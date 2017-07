اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Bloodborne – بخش بیست و هشتم

Bloodborne یک شاهکار در در تمام زمینه ها بود. بازی که یکی از بی‎نقص ترین عناوینی است که در نسل هشتم منتشر شده است و در تک تک بخش های خود از گرافیک و گیم‌پلی گرفته تا صداگذاری و … کیفیت فوق العاده بالایی دارد و شهر Yharnam یکی از مخوف‌ترین شهرها و محیط‌هایی است که […]

Bloodborne یک شاهکار در در تمام زمینه ها بود. بازی که یکی از بی‎نقص ترین عناوینی است که در نسل هشتم منتشر شده است و در تک تک بخش های خود از گرافیک و گیم‌پلی گرفته تا صداگذاری و … کیفیت فوق العاده بالایی دارد و شهر Yharnam یکی از مخوف‌ترین شهرها و محیط‌هایی است که تا به حال بازی‎های رایانه‎ای به خود دیده‌اند. ارزش تکرار این شاهکار بسیار بسیار بالاست و حتی با وجود بارها بازی کردن Bloodborne، به هیج وجه این عنوان برای ما خسته کننده نمی‌شود و باز هم دوست داریم تا آن را تجربه کنیم. بر طبق قولی که داده بودم بعد از راهنمای عنوان دارک سولز ۳، نوبت به راهنمای قدم به قدم بازی Bloodborne می رسد که تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که از این عنوان دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه شود. لازم به ذکر است که این مطالب از ان جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آنها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Bloodborne برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را به صورت قسمت های مفصل تر از قبل برای شما قرار دهیم تا اگر دوباره قصد دارید این بازی را انجام دهید به برخی نکاتی که شاید در دفعات قبلی متوجهشان نبوده اید دست پیدا کنید و تمام موارد مخفی و آیتم های مهم و پنهان در بازی را کاملا بشناسید. اگر هم که می خواهید بازی را از ابتدا برای اولین بار اغاز کنید و تا به حال به خاطر سختی بازی و… می ترسیده اید، اکنون با این راهنمای فارسی و قدم به قدم، احساس بهتری برای شروع بازی داشته باشید افراد و بازیبازان بیشتری بتوانند پای به این دنیای شاهکار بگذارند و قطعا بعد از این بازی است که تازه عاشق دارک سولز هم خواهند شد. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Bloodborne که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای شخصیت های دارک سولز ۳ مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. لازم به ذکر است قبل از آن که وارد راهنمای قدم به قدم از شروع بازی شویم و پیشروی در مراحل را آغاز کنیم طی دو قسمت برای شما عزیزان برخی موارد مهم در بازی را شرح دادیم تا بعد از آن وارد راهنمای اصلی بازی شویم. مواردی مانند کاوننت ها و نحوه چگونگی کسب و استفاده از ایتم Insight. امروز با بیست و هشتمین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Bloodborne در خدمت شما خواهیم بود. با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

باس فایت Amygdala

این مبارزه از آن باس فایت هایی است که اگر دامنه حمله و دسرعت نسبتا بالایی داشته باشید می تواند برایتان آسان باشد. شما می توانید بر روی بخش های مختلف بدن Amygdala هدف گیری نمایبد که شامل بازوها و سر او هستند. Amygdala حملات مختلفی دارد مانند حمله ای که منطقه اثر بسیار بالایی دارد و باید خیلی مراقب آن باشید و یا حمله ای که به هوا می پرد و به سمت شما فرود می آید (اگر نزدیک پاهای وی بروید) و همینطور چندین نوع ضربه melee مختلف. اگر شما به زیر یکی از بازوهای کنار بدن Amygdala بروید (نه جلو و عقب)، تقریبا از تمامی حملات او در امان خواهید بود و هیچ کدام به شما برخورد نمی کند و می توانید با یک سلاح بلند مثل Threaded Cane به راحتی شروع به ضربه زدن به بازوهای او کنید. فقط در این حالت باید مراقب حملات slash وی که با بازوهایش انجام می دهد و همینظور حمله لیزری او باشید.

