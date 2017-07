Minecraft: Story Mode Season 1، اولین عنوانی از تل‌تل گیمز است که در آینده برای نینتندو سوئیچ عرضه می‌شود، اما آیا بازی دیگری از این شرکت به این کنسول جدید راه می‌یابد؟ ظاهراً جواب مثبت است و طبق گفته‌ی مدیر ارتباطات تل‌تل گیمز یعنی جاب استافر (Job Stauffer)، عناوین دیگری نیز در راه‌اند. استافر در گفت […]

Minecraft: Story Mode Season 1، اولین عنوانی از تل‌تل گیمز است که در آینده برای نینتندو سوئیچ عرضه می‌شود، اما آیا بازی دیگری از این شرکت به این کنسول جدید راه می‌یابد؟ ظاهراً جواب مثبت است و طبق گفته‌ی مدیر ارتباطات تل‌تل گیمز یعنی جاب استافر (Job Stauffer)، عناوین دیگری نیز در راه‌اند.

استافر در گفت و گو با گیم‌اسپات به این موضوع اشاره کرده است که علاوه بر فصل اول Minecraft: Story Mode، فصل دوم این عنوان به همراه فرانچایزهای دیگری پا به کنسول سوئیچ می‌گذارند:

ما به‌صورت کامل عنوان Minecraft: Story Mode Season 2 را برای نینتندو سوئیچ معرفی نکرده‌ایم، اما قطعاً امیدواریم که به ارائه‌ی عناوین بیشتر برروی این پلتفرم ادامه دهیم؛ ما طرفداران بزرگ آن هستیم.

علاوه بر این، وی از مناسب و کامل بودن نینتندو سوئیچ برای بازی‌های تل‌تیل گفته است:

اگر سری‌های بیشتری از ما به نینتندو سوئیچ راه یابند، نشنیده نخواهند ماند؛ ما این پلتفرم را بسیار دوست داریم. این کنسول برای عناوینی که ارائه می‌دهیم، بسیار کامل و مناسب است و تمام بازی‌های ما برروی دستگاه‌های قابل حمل با کنسول‌ها یکسان هستند و این موضوع برای یک کنسول قابل حمل [مانند سوئیچ]، بسیار عالی است.

تاکنون تاریخ عرضه‌ی دقیقی برای نسخه‌ی نینتندو سوئیچِ Minecraft: Story Mode Season 1 مشخص نشده است. همچنین فصل دوم این عنوان تا ۶ روز دیگر بروی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی، مک و گوشی‌های هوشمند انتشار می‌یابد، اما هنوز جزئیات و معرفی کاملی از نسخه‌ی سوئیچ آن صورت نگرفته است.

بقیه‌ی عناوین تل‌تیل گیمز که قرار است برای نینتندو سوئیچ منتشر شوند، مانند Minecraft: Story Mode به‌صورت فصلی هستند که می‌توان از بین‌شان، The Wolf Among Us ،The Walking Dead ،Batman و Guardians of the Galaxy را نام برد. با این حال، امکان دارد که تل‌تیل گیمز آی‌پی جدید خود که در E3 2017 تایید شد را برای این کنسول عرضه کند.

منبع متن: gamefa