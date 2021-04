مدتی پیش شرکت «سی دی پراجکت رد» بالاخره تاریخ حدودی عرضه‌ی نسخه‌ی نسل بعدی بازی تحسین‌شده‌ی ویچر ۳ را اعلام کرد. به گفته‌ی این شرکت لهستانی، این نسخه در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد.

در جریان اعلام بعضی از استراتژی‌های بزرگ این شرکت در سال ۲۰۲۱، این خبر در سه‌شنبه‌ی هفته‌ی پیش گفته شد. نسخه‌ی نسل بعدی بازی ویچر ۳ برای کامپیوتر، ایکس باکس سری ایکس/ سری اس و پلی‌استیشن ۵ به‌صورت یک اثر مجزا و مستقل عرضه خواهد شد. این در حالی است که افرادی که بازی را هم‌اکنون روی کامپیوتر، ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ دارند، آن را در قالب یک آپدیت رایگان دریافت می‌کنند.

فروش مجموعه بازی‌های ویچر از ۵۰ میلیون نسخه گذشت

این نسخه با هدف ارائه‌ی یک تجربه‌ی نسل بعدی از بازی ویچر در کنسول‌های نسل بعدی و کامپیوترهای شخصی در حال ساخت است. توسعه‌ی و پورت نسخه‌ی نسل بعدی ویچر برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ اس توسط استودیو Saber Interactive انجام خواهد شد. این استودیو که در واقع زیرمجموعه‌ی THQ Nordic و شرکت مادر آن یعنی Embracer است، در گذشته هم پورت نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی ویچر ۳ را بر عهده داشته است. این نشان می‌دهد که آن‌ها با همکاری با استودیو لهستانی سی دی پراجکت رد بیگانه نیستند.

مایکل نوواکوسفکی، معاون بخش توسعه‌ی تجاری سی دی پراجکت رد، در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ درباره‌ی نسخه‌ی نسل بعدی ویچر ۳ روی کامپیوترهای شخصی بیان کرد که این نسخه دارای بهبودهایی در کیفیت بصری و ویژگی‌های دیگر خواهد بود. او گفت: «این بهینه‌سازی است که کیفیت بصری بازی را افزایش می‌دهد و چند ویژگی اضافه گرافیکی دیگر هم به آن اضافه می‌کند و البته ما نمی‌خواهیم برای این بهینه‌ساز از مردم هزینه‌ای دریافت کنیم. این چیزی است که آن‌ها می‌توانند دانلود کنند و با آن بازی و تجربه‌ی خود را ارتقا دهند. بنابراین، قرار نیست به خاطر آن از بازیکنان پولی بگیریم.»

او در ادامه‌ی صحبت‌های خود می‌گوید: «اگر بازی را روی کامپیوترهای شخصی دارید، شما فقط نیاز دارید که این آپدیت را دانلود کنید و در واقع این را به‌عنوان یک ارتقا برای بازی فعلی در نظر گرفته‌ایم.»

کیچینسکی، مدیر سی دی پراجکت، در توضیح خود به سرمایه‌گذاران دلیل عرضه‌ی نسخه‌ی نسل بعدی ویچر ۳ را افزایش عمر بازی اعلام کرده است. در ماه مه سال ۲۰۲۰ ویچر ۳ پنجمین سالگرد عرضه‌اش را تجربه کرد و در همان زمان اعلام شد که این بازی محبوب اکشن نقش‌آفرینی توانسته بیش از ۳۰ میلیون نسخه به فروش برساند.

بازی ویچر ۳ همچنان از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است و به‌راحتی می‌توان آن را یکی از تحسین‌شده‌ترین بازی‌های نسل هشتم خطاب کرد. از همین رو، عجیب نیست که سی دی پراجکت رد بخواهد که عمر بازی را افزایش دهد و افراد بیشتری را مجاب به خرید آن کند. هرچند به‌صورت عادی بازی فروش بسیار خوبی را تجربه کرده است، اما عرضه فصل اول سریال ویچر ساخته‌ی نت‌فلیکس در اواخر سال ۲۰۱۹ باعث شد تا فروش این بازی هم ناگهان با رشد عظیمی همراه شود. با انتشار نسخه‌ی نسل بعدی بازی ویچر ۳ برای کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی و همچنین پخش فصل دوم سریال ویچر، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که فروش این اثر رشد قابل‌توجهی دیگری را تجربه کند.

منبع: VGC