بعد از حمله لیزری، سر Amygdala برای مدتی در دسترس ضربه زدن قرار می گیرد و باید حداکثر استفاده را از آن بکنید. بعد از این که تقریبا نیمی از خط سلامتی باس کاسته شد اوضاع خطرناک تر می شود و حالا Amygdala دو تا از بازوهای خودش را می کند تا به عنوان سلاح برای ضربه زدن به شما استفاده کند و در این زمان دامنه حملات او خیلی بیشتر می شود. همچنان اگر بتوانید به طور مداوم در بخش بازوهای کناری وی قرار بگیرید جایتان امن خواهد بود. در این حالت حمله لیزری Amygdala نیز طولانی تر و خطرناک تر می شود اما قالب آن تغییری نمی کند و به شکل قبلی باید از آن فرار کنید. بعد از این که این موجود غول پیکر کشته شد، شما Ailing Loran Chalice را دریافت می کنید و می توانید از پله هایی که می بینید بالا رفته و Amygdala’s Chamber Lantern را فعال نمایید. دیگر تقریبا نزدیک بخش های پایانی بازی هستیم. حالا می خواهیم به Nightmare of Mensis برویم.

مسیر Nightmare of Mensis به سمت Micolash, Host of the Nightmare

لازم نیست که به Lecture Building برگردیم تا از درب دیگر به Nightmare of Mensis برویم. همان مسیر بعد از باس فایت Amygdala را ادامه دهید و به پایین بروید. اینجا باید با یک Werebeast مبارزه کنید و این را نیز بدانید که در این منطقه بعد از کشتن Werebeast ها، چند عدد کرم لعنتی و روی اعصاب از آن ها می ریزد که باید آن ها را هم بکشید. بعد از کشتن آن خیلی سریع به پایین بدوید و یک Imp را که می خواهد فرار کند و از ضخره پایین بپرد بکشید. سپس یک عدد Frenzied Coldblood را نیز بردارید. اگر مقداری جلوتر بروید می بینید که از راه دور و بالای ساختمان روبرو، آتش شروع به باریدن بر سر شما می کند که نه تنها به شما آسیب می زند بلکه حالت Frenzy نیز ایجاد می کند. اینجا Sedative ها بسیار به دردتان می خورند ولی خب سعی کنید خیلی هم آن ها را استفاده نکنید و به جای آن بین شلیک های آتش، سریعا بین کاورهای مختلف جابجا شوید تا شلیک ها به شما نخورند. وقتی از اینجا رد شوید می توانید فانوس Nightmare Mensis Lantern را فعال کنید. جلوتر بروید و باید با دو Werebeast و سپس کرم های آن ها مبارزه کنید و بعد از آن ۸ عدد Blood Vial را بردارید. اینجا راه دو شاخه می شود. به راه سمت راست بروید و ۲ عدد Fur Giant را بکشید و جلوتر یک فانوس دیگر را روشن کنید.از پله ها بالا دویده و Bell-ringer Woman را بکشید و یا ریسک حمله دیگر بازیبازان به دنیایتان را بپذیرید.

حالا برگدید جایی که راه دو شاخه شده بود و این بار به چپ بروید و Werebeast ها را بکشید. وقتی که مسیر به سمت راست محدب می شود و می پیچد شما ابتدا به سمت چپ بالای تپه ای که می بینید بروید تا از شلیک ها در امان باشید. همچنین مقداری جلوتر می توانید Frenzied Coldblood را بردارید و سپس باید با دو عدد Fur Giant مبارزه کنید. مسیر سر بالایی را ادامه دهید به سمت ساختمان بروید. اینجا ۴ عدد Fur Giant را نزدیک دیوار می بینید که مانع از برداشتن Blood Stone Chunk توسط شما می شوند. کشتن ۴ عدد با هم کار دشواری است پس ایرادی ندارد اگر آن ها را رد کنید. بدوید و به درون ساختمان بروید و همانجا بایستید که ۴ دشمن بی خیال شوند و بروند و سپس سریع بروید و آیتم را بردارید و دوباره به درون ساختمان برگردید. به داخل اتاق بعدی بروید و خیلی ارام پیشروی کنید که عنکبوت ها همگی متوجه شما نشوند. آرام از پله های سمت راست بالا بروید و عنکبوتی که آنجا روی سقف است را بکشید (با شلیک یا پرتاب آیتم که به پایین بیافتد). سپس به روی بالکن کوچکی که سمت راستتان است بروید و زن زنگوله پا را بکشید و Kin Coldblood را بردارید. همچنین در بخشی که عنکبوت را کشتید هم یک Madman’s Knowledge را بردارید. حالا در سمت چپتان یک پل باریک می بینید که دو سمت اتاق را به هم وصل کرده است. به روی آن بروید و دو عنکبوت از بالا می افتند که آنها را به بخشی که پاکسازی کردید بکشید و آنجا حسابشان را برسید زیرا اگر به سمت جلو فرار کنید چندین عنکبوت دیگر هم می آیند. نهایتا وقتی همه آنها را کشتید یک عنکبوت خیلی بزرگ باقی می ماند. وقتی به او ضربه بزنید به طبقه پایین اتاق یعنی زیر پل می افتد و می توانید با یک حمله از بالا یا dropping attack ضربه خیلی کارآمدی به او وارد کنید.

