استودیوی ۳۴۳ Industries در این هفته قرار است در نمایشگاه‌ RTX 2017 حضور فعالی داشته باشد و قول هفته‌ای خوب را به طرفداران سری Halo داده است.

استودیوی سازنده سری Halo در نمایشگاه RTX 2017 پنل مخصوص خود را دارد و در آنجا قرار است اتفاقات خوبی برای طرفداران این سری محبوب بیوفتد. در RTX 2017 کارگردان سری Halo یعنی فرانک اُکانر درکنار تام فرنچ کارگردان بخش چندنفره و جوزف استاتن نماینده مایکروسافت استودیو حضور دارند. حال فرانک اُکانر در توییتی اعلام داشت که این هفته برای طرفداران Halo بسیار خوب خواهد بود. هنوز معلوم نشده که قرار است در RTX 2017 چه اتفاقی بیوفتد اما مطمئنا نباید در انتظار معرفی عنوانی از سری اصلی Halo باشیم. عنوان جدید سری در نمایشگاه E3 امسال معرفی نشد و همچنین در وب‌سایت Halo WayPoint، راجع به نمایش نسخه‌ی ششم Halo چنین گفته شده است:

شفاف‌سازی شده است که ما برای مدتی، از نسخه‌ی بزرگ بعدی سری Halo سخن نخواهیم گفت. همچنین این بدین معنی نیست که در Gamescom یا PAX، این عنوان جدید معرفی می‌شود. به ما اعتماد کنید. هر وقت که برای رونمایی از نسخه‌ی جدید آماده شویم، شما هم مطلع می‌کنیم، اما به‌ این زودی‌ چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

موسس استدیوی ۳۴۳Industries، خانم بانی راس (Bonnie Ross) در حساب کاربری خود در سایت توییتر اعلام کردند که، این استدیو «تماما بر روی Halo بزرگ بعدی تمرکز دارد». ایشان در ادامه بیان نمودند که ساخت بازی به خوبی پیش رفته، اما توضیح دادند که مایکروسافت «هنوز آماده رونمایی از آن نیست». شایان ذکر بوده که خانم راس مستقیما اسم Halo 6 را نیاوردند، اما به احتمال بسیار زیاد منظور ایشان از «Halo بزرگ بعدی»، پروژه ساخت همین عنوان بوده است.خانم راس همچنین در سایت توییتر تایید کردند که Halo بعدی که در سبک اول شخص و تیراندازی منتشر شود، از قابلیت بازی با LAN پشتیبانی خواهد کرد. این تاییدیه پس از خبر وجود قابلیت Split-Screen در این عنوان منتشر شده، که اوایل سال جاری میلادی توسط خانم راس تایید شده بود. وجود این قابلیت خصوصا بعد از عدم حضور آن در Halo 5 The Guardians، خبر خوشایندی برای هواداران این سری عناوین است.

همچنین در اخبار دیگر شاهد پشتیبانی Halo 5 از ایکس‌باکس وان ایکس بودیم. همچنین چهار عنوان از سری Halo نیز قرار است به قابلیت پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس وان افزوده شوند، بعلاوه اینکه تمامی نقشه‌های عناوین ذکر شده در فروشگاه ایکس‌باکس برای ایکس‌باکس ۳۶۰، بصورت رایگان در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

بسته الحاقی هم برای بازی استراتژی این سری معرفی شد. The Icons of War دو قهرمان جدید را به Halo Wars 2 اضافه می‌کند. اولین قهرمان Jerome-092 نام دارد که Red Team را رهبری می‌کند. Arbiter Ripa دومین قهرمان این محتوای دانلودی است که با نام Moramee of the Covenant نیز شناخته می‌شود و در نسخه‌ی اول Halo Wars با سلاح‌های قدرتمندش حضور داشته است. همچنین یک به‌روزرسان به همراه این محتوای دانلودی عرضه شده است که تغییرات و بهبوداتی را در بازی ایجاد می‌کند.

محتوای دانلودی The Icons of War بازی Halo Wars 2 در قالب یک بسته‌ی ویژه با قیمت ۹٫۹۹ دلار در دسترس قرار دارد. البته می‌توانید دو قهرمان موجود در این بسته را به‌صورت جداگانه خریداری کنید که قیمت هر کدام ۵٫۹۹ دلار است. در ضمن، با خرید سیزن‌پس این بازی نیز به محتوای دانلودی The Icons of War و دیگر محتویات منتشر شده در گذشته دست می‌یابید.

علاوه بر این‌ها، در E3 2017 از گسترش‌دهنده‌ی جدید Halo Wars 2 با نام Awakening the Nightmares رونمایی شد. این گسترش‌دهنده که یک خط داستانی، دو بخش چندنفره و حالت Terminus Firefight را ارائه می‌دهد (این بخش در RTX امسال قابل بازی است)، در پاییز سال جاری با قیمت ۱۹٫۹۹ دلار برای هر دو پلتفرم این عنوان یعنی ویندوز ۱۰ و ایکس‌باکس وان انتشار می‌یابد.

منبع متن: gamefa