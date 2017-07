به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، کنسول Switch سال خیلی خوبی از لحاظ انتشار عناوین انحصاری داشت و دارندگان آن بازی‌هایی مثل The Legend of Zelda: Breath of the Wild ،Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 ،ARMS, Mario+Rabbids: Kingdom Battle ،Xenoblade Chronicles 2 ،Fire Emblem Warriors و Super Mario Odyssey را تجربه کردند. در سال آینده نیز عناوینی مانند Metroid Prime 4 ،Pokemon Yoshiو Kirby خواهیم داشت.

با این حال، Nintendo اعلام کرد که عناوین دیگری هم در راه و در حال توسعه چند عنوان معرفی‌نشده برای کنسول Switch هستند. شینیا تاکاهاشی به عنوان مدیر کل Nintendo EPD توضیح داد:

"ما در حال کار بر روی چند پروژه مختلف هستیم و هموار از خود می‌پرسیم که چگونه می‌توانیم استفاده از کنسول Switch را خاص و متنوع کنیم. برنامه ما این است که تعدادی از این عناوین و پروژه‌ها را در آینده به‌صورت رسمی معرفی کنیم."

با اینکه نمی‌دانیم Nintendo در حال توسعه چه چیزی است، اما می‌توانیم امیدوارم باشیم که عناوین خوبی در انتظار ما هستند و نمی‌توانیم برای تجربه آن‌ها صبر کنیم.

منبع متن: pardisgame