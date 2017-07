شرکت سونی مجموعه‌ای از تصاویر شخصیت‌ها، باکس‌آرت نسخه ژاپنی و همچنین تم پلی‌استیشن ۴ عنوان در دست ساخت Knack 2 را منتشر نمود. امروز شعبه ژاپن و آسیای بخش سرگرمی‌های شرکت سونی مجموعه‌ای از تصاویر عنوان Knack ۲ را منتشر کردند. نکته جالب این است که Knack ۲ در ژاپن با نام Knack: The Two Heroes and the Ancient Army عرضه […]

شرکت سونی مجموعه‌ای از تصاویر شخصیت‌ها، باکس‌آرت نسخه ژاپنی و همچنین تم پلی‌استیشن ۴ عنوان در دست ساخت Knack 2 را منتشر نمود.

امروز شعبه ژاپن و آسیای بخش سرگرمی‌های شرکت سونی مجموعه‌ای از تصاویر عنوان Knack ۲ را منتشر کردند.

نکته جالب این است که Knack ۲ در ژاپن با نام Knack: The Two Heroes and the Ancient Army عرضه خواهد شد. باکس‌آرت نسخه ژاپن نیز نسبت به مناطق دیگر متفاوت خواهد بود و بیشتر برروی شخصیت‌های بازی تمرکز دارد. همچنین تصاویری از شخصیت‌های بازی، و تم پلی‌استیشن ۴ که بصورت رایگان در دسترس کسانی قرار خواهد گرفت که بازی را پیش‌خرید کنند، منتشر شد. این تصاویر شامل شخصیت‌هایی از قبیل:

کاراکتر Knack

لوکاس (Lucas): دستیار پرفسور. گاهی اوقات با پروفسور مشاجره می‌کند، اما درنهایت پرفسور او را به مانند خانواده خود دوست دارد. او نیز در این ماجراجویی برای پی‌بردن به اسرار ارتش کهن/ باستانی همراه Knack می‌شود.

ایوا (Eva): رهبر صومعه. او همیشه درحال آموزش راهبان است. از آنجایی که راهبان در مبحث اسلحه‌های کهن و هیولاها تخصص ویژه‌ای دارند، آن‌ها نیز برروی ارتش کهن کاوش می‌کنند. و این چنین است که ایوا با لوکاس آشنا می‌شود و تصمیم به همکاری می‌گیرد.

رایدر (Rider): یک ماجرا جو است که دائما با عموی خود لوکاس درحال سفر به دور دنیا است. حضور در ماجراجویی‌های مختلف در سراسر جهان سبب شده تا وی فردی مناسب و کاربلد باشد. او دارای بدنی ورزیده است و این قابلیت را دارد تا در مواجه با شرایط گوناگون با آرامش و خونسردی با آن‌ها برخورد کند. او حتی بدون وجود نقشه نیز هیچگاه گم نمی‌شود.

در ادامه می‌توانید تریلر معرفی بازی در مراسم E3 امسال را از طریق این لینک، و تریلر گیم‌پلی آن را از طریق این لینک مشاهده نمائید.

Knack ۲ قرار است در تاریخ ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) بصورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۴ منتشر شود. در ژاپن نیز بازیکنان مجبورند تا ۲۸ سپتامبر برای عرضه این عنوان صبر نمایند. از آنجایی که Knack در زمان عرضه به‌دلیل وجود باندل اختصاصی بهمراه کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شد به یکی از پرفروش‌ترین عناوین پلی‌استیشن ۴ تبدیل شده است، و قطعا جالب خواهد بود که Knack ۲ در ژاپن چگونه عمل می‌کند. در ادامه می‌توانید تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید:

منبع متن: gamefa