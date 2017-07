The Evil Within 2 یکی از عناوین مورد انتظار آینده است که با حمایت کمپانی Bethesda و زیر نظر خالق Resident Evil "شینجی میکامی" ساخته می‌شود. Bethesda به‌تازگی جزئیات بیشتری از این اکشن ترسناک منتشر کرده است.

بازی در جریان کنفرانس مطبوعاتی Bethesda در E3 2017 با نمایش سه لوکیشن متفاوت معرفی شد. داستان این قسمت حول مبارزه سباستین برای نجات دختری که تصور می‌کرد سه سال قبل گمش کرده، خواهد چرخید. در تصاویر متحرک زیر قسمت‌هایی از گیم‌پلی جذاب این عنوان را می‌توانید مشاهده نمایید.

<جهت مشاهده ویدیوها بر روی تصاویر کلیک کنید.>

به گزارش پردیس گیم و به نقل از GameSpot، اتمسفر و مبارزات درگیر‌کننده دو ویژگی بودند که در قسمت اول The Evil Within مورد تحسین واقع شدند. Bethesda در سال 2016 اعلام کرد که عملکرد تجاری این بازی به اندازه کافی برای ساخت یک دنباله راضی‌کننده بوده است.

The Evil Within 2 در تاریخ 13 اکتبر 2017 (برابر با جمعه، ۲۱ مهر ۱۳۹۶) برای سه پلتفرم PlayStation 4 ،Xbox One و PC در دسترس قرار خواهد گرفت.

نظر شما در مورد این بازی چیست؟ آیا می‌تواند موفقیت قسمت اول را تکرار کرده و حتی بهتر از آن عمل کند؟

منبع متن: pardisgame