان بازی اصلی است اما از زاویه‌ای جدید؛ «زاویه‌ای جدید» به معنای واقعی کلمه! ماشین‌های نسخه‌ی موبایلی بازی راکت لیگ برخلاف بازی اصلی در صفحه‌ای دوبعدی قرار دارند و به جای این که ماشین‌ها را از زاویه‌ی پشت کنترل کنید، از جهت کناری می‌بینید. این موضوع باعث شده تا نحوه‌ی کنترل ماشین‌ها تغییر کند. حالا به جای گاز زدن، پیچیدن یا پریدن، ماشین‌های بازی صرفا با حرکت انگشت کنترل می‌شوند. این روش کنترل جدید کاملا مناسب صفحه‌ی لمسی گوشی‌های موبایل است و بازی راکت لیگ را به تجربه‌ای عالی برای گوشی‌های هوشمند تبدیل می‌کند. دوبعدی شدن زمین بازی، در بازی راکت لیگ سایدسوایپ همچنین کمک می‌کند که دیدن زمین بازی در صفحه‌ی کوچک موبایل راحت‌تر باشد.

مسابقات این بازی هم در مقایسه با نسخه‌ی اصلی کوچک‌تر شده‌اند. مسابقات بازی راکت لیگ سایدسوایپ یک به یک یا دو به دو هستند و فقط دو دقیقه طول می‌کشند. این تغییرات هم بازی راکت لیگ سایدسوایپ را به شکل بهتری در قالب موبایلی می‌گنجانند. البته نسخه‌ی موبایلی بازی راکت لیگ از همه‌نظر کوچک‌تر نشده و برای مثال همانند نسخه‌ی اصلی امکان شخصی‌سازی ماشین‌ها و رنکینگ آنلاین را ارایه می‌دهد.

بازی راکت لیگ سایدسوایپ در سال جاری میلادی برای اندروید و آی‌او‌اس عرضه خواهد شد. البته این بازی یک نسخه‌ی آلفا روی پلتفرم اندروید دارد که به شکل محدود در برخی از مناطق دنیا در دسترس است.

تریلر بازی راکت لیگ سایدسوایپ را در ادامه برای شما قرار داده‌ایم و می‌توانید آن را در ادامه تماشا کنید.