باید خیلی مراقب این دشمن مخوف باشید زیرا هم دامنه حمله بالایی دارد و هم از پشت و جلو می تواند شما را مسموم نماید. وقتی آن را کشتید به انتهای اتاق بالای پله ها بروید و ۶ عدد Shaman Bone Blade را بردارید. حالا فقط یک راه در سمت راست وجود دارد که وقتی به آن سمت بروید باید با یک شکارچی مبارزه کنید که دقت بالایی را می طلبد. مسیر را ادامه دهید و بعد از ورود به ساختمان در سمت چپ از درون صندوق ۲ عدد Yellow Backbone را بردارید. پله های وسط اتاق را دنبال کنید تا دو عدد Tiny Gent را بکشید و یک Frenzied Coldblood را بردارید. دو عدد دیگر هم Tiny Gent وجود دارند که آن ها را بی خیال شوید و به جای آن سوار آسانوسری که اینجا می بینید شوید. از آن پیاده شوید و مسیر را ادامه دهید تا به فانوس Mergo’s Loft: Base Lantern برسید. بعدا به اینجا باز خواهیم گشت. فعلا دوباره سوار آسانسور شوید و برگردید بالا و دو عدد Tiny Gent باقیمانده را بکشید. از پله هایی که می بینید پایین بروید و باید با یک Lady Gent مبارزه کنید که بهترین راه برای کشتن او ضد حمله است. سپس یک عدد Madman’s Knowledge را بردارید. در اتاقی که قرار دارید به سمت راست پیش بروید و مراقب چاله های بزرگی که در کل اتاق هستند نیز باشید. در این اتاق باید با یک Tiny Gent معمولی و ۳ عدد Tiny Gent که تیروکمان دارند و یک Lady Gent دیگر مبارزه کنید. خیلی در مبارزه با این دشمنان احتیاط کنید و سعی کنید خیلی زود قبل از این که بقیه به سراغتان بیایند آنها را بکشید مخصوصا در مورد Lady Gent. وقتی همه آنها را کشتید در پشت یک ستون که سمت چپ کنار گودال است دو عدد Lead Elixir را بردارید.

سوار اسانسور شوید و وقتی از آن پیاده شدید به بیرون از راهرو و منطقه باز وارد شوید. اینجا باید یک عدد کلاغ-سگ!! را که از یک قفس بیرون می افتد بکشید و در سمت راست باز هم از این دشمنان از قفس پایین می افتند و آنها را نیز باید بکشید. از پله ها بالا بروید و دو عدد دیگر کلاغ-سگ در بک قفس هیتند که بایستی آنها را از پای در ظاورید و سپس در بخش پایینی این منطقه در سمت چپ دو عدد سگ-کلاغ!! را دور درخت بزرگ بکشید. سپس از کنار آنها Kin Coldblood و Blood Stone Chunk را بردارید. حالا به همان بخش بالا برگردید و یک قفس دیگر که معلق است می بینید که می توانید با غلتیدن و دقت به درون آن بپرید و یک Tempering Damp Blood Gem را بردارید. دقیقا روبروی این قفس در بخش دیگر این منطقه، دو قفس معلق کنار هم می بینید که در واقع آسانسور هستند. سوار سمت چپی شوید و می بینید که شما را پایین می برد به کنار فانوسی که در اول این منطقه روشن کردید و یک میانبر عالی باز می کند (درود بر شرف طراحان مراحل این بازی). حالا کم کم وقت باس فایت است. دوباره با اسانسور بالا بروید و از پله هایی که کنار آسانسورها است و قبلا از آن بالا نرفته بودیم بالا بروید و از روی یک پل رد شوید و دو عدد اسکلت را بکشید. در اتاق روبرو که مانند کتابخانه است منطقه باس فایت است و وقتی وارد آن شوید یک کات سین می بینید و باس فایت با Micolash, Host of the Nightmare آغاز می شود.

در بخش بعدی این راهنما باس فایت Micolash, Host of the Nightmare و ادامه مسیر را برای شما شرح خواهیم داد.

